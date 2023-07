Đặt tên hay cho bé theo 12 con giáp: Mang lại may mắn, bình an cho con

Tuổi Sửu

Con trai có thể đặt tên là An Khang, Mẫn Tiệp, Đức Bình, Minh Đức, Trường An,… Con gái tham khảo tên Thái Vân, Tâm An, Dạ Thảo, Hoài An, Ngọc Khánh, Minh Vy,…

Tuổi Dần

Cái tên sẽ kiềm chế phần nào sự nóng nảy bộc phát của con trẻ, tỏa ra khí chất phong độ của người nho nhã, tránh được không ít kiếp nạn. Con trai có thể đặt tên là Thanh Viễn, An Thái, Thiện Nhân, Trường Phúc, Ngọc Thái, Ngọc Lâm,… Con gái dùng tên Thanh Thảo, Thanh Thu, Thanh Thủy, Nhã Giang, Ngọc Lan, Chi Mai,…

Tuổi Mão

Cha mẹ của đứa bé tuổi này hãy ưu tiên những cái tên thể hiện khí chất cao sang quyền quý và có uy lực. Ví như con trai tên là Ngọc Dương, Thái Dương, Dương Thái, Hồng Phúc, Quang Minh, Tấn Dương,… Con gái có thể đặt tên Minh Nguyệt, Hà Giang, Nhã Trúc, Bảo Lan,…

Tuổi Thìn





Con giáp này bản thân đã có mệnh cách cao quý, khí chất hơn người, không những có năng lực mà còn có phong độ, phẩm chất nên đứa trẻ tuổi Thìn không bao giờ phải thua kém người khác. Trong đám đông đây sẽ là người nổi bật nhất, không cần phô trương tỏ vẻ mà vẫn thu hút được sự chú ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tên hay hợp với bé tuổi Tị thường có âm điệu dễ chịu, con trai có thể đặt là An Khánh, Tường An, Thiện Nhân, Thanh Liêm, Minh Thuận,…. Con gái đặt tên như Mỹ Hạnh, Hạnh Phúc, Tâm Lan, Hoàng Lan,…

Tuổi Ngọ

Khi đặt tên cho đứa trẻ tuổi Ngọ bố mẹ hãy lựa chọn những cái tên có ý nghĩa may mắn, lợi duyên, thể hiện sự phóng khoáng tài giỏi nhưng không kém phần khiêm tốn lễ độ. Tên bé trai như Bình An, Tuấn Anh, Việt Hoàng, Đại Dương, Văn Khiêm, Hữu Tài,…. Tên bé gái có thể lựa chọn như Tố Tâm, Ánh Nguyệt, Mai Lan, Diệu Hương,…

Tuổi Mùi

Cái tên dành cho bé vừa là lời chúc, niềm hi vọng yêu thương đồng thời cũng giống như lá bùa may mắn mà cha mẹ ban tặng để con trẻ khỏe mạnh cát tường. Bé trai có thể dùng những tên như An Tường, Anh Thái, Thanh Tùng, Gia Bách, Gia Bảo, Thái Trung,… Bé gái có thể tham khảo một số tên như Hồng Liên, Đông Vy, Trà Giang, Lan Trúc,…

Tuổi Thân

Tên có âm bằng, nhã nhặn và chậm rãi có thể làm giảm tức khí của tuổi Thân, mang tới cho đứa trẻ sự hài hòa cân bằng, bình tĩnh nghiêm cẩn. Con trai có thể đặt là Gia Bình, Trường Sơn, Thanh Tùng, Bảo Long, Gia Khánh, Lâm Phong,… Con gái tên là Ngọc Bích, Dương Vân, Mai Lan, Thanh Tâm, Thu Hiền,…

Tuổi Dậu

Tùy thuộc vào giới tính của đứa trẻ cha mẹ chọn tên phù hợp. Gợi ý một số tên có thể tham khảo, ví như con trai tên Anh Thái, Thái Khoa, Bình An, Tường Minh, Đông Nam, Hoàng Nam,… con gái tên Nhã Trúc, Ngọc Vân, Như Quỳnh, Mỹ Dung, Ngọc Hoa,…

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chọn tên cho bé chỉ cần mang ý nghĩa điềm đạm hanh thông là đủ, đừng quá mức mãnh liệt táo bạo. Bé trai có thể chọn tên Tùng Bách, Ngọc Lâm, Đông Phong, Nhật Minh, Ngọc Vũ,… Bé gái chọn tên Thái Trang, Mai Linh, Tuyết Trang, Bích Hạnh, Thái Hà,…

Tuổi Hợi

Tên mời gọi tài thần nhưng không được quá thô tục, bé trai có thể đặt là Minh Tài, Thái Vũ, Bảo Hoàng, Minh Khánh, Tấn Lộc, Minh Thông,… bé gái tham khảo tên Kim Ngân, Bảo Châu, Kim Xuyến, Ngọc Tuyết,…

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm