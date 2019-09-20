Bất ngờ với trí thông minh của bé sau khi áp dụng dạy con từ trong bụng mẹ

Theo y học, thai nhi 4 tháng tuổi đã phát triển các giác quan, có khả năng ghi nhớ và học tập. Chính vì thế mà gần đây, ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật, Pháp, Anh…đã nghiên cứu rất nhiều về thai giáo. Đọc sách thai giáo dạy con từ trong bụng mẹ dành cho các bà bầu thì có Dinh Dưỡng Khoa Học Cho 40 Tuần Mang Thai, Chăm sóc thai nhi, Để có một thai kỳ tốt nhất, Cẩm Nang Mang Thai Và Sinh Con, Thai Giáo – Dạy Con Từ Trong Bụng Mẹ…

Bất cứ ai làm mẹ cũng đều mong muốn con mình chào đời sẽ thành nhân – thành tài, vì thế luôn có gắng cho con những điều tốt nhất, có khi là ngoài khả năng của mình như tài chính…Tuy nhiên, có một điều tuyệt vời mà ít nhiều người làm mẹ vẫn chưa biết là nền tảng trí tuệ của bé được xây dựng từ khi ở trong bào thai. Dạy con từ trong bụng mẹ có thể nói là bước đầu tiên để giáo dục bé chứ không phải là sau khi bé chào đời và biết nhận thức.

Theo nghiên cứu y khoa, thai nhi ở tuần thứ 10 đã thể cử động trong bụng mẹ và bé yêu có thể nghe được giọng nói và các âm thanh của mẹ ở tuần thứ 23, thậm chí phản ứng lại những gì nghe được bằng cách đạp vào bụng mẹ. Lúc này mẹ có thể tương tác cùng bé bằng cách trò chuyện, đọc sách, nghe nhạc, ca hát với thai nhi và có những hoạt động tinh nghịch vui đùa cùng bé như ấn ấn vào vùng bụng bé đạp, khi thấy bé xoay mình đạp vào chỗ khác thì tiếp tục ấn nhẹ như một trò chơi nhỏ cùng bé.

Bối cảnh sống hằng ngày của cha mẹ suốt chín tháng thai kỳ đều có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ trong tương lai, đều được ký mã vào gen gốc. Như vậy dù nằm trong bụng mẹ, bé vẫn có thể cảm nhận và hình dung mọi hoạt động xung quanh qua sợi dây rốn kỳ diệu.

Thai giáo có thật sự tốt?

Mặc khác, tình trạng cảm xúc của người mẹ trong thai kỳ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành tư duy, cảm xúc của bé yêu vì trong cảm xúc của người mẹ phóng thích các hóa chất nội tiết vào máu: chất endorphine (phấn chấn, vui vẻ)… Chỉ mất vài giây sau khi người mẹ trải qua các cảm giác ấy, các chất hoá học tương ứng sẽ đi qua lá nhau đến thai nhi. Tuy nhiên, ở bé có khả năng tự miễn nên đôi khi những chuyển biến của con không thuận chiều với tác động bên ngoài. Rõ ràng, thai giáo sẽ giúp bé hình thành nhịp sinh học để thích nghi với cuộc sống bên ngoài.

Hơn thế nữa, thai giáo là biểu hiện tình cảm giữa các thế hệ, là bản năng tự nhiên gắn liền với khát khao làm cha làm mẹ, xây dựng gắn kết hạnh phúc gia đình.Tuy nhiên có một số người mẹ vì quá kỳ vọng vào vấn đề giáo dục con từ khi còn trong bào thai với mong muốn con thông minh vượt trội nên đã lạm dụng quá mức như nghe nhạc to và quá nhiều, đi trải nghiệm ở những nơi thiên nhiên nguy hiểm làm ảnh hưởng đến sự an toàn của bào thai hoặc căng thẳng quá mức khiến stress áp lực.

Thực chất, cách dạy con thông minh từ trong bụng mẹ chỉ đơn thuần là gửi gắm những bài học đầu đời cho bé qua việc kích thích phát triển não bộ. Hiểu đúng về thai giáo thì sẽ có phương pháp đúng đủ tạo ra hiệu quả và nếu bạn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất thì hãy chờ thai nhi bước qua tuần thứ 10, đó là đáp án cho câu hỏi: “Thai giáo bắt đầu từ khi nào?”.

Bí quyết dạy con thông minh từ trong bụng mẹ

Dành cho con dưỡng chất yêu thương để gắn kết tình mẫu tử

Bí quyết dạy con thông minh từ trong bụng mẹ là cho con dưỡng chất yêu thương. Các dưỡng chất ấy sẽ nuôi bé phát triển từng ngày cho đến khi hoàn thiện cả thân thể lẫn trí não để sẵn sàng ra đời. Qua siêu âm ba chiều, mẹ có thể nhận thấy bé có khả năng cảm nhận, nghe, phản ứng với bên ngoài. Do đó, bố mẹ thường xuyên tiếp xúc với bào thai sẽ giúp bé phát triển ngôn ngữ nhanh hơn nhờ và khả năng đặc biệt có thể ghi nhận giọng nói từ trong bụng mẹ.

Kích thích khả năng tư duy của trẻ

Nhờ vào khả năng ghi nhận âm thanh ngay khi còn là bào thai mà nhiều người mẹ chọn cách cho bé nghe nhạc dành cho thai kỳ bằng những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng hoặc nhạc không lời để kích thích não bộ của bé hoạt động tốt hơn. Bạn biết không, khi bé tiếp xúc với giọng nói của me nhiều còn tạo ra tình cảm gắn bó của tình mẫu tử và con sau khi bé ra ngoài vì khi nghe những âm thanh quen thuộc bé sẽ cảm thấy dễ chịu và yên tâm, thích thú. Bé sẽ nhận ra tần số âm thanh quen thuộc đó chính là của bố và mẹ bé đấy!

Lưu ý không cho bé nghe âm thanh quá lớn vì có thể ảnh hưởng đến thính lực của trẻ về sau. Có vẻ thời gian đầu sẽ có sự ngại ngùng khi trò chuyện cùng bé, vậy thì hãy đọc truyện cho bé yêu nghe nhé! Khi nghe được các âm thanh, tiếng nói từ những câu chuyện mà mẹ đọc, thai nhi sẽ cảm thấy thoải mái khi ở trong tử cung. Giọng đọc và các câu chuyện đó có thể vỗ về bé sau khi chào đời, điều này có lợi khi con của bạn quấy khóc, không chịu đi ngủ.

Bí quyết dạy con từ trong bụng mẹ

Dinh dưỡng giúp bé phát triển tế bào thần kinh và thể chất

Dinh dưỡng rất quan trọng cho sự phát triển của bé từ trong bụng mẹ. Nếu mẹ ăn đầy đủ dinh dưỡng, các tế bào của thai nhi và quá trình trao đổi chất khỏe mạnh. Khi người mẹ áp dụng chế độ dinh dưỡng không hợp lý, hoặc ăn quá ít, ăn đồ ăn, bào thai cho rằng môi trường bên ngoài thiếu thốn, nên các tế bào sẽ tích trữ calorie dưới dạng mỡ và ảnh hưởng đến cân nặng về sau.

Mẹ nên ăn đủ các chất dinh dưỡng và chú trọng không thể thiếu một số chất thiết yếu như trứng, hạt bí ngô, thực phẩm chứa nhiều axit folic như như măng tây, đậu lăng, súp lơ xanh, rau bina, quả bơ…Tất cả các dưỡng chất đó đáp ứng nhu cầu choline cần thiết cho cơ thể, giúp kích hoạt quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin của não bộ, phòng ngừa nguy cơ khuyết tật ống thần kinh và tự kỷ ở trẻ sau này.

Axit folic là một trong chất dinh dưỡng giúp bé thông minh

Vận động kích thích bé phát triển tư duy

Massage là phương pháp có thể áp dụng sau tháng thứ 3 của thai kỳ để giao tiếp với bé yêu. Hãy nhẹ nhàng mát xa vùng bụng của bạn, thoa thêm một chút tinh dầu thơm như tinh dầu hoa hồng, hoa oải hương, những loại tinh dầu an toàn cho bà mẹ mang thai và tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu để mẹ và bé cùng thư giãn cũng như cho bé cảm nhận được tình yêu thương vỗ về từ bố mẹ.

Mẹ cũng nên tham gia bơi lội để thư thái tinh thần, tạo cảm giác thoải mái cho hệ thần kinh của mẹ và chắc chắn bé cảm nhận được mẹ đang bơi lội trong nước sẽ rất thích thú vì ở trong bụng bé cũng đang sống trong môi trường nước ối, gần như là bơi rồi. Cùng trải nghiệm với bé là điều tuyệt vời đúng không nào?

Bơi lội giúp mẹ và bé cùng thư giãn và gắn kết yêu thương

Dạy con từ trong bụng mẹ là phương pháp thai giáo an toàn và hiệu quả như một món quà mẹ dành cho con yêu trước khi chào đời. Không những thế, đó cũng là một sợi dây vô hình kết nối tình mẫu tử ấm áp của hai mẹ con trước khi được chạm vào nhau vào ngày lâm bồn.