Đặt tên con theo phong thủy cho bé trai và bé gái cực ấn tượng, hay miễn chê

Tên riêng của mỗi người là vô cùng quan trọng. Chúng sẽ theo con suốt cả cuộc đời. Vì vậy, có nhiều gia đình mất rất nhiều thời gian để tìm ra được một cái tên hay và ý nghĩa. Quan niệm đặt tên cho con theo phong thủy có từ xa xưa.

Một cái tên đẹp, hợp phong thủy sẽ không chỉ giúp con có được một khởi đầu thuận lợi. Hơn hết, chúng còn đem đến những ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống, mọi sự đều rất thuận lợi, hanh thông. Nếu cha mẹ không chịu tìm hiểu đặt cho con một cái tên hay thì chúng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thời vận, cuộc sống về sau của con.

Việc đặt tên hợp phong thủy nhằm mục đích tạo ra sự hài hòa giữa môi trường, con người dựa trên năng lượng âm- dương ngũ hành. Con người được sinh ra luôn phải chịu sự tác động của quy luật âm dương, ngũ hành…. Nên những yếu tố về phong thủy luôn có trong tên gọi và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của những đứa trẻ sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Tên phải đơn giản, rõ nghĩa, dễ đọc dễ nghe, phải sáng rõ giới tính

Để có được cái tên "hợp và đẹp" ngoài việc cần phải xem xét các nhân tố như: hình dạng, âm, nghĩa,...còn cần để ý về mệnh lý. Tên thanh nhã, ngay thẳng, có âm hưởng và dễ nhớ, không khiến cho người ta liên tưởng đến âm gần nhau hoặc không tốt, về cơ bản là một tên rất tốt.

Đặt tên con theo phong thủy phải nhớ rằng tên phải sáng rõ dòng họ. Theo tập quan dân tộc Việt Nam thì tên con cần lấy Họ của bố, không lấy họ của mẹ vào tên con. Cho nên đặt tên cho con cháu phải giữ đúng dòng họ chuẩn mực mới nhờ được phúc của Nội tộc.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc đặt tên con theo phong thủy bạn cần lưu ý thêm cả những vấn đề sau cũng ảnh hưởng không kém:



- Âm thanh: Khi âm thanh của tên một người được gọi ra, người ta có thể cảm nhận một cách trực tiếp bản thân người có cái tên đó và cảm nhận của người được gọi. Bản thân "âm" cũng bao hàm cả số (tần số âm), có số chính là có sự hiệu ứng. Do đó khi chọn tên cần lựa chọn những âm dễ nghe, dễ gọi, tránh những âm không thanh nhã và những âm gần giống nhau.

- Ý nghĩa: ý nghĩa của tên, nếu cùng biểu trưng cho một người thì không nên dùng những chữ không nho nhã, thô tục. Tốt nhất là có liên quan đến họ, tức là ý nghĩa của họ và tên phải thông suốt trời đất. Như tên Mai Lan Phương, tức là trong họ và tên có sự nâng đỡ lẫn nhau, cùng ca ngợi nhau. Nhiều cái tên thô tục quá như Nguyễn Thị Khoái, Lại Văn Nhanh,... dễ làm mọi người bật cười khi nhắc đến.

- Hình: Hình dạng của chữ thể hiện khả năng dẫn dắt và ám thị, sức khỏe của người đó. Cần chú ý kết cấu dài ngắn cân đối hài hòa.

Còn trong mệnh lý, có rất nhiều trường phái, như đặt tên theo con giáp, đặt tên theo Kinh dịch, đặt tên theo Cửu cung, đặt tên theo Ngũ cách, đặt tên theo Bát tự (ngày - tháng - năm - sinh),... Những phương pháp này chỉ để tham khảo thêm, trong đó phương pháp đặt tên theo năm tháng ngày giờ sinh là dễ lý giải nhất, cho những tác động trong cuộc sống sau này.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm