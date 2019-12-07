Bật mí bí mật bà bầu ăn rau dền được không?

Mặc dù là loại rau rất dân dã nhưng rau dền lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng . Bà bầu khi ăn rau dền sẽ đẻ rất dễ và con sinh ra trắng trẻo hồng hào. Về mặt dinh dưỡng, trong rau dền có chứa rất nhiều vitamin và chất khoáng tốt cho cơ thể như vitamin A, vitamin B1, B6, B12, vitamin C, vitamin PP và nhiều glucid, protid. Đặc biệt hàm lượng lysin trong rau dền còn cao hơn so với đậu nành, lúa mì và bắp rất nhiều.

Bà bầu ăn rau dền được không đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Đã từng có ý kiến cho rằng bà bầu ăn rau dền khi sinh con ra sẽ trắng trẻo, hồng hào nhưng thực sự tác dụng của rau dền đối với bà bầu là như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Có thể thấy rau dền là loại rau rất cần thiết đối với sự phát triển của thai nhi. Do đó có thể khẳng định rằng bà bầu có thể ăn rau dền. Rau dền là loại rau không có acid oxalic nên rất dễ hấp thụ vào cơ thể. Mẹ bầu trước khi sinh mà bị vỡ ối và không có thuốc chữa trị thì có thể sử dụng rau dền như bài thuốc dân gian giúp dễ sinh như sau: lấy cốt 100gr rau dền gai (đỏ hoặc trắng) nấu với 100ml nước và bỏ bã, uống khi còn ấm.

Rau dền là loại rau chứa rất nhiều canxi, lượng canxi trong rau dền cao gấp 2 lần so với sữa và 3 lần so với rau bina. Theo nghiên cứu canxi là loại khoáng chất rất cần thiết đối với phụ nữ mang thai. Khi không cung cấp đủ canxi thai nhi sẽ rất khó phát triển tốt chính vì thế ăn rau dền sẽ giúp cho sức khỏe của mẹ và bé được cải thiện rất nhiều.

Ngoài ra rau dền còn có tác dụng chữa hậu sinh khá tốt như dùng lá rau dền tía rửa sạch đun bỏ bã lấy nước và cho thêm gạo nếp vào nấu thành cháo ăn luôn trong ngày. Đây là cách chữa hậu sinh khá tốt được rất nhiều mẹ bầu áp dụng.

Mang thai 3 tháng đầu ăn rau dền được không?- Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian mang bầu cơ thể người mẹ sẽ nóng hơn so với bình thường dẫn đến tình trạng nổi mụn nhọt khiến cho các mẹ cảm thấy mất tự tin. Lúc này các mẹ bầu có thể sử dụng rau dền thay cho mỹ phẩm để trị mụn rất hiệu quả.

Mới có thai ăn rau dền được không?- Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của rau dền đối với bà bầu

Cung cấp canxi cho mẹ và bé

Như đã nói ở trên rau dền là loại rau chứa rất nhiều canxi. Chính vì thế ăn rau dền sẽ giúp cho các mẹ bầu có đủ lượng canxi cung cấp cho cơ thể. Việc cung cấp đầy đủ canxi trong thời kỳ mang thai là vô cùng quan trọng, giúp xây dựng và phát triển bộ xương cho thai nhi, đảm bảo toàn vẹn cho bộ xương của mẹ.

Bà bầu ăn rau dền được không?- Ảnh minh họa: Internet

Nếu mẹ bầu không được bổ sung canxi đầy đủ sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và khiến cho mẹ bị loãng xương sau khi sinh.

Giải nhiệt cơ thể

Khi mang thai nhiệt độ trong cơ thể của phụ nữ thường nóng hơn rất nhiều so với bình thường. Chính vì thế để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi thì các bà bầu nên ăn những thực phẩm mát và có tác dụng giải nhiệt. Trong trường hợp này lựa chọn rau dền là một giải pháp khá hợp lý bởi rau dền có tính mát và giải nhiệt rất tốt.

Bà bầu có được ăn rau dền xanh không?- Ảnh minh họa: Internet

Một số lợi ích khác của rau dền

Rau dền có khả năng chữa tăng huyết áp

Chỉ cần dùng khoảng 20g rau dền, 20g lá dâu non, 20g lá mã đề nấu chung với nhau và uống hàng ngày thì tình trạng bệnh của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.

Chữa bệnh lỵ ra máu

Để chữa được bệnh này bạn cần uống canh rau dền nấu với rau sam từ 1-2 ngày. Ngoài ra bạn còn có thể uống thuốc sắc từ rau dền, lá mơ, rau sam và cam thảo mỗi ngày 1 lần cũng có thể cải thiện được tình trạng bệnh lỵ ra máu.

Chữa trị vết ong đốt

Nếu bị ong đốt thì bạn chỉ cần vò nát rau dền và xát vào vết đốt là có thể khỏi được.

Chữa trị vết rắn cắn

Rau dền đỏ giã nát lấy nước uống còn bã đắp vào vết rắn cắn dùng trong khoảng từ 1 - 2 tuần là có thể khỏi hoàn toàn.

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Bầu ăn rau dền cơm được không?- Ảnh minh họa: Internet

Rau dền có tác dụng chữa huyết nhiệt sinh lở ngứa

Vì là loại rau có tính mát và giải nhiệt khá tốt nên chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ rau dền sắc với kim ngân hoa, ké đầu ngựa và cam thảo đất sắc uống hàng ngày là toàn bộ những vết lở do nhiệt sẽ tan biến hoàn toàn.

Như vậy thông qua bài viết chắc hẳn bạn đã biết bà bầu ăn rau dền được không rồi chứ. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp cho các bà bầu hiểu rõ hơn về loại rau “nhỏ bé” mà chứa nhiều chất dinh dưỡng này.