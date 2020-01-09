Bé 2 tuổi có nên cho đi học không, độ tuổi nào thích hợp để bé đi học?

Nuôi dạy con 09/01/2020 17:38

Bé 2 tuổi đã bắt đầu ăn cơm được và bé cũng bắt đầu hiểu chuyện hơn. Vậy bé 2 tuổi có nên cho đi học không và những trở ngại nào đối với cả bé và mẹ?

Khi bé bước sang tuổi thứ 2, chế độ dinh dưỡng bắt đầu thay đổi, cũng từ lúc này tính cách và thói quen của bé dần hình thành. Chính vì như vậy mà cha mẹ bắt đầu suy nghĩ về việc bé 2 tuổi có nên cho đi học không. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này ở bài viết dưới đây.

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Bé 2 tuổi có nên cho đi học không, độ tuổi nào thích hợp để bé đi học? - Ảnh minh họa: Internet

Độ tuổi thích hợp cho bé đi nhà trẻ

Nguy cơ và lợi ích của việc cho bé 2 tuổi đi học mẫu giáo

Trước hết hãy cùng điểm qua những lợi ích mà các bé sẽ nhận được khi đi học mẫu giáo khi lên 2:

  • Khi bé đi học mẫu giáo sẽ là tiếp xúc với một môi trường mới. Chính vì vậy nên bé sẽ có cơ hội giao tiếp với thầy cô, với bạn bè, bắt đầu những mối quan hệ giao tiếp xã hội đầu tiên.
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Bé hòa nhập với bạn bè - Ảnh minh họa: Internet
  • Bé sẽ được học thêm nhiều điều, vui chơi cùng với bạn bè một cách khoa học.

Bên cạnh đó thì cũng không thể bỏ qua nguy cơ mà việc này mang đến:

  • Khả năng mắc những căn bệnh truyền nhiễm như cúm, các bệnh nhiệt đới
  • Bé cũng sẽ vì lo lắng mà bị áp lực tâm lý dẫn đến những triệu chứng như khó ngủ hay ngủ mơ.

Độ tuổi được khuyên nên cho bé đi nhà trẻ

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý, độ tuổi hiện nay được khuyến khích cho bé đi học là 3 tuổi, lúc này tâm lý và thể chất của bé đã sẵn sàng với việc đi mẫu giáo.

Ở một số nơi do tính chất công việc hay do một số tính cách độc lập và bạo dạn nên bố mẹ cho bé đi nhà trẻ từ lúc 2 tuổi. Các chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ dưới 2 tuổi đi học mẫu giáo.

Sự phát triển của não bộ và những kỹ năng giao tiếp tối thiểu của bé là hai yếu tố quyết định việc có nên cho bé hai tuổi đi học hay không. Nếu bé chưa đạt hai điều này mà bố mẹ để bé đi học thì tác hại sẽ nhiều hơn lợi ích.

Kinh nghiệm cho bé đi nhà trẻ

Để bé làm quen với môi trường mẫu giáo trước khi đi học

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Bé vui chơi làm quen với môi trường mẫu giáo - Ảnh minh họa: Internet

Việc làm quen với trường mẫu giáo trước khi đi học rất quan trọng. Việc này có thể tạo cho bé cảm giác thân quen gần gũi với ngôi trường, bé sẽ không bị lạ lẫm và cảm thấy lo sợ khi mẹ để lại bé với thầy cô và các bạn bé chưa từng biết.

Mẹ có thể dành thời gian 2 tuần đầu để bé chơi ở sân trường trước. Thông thường sân trường mẫu giáo thường có rất nhiều khu vực chơi như xích đu, cầu trượt hay vòng quay ngựa, đây là điều kiện tốt để có thể hấp dẫn bé. Sau đó mẹ hãy nói chuyện với bé về bạn bè, khi đi học bé sẽ có nhiều bạn chơi cùng hay có nhiều hoạt động hơn.

Để bé làm quen với những đồ chơi, vật dụng trong lớp 

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Bé làm quen với các đồ dùng trong lớp - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹ có thể linh động nói chuyện với cô giáo để mượn đồ chơi trong lớp về cho bé làm quen, gợi lên sự thích thú cho bé rằng đi học bé sẽ được khám phá nhiều đồ chơi mới lạ tại lớp. Làm như vậy bé sẽ thấy thích thú với việc đi học hơn.

Để bé mang đồ chơi yêu thích của mình đi học

Lúc ở nhà có thể bé sẽ rất yêu thích một đồ vật gì đó, bé sẽ luôn mang theo bên mình và coi nó như một người bạn thân thiết. Chính vì như vậy nếu mẹ để bé mang theo vật đó đi học thì bé sẽ có cảm giác an toàn và vui vẻ hơn. Hơn thế nữa bé cũng sẽ không có cảm giác một mình khi chưa kết bạn được, việc bé mang đồ chơi đi cũng sẽ giúp bé kết bạn bởi trẻ con rất thích đồ chơi. Những đứa trẻ khác sẽ vì bé có đồ chơi mà lại gần và làm quen với bé. Bên cạnh đó mẹ cũng cần dạy bé cách chia sẻ với bạn bè để bé nhanh chóng hòa nhập với bạn bè.

Hãy mang đến cho bé cảm giác việc bé đi học rất quan trọng với người khác

Động viên bé đi học bằng cách nói với bé rằng nếu bé không đi học thì bạn bè sẽ nhớ bé, thầy cô sẽ buồn. Làm như vậy trẻ nhỏ sẽ có tinh thần hơn trong việc đến lớp bởi đứa trẻ nào cũng muốn làm bé ngoan, cũng muốn mọi người yêu thương mình.

Cách cho trẻ đi học không khóc

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Làm sao để bé không khóc khi đến trường - Ảnh minh họa: Internet
  • Bố mẹ khi đưa con đi học những ngày đầu không nên dặn dò quá nhiều bởi làm vậy bé sẽ tủi thân và khóc. Hãy chào bé thật nhanh và ngắn gọn để bé sớm vào lớp nhất. Để bé mạnh mẽ độc lập thì bố mẹ cũng phải thật mạnh mẽ.
  • Sau khi đón bé đi học về hãy quan tâm hỏi han bé những chuyện tại lớp học. Việc này sẽ khiến bé nói nhiều và cũng sẽ cố gắng để ý tới những hoạt động tại lớp để kể lại cho bố mẹ.
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Nói chuyện với bé về lớp học nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet
  • Trò chuyện với bé trước khi đi ngủ: dành nhiều thời gian hơn cho bé, đặc biệt là trước lúc đi ngủ bởi sẽ có những bé bị áp lực khi tới trường. Việc được bố mẹ quan tâm sẽ khiến bé thoải mái hơn và sẽ không xuất hiện những dấu hiệu xấu như mất ngủ hay gặp ác mộng khóc trong mơ.
  • Nếu bé không trả lời bạn thì cũng đừng vội nản lòng bởi trẻ cần có thời gian để thích nghi với môi trường mới. Hãy cố gắng kiên trì và đổi chủ đề để bé dần mở lòng hơn.

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Trên đây là tổng hợp những thông tin về việc bé 2 tuổi có nên cho đi học không. Hy vọng bài viết đã giúp những bậc phụ huynh bớt lo lắng cũng như chuẩn bị sẵn tâm lý cho cả bé và mình trong việc đưa bé đi học mẫu giáo.

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