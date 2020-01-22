Bé 7 tháng ăn được những gì để nhanh lớn?

Nuôi dạy con 22/01/2020 06:00

7 tháng tuổi bé đã bắt đầu ăn dặm vậy bé 7 tháng ăn được những gì?

Giai đoạn bé ăn dặm các mẹ cần chú ý rất nhiều đến khẩu phần ăn để có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé yêu. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bé 7 tháng ăn được những gì.

Trẻ 7 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì?

Những loại trái cây tốt cho bé 7 tháng tuổi được liệt kê dưới đây, vì bé đang trong chế độ ăn dặm nên mẹ có thể dằm nhỏ trái cây để bé dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn.

Chuối

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Bé 7 tháng ăn được những gì - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một loại trái cây có vị ngọt thanh và dễ ăn. Chuối có chứa kali nên rất tốt cho hệ tiêu hóa, có công dụng làm dịu dạ dày, chống táo bón và góp phần ngăn ngừa bệnh tiêu trẻ ở trẻ em. Bên cạnh đó trong chuối còn chứa nhiều calo thúc đẩy cân nặng của trẻ.

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Dùng bơ làm đồ ăn dặm cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một loại trái cây được các mẹ ưu tiên lựa chọn làm món ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi. Vì có vị ngọt, béo, dẻo, có tính mát đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất và chất khoáng tốt cho sức khỏe của bé như:

  • Sắt, kali, chất xơ, vitamin
  • Omega 3 

Những dưỡng chất này có khả năng thúc đẩy sự phát triển trí não của bé.

Việt quất

Bên cạnh màu sắc bắt mắt dễ hấp dẫn trẻ nhỏ còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp cho cơ thể bé luôn khỏe mạnh. Các mẹ có thể dùng việt quất kèm theo các loại trái cây khác xay nhỏ làm bữa sáng cho bé.

Táo

Vị ngọt thơm của táo là điểm cộng lớn nhất khiến bé yêu thích. Trong táo có hàm lượng lớn vitamin C, cacbonhydrat, kali, chất xơ nên rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé.

Đào

Trong đào có chứa chất oxy hóa nên có công dụng giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Vị ngọt của đào không quá đậm nên rất dễ cho bé ăn. Trong đào có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như:

  • Các loại protein
  • Chất béo
  • Các loại đường glucozo
  • Đường saccharose
  • Beta - carotene
  • Vitamin B1, B2, C, PP 
  • Các chất sắt, canxi, kali, photpho
  • Chất xơ

Quả lê có tính mát và vị ngọt thanh nên sẽ rất phù hợp với những bé kén ăn nhất. Trong lê có chứa:

  • Vitamin C
  • Vitamin K
  • Đồng, kali
  • Chất xơ
  • Chất chống oxy hóa

Những chất này tốt cho hệ tiêu hóa đồng thời bảo vệ các mô của bé.

Đu đủ

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Đu đủ - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng:

  • Beta - carotene
  • Vitamin C, vitamin B1, B2
  • Các acid gây men
  • Các khoáng chất như kali, canxi, sắt, kẽm
  • Giàu folate
  • Enzyme
  • Chất xơ

Những chất dinh dưỡng trên tăng sức đề kháng cho bé đồng thời hỗ trợ tốt cho hẹ tiêu hóa.

Mơ và mận

Mơ và mận khi chín sẽ chứa một hàm lượng lớn vitamin A và vitamin C, các nguyên tố vi lượng cùng chất xơ, chất chống oxy hóa tốt cho hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của trẻ. Ngoài ra hai loại quả này có thể chữa trị chứng táo bón rất tốt.

Xoài chín ngọt

Các chất có trong xoài:

  • Calo
  • Protein
  • Chất béo
  • Cacbonhydrat
  • Vitamin C, A, K, B6
  • Folate và kali
  • Chất chống oxy hóa và vi khoáng

Hồng xiêm

Hồng xiêm có chứa rất nhiều vitamin C, B và các khoáng chất như kali, photpho, canxi, magie. Trong hồng xiêm cũng chứa rất nhiều đường và chất béo nên có thể thúc đẩy cân nặng của bé nhanh chóng.

Bên cạnh đó hồng xiêm cũng rất mềm và chứa nhiều chất xơ nên tốt cho hệ tiêu hóa của bé.

Bé 7 tháng ăn được tôm chưa

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Nấu cháo tôm cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Khi bé yêu đã được 7 tháng tuổi các mẹ có thể yên tâm cho bé làm quen với tôm hay các loại hải sản khác. Nhưng mẹ cần lưu ý cho bé ăn thử với liều lượng vừa phải để xem bé có bị dị ứng hay không.

Bé 7 tháng ăn được váng sữa chưa

Ở độ tuổi này bé đã có thể sử dụng váng sữa làm thực phẩm bổ sung. Đối với bé 7 tháng tuổi mẹ nên cho bé ăn từ nửa hộp đến 1 hộp váng sữa 1 ngày. Khi tuổi có bé tăng lên một chút mẹ có thể cho ăn nhiều hơn. Điều mẹ cần đặc biệt lưu ý là không nên dùng váng sữa cho trẻ dưới 6 tháng tuổi vì sẽ khiến cho trẻ bị đầy bụng, tiêu chảy.

Bé 7 tháng ăn được thịt bò chưa

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Bé 7 tháng ăn được thịt bò chưa? - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò là một loại thực phẩm mẹ có thể cho bé làm quen khi bé 7 tháng tuổi nhưng mẹ lưu ý vẫn nên cho bé thử trước một lượng nhỏ để xem phản ứng của cơ thể bé với thức ăn mới

Bé 7 tháng ăn được sữa chua chưa

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Bé 7 tháng ăn được sữa chua chưa? - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mẹ nên cho bé ăn sữa chua khi bé được 7 tháng tuổi trở lên. Trong thời gian này đường ruột của bé đang dần hoàn thiện, trẻ cũng đang làm quen dần với các loại rau củ hoa quả. Chính vì vậy mẹ có thể cho bé ăn thêm sữa chua để kích thích hệ tiêu hóa.

Trong thời gian 7 tháng tuổi bé làm quen với nhiều loại thức ăn mới hơn và đây cũng là một giai đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn của người mẹ để cho bé ăn dặm hiệu quả. Câu hỏi bé 7 tháng ăn được những gì đã được bài viết trên giải đáp. Mẹ hãy thật kiên nhẫn để bổ sung dưỡng chất cần thiết qua các loại thực phẩm giúp bé khỏe mạnh chóng lớn. 

Gợi ý thực đơn các món ăn dặm cho bé 6 tháng

Gợi ý thực đơn các món ăn dặm cho bé 6 tháng

Khi trẻ bắt đầu bước sang 6 tháng tuổi là thời điểm mẹ có thể bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng các món ăn dặm cho bé 6 tháng như bột, rau củ nghiền, cháo loãng… Và cách nấu bột ăn dặm cho bé 6 tháng tuổi như thế nào để trẻ vừa ăn ngon lại không cảm thấy ngán? Cùng tham khảo những món ăn có thể bổ sung vào trong thực đơn ăn dặm cho bé 6 tháng theo tuần dưới đây nhé.

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