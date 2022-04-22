Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông xã hội đối với trẻ em nguy hiểm hơn những gì ba mẹ nghĩ

Hầu hết các ứng dụng mạng xã hội đều yêu cầu người dùng từ 13 tuổi trở lên. Nhưng trong một cuộc thăm dò gần đây, các bậc cha mẹ chia sẻ rằng 50% trẻ em từ 10 đến 12 tuổi và 33% trẻ em từ 7 đến 9 tuổi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội.

Nhà tâm lý học trẻ em Kate Eshleman đã thảo luận về những nguy cơ tiềm ẩn của việc trẻ em sử dụng mạng xã hội và nếu bạn cho phép chúng sử dụng cách nói chuyện với chúng về cách giữ an toàn, không lạm dụng nó và không làm mất nhiều thứ của con là rất quan trọng.

Tiến sĩ Eshleman nói: "Mạng xã hội giúp bạn dễ dàng so sánh bản thân với người khác. Hầu hết mọi người đưa lên mạng xã hội những gì con muốn bạn thấy. Bằng cách sử dụng mạng xã hội, tất cả chúng ta đều có khả năng truy cập thông tin vô tận bất cứ lúc nào chúng ta muốn và điều đó có thể rất khó khăn đối với trẻ em ".

Nếu con bạn hiện đang sử dụng mạng xã hội hoặc nếu chúng yêu cầu tham gia, điều quan trọng là phải nói chuyện với chúng về mạng xã hội là gì, bạn có những quy tắc nào đối với nó và cách nó không phải lúc nào cũng cho thấy bức tranh chính xác về cuộc sống của một người nào đó.

Ảnh hưởng đến trẻ em từ việc dùng thiết bị điện tử và mạng xã hội

Trong khi các chuyên gia chỉ mới bắt đầu tìm hiểu tác động của mạng xã hội đối với trẻ em, một nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em dưới 11 tuổi sử dụng Instagram và Snapchat có nhiều khả năng có các hành vi kỹ thuật số có vấn đề như chỉ có bạn bè trực tuyến và truy cập các trang web mà cha mẹ sẽ không đồng ý, cũng như có nhiều cơ hội tham gia vào hành vi quấy rối trực tuyến hơn.

Cũng nghiên cứu đó cho biết việc hạn chế thời gian trẻ dành cho mạng xã hội có thể làm giảm một số tác động tiêu cực của việc sử dụng mạng xã hội khi còn nhỏ.

Một nghiên cứu khác nói về cách trẻ em sử dụng TikTok phát triển video và có những cơn nghiện theo giống trend từ các video xu hướng. Con đang trải qua một chứng rối loạn vận động do căng thẳng và lo lắng có lẽ đã trở nên tồi tệ hơn do đại dịch và thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài các hành vi kỹ thuật số có vấn đề, có thể có những thay đổi trong hành vi hàng ngày của trẻ ở nhà như:

Tăng tính cáu kỉnh.

Tăng lo lắng.

Thiếu lòng tự trọng.

Tiến sĩ Eshleman nói: "Nếu những đứa trẻ được yêu cầu thoát khỏi mạng xã hội và làm bài tập về nhà của chúng, thì cha mẹ có thể thấy những giai đoạn cáu kỉnh hoặc thất vọng gia tăng đối với cha mẹ. Con được yêu cầu làm điều gì đó mà con không muốn làm và ngừng làm điều gì đó mà con thích con sẽ càng khó chịu."

Nguy hiểm của mạng xã hội

Ảnh minh họa: Internet

Là cha mẹ, có thể khó biết con bạn đang làm gì trên mạng. Tuy nhiên, có những nguy hiểm cần lưu ý, bao gồm:

Bắt nạt trên mạng .

Những kẻ săn mồi trực tuyến.

Chia sẻ quá nhiều thông tin.

Tiếp thị quảng cáo sai.

Các xu hướng lan truyền nguy hiểm .

Tiến sĩ Eshleman nói: "Trẻ em không có chức năng nhận thức và điều hành để suy nghĩ thông qua các tình huống có hại và tại sao đó có thể là một ý tưởng tồi. Vì vậy, đôi khi con đang đặt mình vào rủi ro về thể chất mà con không hề hay biết."

Giải pháp là gì?

Phương tiện truyền thông xã hội có thể có tác động tích cực đến con bạn như giúp chúng học cách giao tiếp với người khác, điều hướng các mối quan hệ và cách quản lý người nào đó không tốt với chúng.

Nhưng nếu bạn quyết định để con mình sử dụng mạng xã hội, hãy nhớ nói chuyện với chúng về những mong đợi cả của bạn và của chúng. Dưới đây là một số mẹo về cách điều hướng thế giới truyền thông xã hội cùng nhau:

Xác định xem con bạn đã sẵn sàng chưa: Ngay cả khi con bạn đủ lớn để tham gia một nền tảng mạng xã hội, chúng có thể chưa sẵn sàng cho điều đó. Là cha mẹ, bạn hiểu rõ về mức độ trưởng thành của chúng và cách chúng tương tác với những người khác như huấn luyện viên và bạn bè. Nếu bạn không chắc chắn, Tiến sĩ Eshleman khuyên bạn nên thực hiện một khoảng thời gian thử nghiệm trên mạng xã hội. "Cha mẹ nên xác định những kỳ vọng của họ và truyền đạt những kỳ vọng đó cho con cái của họ. Ngoài ra, hãy xác định hậu quả của việc không theo dõi con sát sao".

Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện với con bạn: Ngay từ đầu, điều quan trọng là phải trò chuyện cởi mở và trung thực với con bạn về phương tiện truyền thông xã hội là gì và nó có thể được sử dụng để làm gì. Hỏi lý do tại sao con quan tâm đến việc có tài khoản trên một nền tảng cụ thể và con muốn sử dụng tài khoản đó để làm gì. Nhưng khi con bắt đầu tham gia vào thế giới mạng xã hội, hãy tiếp tục nói chuyện chia se với con. Tiến sĩ Eshleman khuyên: "Nếu bạn nghe về một xu hướng TikTok phổ biến hoặc một câu chuyện đáng tin cậy đang thịnh hành, hãy nói chuyện với con bạn về những gì chúng nghĩ và những gì chúng đã thấy".

Ảnh minh họa: Internet

Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị: Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị giới hạn thời gian sử dụng màn hình ở mức hai giờ một ngày cho trẻ em. Eshleman nói rằng đó là một hướng dẫn tốt nhưng muốn các bậc cha mẹ cũng tập trung vào bức tranh toàn cảnh là đảm bảo rằng con bạn vẫn hoạt động thể chất đầy đủ và tương tác mặt đối mặt. "Không phải lúc nào chỉ có thời gian sử dụng thiết bị mới là vấn đề, không tương tác với thế giới bên ngoài cũng gây những hệ lụy khó kiểm soát với trẻ nhà bạn".

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị giới hạn thời gian sử dụng màn hình ở mức hai giờ một ngày cho trẻ em. Eshleman nói rằng đó là một hướng dẫn tốt nhưng muốn các bậc cha mẹ cũng tập trung vào bức tranh toàn cảnh là đảm bảo rằng con bạn vẫn hoạt động thể chất đầy đủ và tương tác mặt đối mặt. "Không phải lúc nào chỉ có thời gian sử dụng thiết bị mới là vấn đề, không tương tác với thế giới bên ngoài cũng gây những hệ lụy khó kiểm soát với trẻ nhà bạn". Giám sát việc sử dụng của con: Tiến sĩ Eshleman khuyên bạn nên kiểm tra xem con bạn đang tiêu thụ những gì, cho dù đó là phim qua máy tính bảng hoặc điện thoại của chúng hay sử dụng một công cụ theo dõi mạng xã hội. "Hãy xem có những ứng dụng nào và làm quen với những ứng dụng đó. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu công cụ này có phù hợp với mục tiêu của bạn dành cho con hay không".

Ảnh minh họa: Internet

Làm mẫu cho hành vi tốt: Nói dễ hơn làm, phải không? Nhưng Tiến sĩ Eshleman nói rằng thực hành các hành vi truyền thông xã hội an toàn và lành mạnh trước mặt con bạn có thể có ích. "Thật khó để trẻ em hiểu được những nguy cơ hoặc nguy hiểm tiềm ẩn của mạng xã hội khi cha mẹ thực hiện những hành vi tương tự".

Bài học lớn nhất với bạn là gì? Với tư cách là cha mẹ, hãy thoải mái với bản thân khi nói đến phương tiện truyền thông xã hội và con cái của bạn. Đừng ngại nói chuyện với các bậc cha mẹ khác về những việc con làm hoặc yêu cầu sự giúp đỡ nếu bạn đang gặp khó khăn với cách điều hướng mạng xã hội và giữ an toàn cho con bạn.

"Đối với nhiều bậc cha mẹ, đây là lãnh thổ chưa được khám phá", Tiến sĩ Eshleman chia sẻ. "Việc quản lý cách con sài mạng xã hội cũng tốn nhiều thời gian và sức lực, và có thể gây khó khăn cho các bậc cha mẹ vừa làm việc, vừa nuôi dạy con cái và quản lý các công việc gia đình".

Theo Clevelandclinic