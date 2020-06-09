Bầu 2 tháng nên ăn gì? Những lưu ý bạn cần nắm

Trong khoảng thời gian mang thai, việc mẹ bầu có chế độ ăn hợp lý sẽ cung cấp cho trẻ một nguồn dinh dưỡng dồi dào trong quá trình phát triển. Thế nên, dù muốn hay không các mẹ cũng nên thay đổi cách ăn uống và chỉ nên dung nạp những thực phẩm tốt cho sự phát triển của cả hai mẹ con. Đến đây, bạn có tò mò bầu 2 tháng nên ăn gì? Hãy đọc bài viết dưới đây để biết thêm nhiều thông tin hơn.

Bà bầu 2 tháng đầu nên ăn gì? Thịt bò cũng là một trong những sự lựa chọn không thể thiếu đối với cơ thể người mẹ, bởi khi mang thai, mẹ cần một lượng sắt gần như gấp đôi so với cơ thể người bình thường. Và hàm lượng sắt trong thịt bò không còn gì có thể bàn cãi, rất tốt cho cơ thể mẹ bầu.

Cá hồi là lựa chọn sáng suốt cho mẹ bầu ở giai đoạn đầu của thai kỳ. Trong cá hồi có chứa hàm lượng Omega 3 lớn rất có ích trong quá trình hình thành và phát triển não bộ cho bé.

Protein có nhiều trong thịt, cá, rất tốt cho mẹ và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet.

Trứng

Trứng cũng nằm trong các đáp án cho câu hỏi mang bầu 2 tháng đầu nên ăn gì. Protein đến từ trứng sẽ giúp cho cả mẹ lẫn bé trở nên khỏe mạnh hơn. Và đồng thời nó còn bổ sung một lượng lớn vitamin D hỗ trợ cho sự phát triển cho hệ xương của bé.

Súp lơ

Súp lơ cũng là một loại thực phẩm các mẹ không nên bỏ qua, bởi trong súp lơ có chứa nhiều chất sắt, axit folic và nhiều chất khác rất tốt cho cơ thể mẹ trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, trên thị trường có nhiều loại súp lơ có vẻ kém vệ sinh an toàn thực phẩm. Mẹ bầu nên chọn lựa thật kỹ trước khi mua, tránh ăn phải các loại có chất bảo quản có trong loại rau củ này.

Đậu phộng

Nghe có vẻ lạ, vì không hiểu sao đậu phộng lại ở trong danh sách này nhỉ? Nhưng thật ra có một điều bất ngờ là ăn đậu phộng khi mang thai có thể giúp giảm tình trạng trẻ bị dị ứng sau sinh. Vì trong đậu phộng có chứa nhiều protein và chất béo cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ.

Tăng cường các thực phẩm tốt cho sức khỏe mẹ - Ảnh minh họa: Internet.

Sữa chua

Các chất canxi, vitamin D có trong sữa chua có tác dụng lớn trong việc hỗ trợ tiêu hóa. Vì vậy, các mẹ bầu nên ăn nhiều sữa chua để ngăn chặn hiện tượng táo bón. Bên cạnh đó, sữa chua còn làm da dẻ mẹ và bé trở nên hồng hào, trắng mịn hơn.

Thực phẩm bà bầu 2 tháng không nên ăn

Bên cạnh các loại thực phẩm được khuyến khích nên ăn, mẹ bầu cũng nên lưu ý đến những thực phẩm không tốt cho sức khỏe như:

Mang bầu 2 tháng đầu nên ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet.

Trứng sống

Ăn trứng sống có thể lây nhiễm vi khuẩn salmonella, làm ảnh hướng đến sức khỏe của mẹ đồng thời cản trở sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, cần phải làm chín trứng trước khi ăn để bảo đảm an toàn.

Các loại thực phẩm chứa Folic Acid rất tốt cho sức khỏe mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet.

Thịt đã qua chế biến

Những sản phẩm đã qua chế biến, đặc biệt là thịt, có nguy cơ cao chứa các chất bảo quản không tốt, gây hại cho sức khỏe của mẹ lẫn thai nhi. Do vậy, các bác sĩ khuyên rằng bà bầu 2 tháng nên hạn chế và thậm chí ngừng sử dụng các loại thực phẩm đóng hộp mà thay vào các thực phẩm khác, để đảm bảo chất lượng hơn.

Hải sản

Mẹ bầu mang thai 2 tháng đầu nên hạn chế ăn các loại hải sản. Vì có một vài loại hải sản chứa hàm lượng thủy ngân cao, ảnh hưởng rất lớn đến não bộ của thai nhi.

Mẹ bầu nên duy trì chế độ ăn hợp lý - Ảnh minh họa: Internet.

Gan động vật

Gan động vật có chứa nhiều độc tố và retinol như thế nào thì hầu như ai cũng biết. Đặc biệt với phụ nữ mang thai giai đoạn này, gan động vật có thể gây nên tình trạng sẩy thai.

Đồ uống có cồn, ga, chứa caffein

Mẹ bầu cần tránh các thực phẩm này trong giai đoạn mang thai, bởi trong các loại đồ uống này có chứa nhiều các thành phẩm có hại có sức khỏe. Nếu dung nạp vào cơ thể nhiều, sau này thai nhi có thể bị dị tật bẩm sinh và chậm phát triển.

Sữa chưa qua tiệt trùng

Tương tự như ăn trứng sống, việc uống sữa chưa qua tiệt trùng dùng được cho là không nên. Điều này nhằm ngăn chặn việc bà bầu có nguy cơ nhiễm độc do vi sinh vật có hại cho cơ thể và sự phát triển của em bé.

Không phải sữa nào cũng tốt cho sức khỏe mẹ bầu, đặc biệt là sữa chua chưa tiệt trùng - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những thắc mắc như bà bầu 2 tháng nên ăn gì và một vài lưu ý cần biết để có kế hoạch chăm sóc thai kỳ tốt hơn. Việc duy trì chế độ ăn hợp lý, giàu dinh dưỡng sẽ sớm giúp mẹ và bé có một cơ thể khỏe mạnh hơn, nhiều sức đề kháng hơn. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ mạnh khỏe.