Đặt tên hay cho bé theo 12 con giáp: Mang lại may mắn, bình an cho con

Chăm sóc con 26/01/2023 18:55

Cái tên chính là món quà mà cha mẹ tặng cho đứa con của mình ngay từ khi mới sinh, tên tốt và hợp tuổi thì sẽ mang tới nhiều may mắn thịnh vượng.

Tuổi Tý

Để bổ sung khiếm khuyết này ở con trẻ, cha mẹ nên đặt tên cho con mang ý nghĩa chấn định tinh thần, cường vượng ý chí như lời khích lệ để bé tuổi Tý vững vàng mạnh mẽ hơn nữa. Ví dụ con trai thì tên là Mạnh Hùng, Anh Dũng, Hùng Cường, Huy Hoàng, Mạnh Cường,… con gái thì tên là Minh Anh, Ánh Dương, Thanh Mẫn,… 

 

Đặt tên hay cho bé theo 12 con giáp: Mang lại may mắn, bình an cho con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

  

Con trai có thể đặt tên là An Khang, Mẫn Tiệp, Đức Bình, Minh Đức, Trường An,… Con gái tham khảo tên Thái Vân, Tâm An, Dạ Thảo, Hoài An, Ngọc Khánh, Minh Vy,… 

 

Tuổi Dần

  

Cái tên sẽ kiềm chế phần nào sự nóng nảy bộc phát của con trẻ, tỏa ra khí chất phong độ của người nho nhã, tránh được không ít kiếp nạn. Con trai có thể đặt tên là Thanh Viễn, An Thái, Thiện Nhân, Trường Phúc, Ngọc Thái, Ngọc Lâm,… Con gái dùng tên Thanh Thảo, Thanh Thu, Thanh Thủy, Nhã Giang, Ngọc Lan, Chi Mai,…

 

Tuổi Mão

 

Cha mẹ của đứa bé tuổi này hãy ưu tiên những cái tên thể hiện khí chất cao sang quyền quý và có uy lực. Ví như con trai tên là Ngọc Dương, Thái Dương, Dương Thái, Hồng Phúc, Quang Minh, Tấn Dương,… Con gái có thể đặt tên Minh Nguyệt, Hà Giang, Nhã Trúc, Bảo Lan,…

 

Tuổi Thìn


Con giáp này bản thân đã có mệnh cách cao quý, khí chất hơn người, không những có năng lực mà còn có phong độ, phẩm chất nên đứa trẻ tuổi Thìn không bao giờ phải thua kém người khác. Trong đám đông đây sẽ là người nổi bật nhất, không cần phô trương tỏ vẻ mà vẫn thu hút được sự chú ý.

 

Đặt tên hay cho bé theo 12 con giáp: Mang lại may mắn, bình an cho con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tị

 

Tên hay hợp với bé tuổi Tị thường có âm điệu dễ chịu, con trai có thể đặt là An Khánh, Tường An, Thiện Nhân, Thanh Liêm, Minh Thuận,…. Con gái đặt tên như Mỹ Hạnh, Hạnh Phúc, Tâm Lan, Hoàng Lan,…

 

Tuổi Ngọ

 

Khi đặt tên cho đứa trẻ tuổi Ngọ bố mẹ hãy lựa chọn những cái tên có ý nghĩa may mắn, lợi duyên, thể hiện sự phóng khoáng tài giỏi nhưng không kém phần khiêm tốn lễ độ. Tên bé trai như Bình An, Tuấn Anh, Việt Hoàng, Đại Dương, Văn Khiêm, Hữu Tài,…. Tên bé gái có thể lựa chọn như Tố Tâm, Ánh Nguyệt, Mai Lan, Diệu Hương,…

 

Tuổi Mùi 

 

Cái tên dành cho bé vừa là lời chúc, niềm hi vọng yêu thương đồng thời cũng giống như lá bùa may mắn mà cha mẹ ban tặng để con trẻ khỏe mạnh cát tường. Bé trai có thể dùng những tên như An Tường, Anh Thái, Thanh Tùng, Gia Bách, Gia Bảo, Thái Trung,… Bé gái có thể tham khảo một số tên như Hồng Liên, Đông Vy, Trà Giang, Lan Trúc,…

 

Tuổi Thân

  

Tên có âm bằng, nhã nhặn và chậm rãi có thể làm giảm tức khí của tuổi Thân, mang tới cho đứa trẻ sự hài hòa cân bằng, bình tĩnh nghiêm cẩn. Con trai có thể đặt là Gia Bình, Trường Sơn, Thanh Tùng, Bảo Long, Gia Khánh, Lâm Phong,… Con gái tên là Ngọc Bích, Dương Vân, Mai Lan, Thanh Tâm, Thu Hiền,…

 

Tuổi Dậu

 

Tùy thuộc vào giới tính của đứa trẻ cha mẹ chọn tên phù hợp. Gợi ý một số tên có thể tham khảo, ví như con trai tên Anh Thái, Thái Khoa, Bình An, Tường Minh, Đông Nam, Hoàng Nam,… con gái tên Nhã Trúc, Ngọc Vân, Như Quỳnh, Mỹ Dung, Ngọc Hoa,…

 

Đặt tên hay cho bé theo 12 con giáp: Mang lại may mắn, bình an cho con - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

 

Chọn tên cho bé chỉ cần mang ý nghĩa điềm đạm hanh thông là đủ, đừng quá mức mãnh liệt táo bạo. Bé trai có thể chọn tên Tùng Bách, Ngọc Lâm, Đông Phong, Nhật Minh, Ngọc Vũ,… Bé gái chọn tên Thái Trang, Mai Linh, Tuyết Trang, Bích Hạnh, Thái Hà,…

 

Tuổi Hợi

  

Tên mời gọi tài thần nhưng không được quá thô tục, bé trai có thể đặt là Minh Tài, Thái Vũ, Bảo Hoàng, Minh Khánh, Tấn Lộc, Minh Thông,… bé gái tham khảo tên Kim Ngân, Bảo Châu, Kim Xuyến, Ngọc Tuyết,…

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trẻ thích nghe câu nào từ bố mẹ nhất?

Trẻ thích nghe câu nào từ bố mẹ nhất?

Có thể thấy rằng điều đứa trẻ thích nhất ở bố mẹ đó là cho con cảm giác tin tưởng hoàn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cách đặt tên cho con đặt tên cho con đặt tên cho con gái

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?