Ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng có tác dụng gì cho bé

Nuôi dạy con 27/12/2020 16:55

Ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng giúp cho con tránh bị sốt sau tiêm, mang đến sự yên tâm cho các bậc cha mẹ. 

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Nhiều bà mẹ có con sắp đến ngày tiêm chủng thường lo lắng con bị sốt sau tiêm và thường chỉ nhau mẹo ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng để hạn chế tình trạng này. Vậy điều này có mang lại hiệu quả thật không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về loại mẹo này qua bài viết dưới đây. 

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Có nên ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao trẻ thường bị sốt sau tiêm phòng?

Trong giai đoạn 2 năm đầu đời, trẻ thường được tiêm phòng để phòng ngừa các loại bệnh nguy hiểm như: ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não, viêm phổi… Tuy nhiên sau khi tiêm trẻ thường xuất hiện sưng, tấy ở chỗ tiêm kèm theo đó là triệu chứng sốt khiến cho nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rất lo lắng. 

Trẻ thường hay bị sốt sau mũi tiêm 5 trong 1 bởi trong vắc xin này chứa thành phần ho gà. Đây là loại vắc xin được tinh chế từ vi khuẩn ho gà, sau khi được nuôi cấy tăng sinh trong môi trường thì sẽ bị triệt tiêu bằng nhiệt độ. Do giữ nguyên cấu trúc vi khuẩn, nên loại vắc xin này gây ra nhiều phản ứng phụ cho trẻ nhỏ, trong đó có sốt. Tuy nhiên các phản ứng chỉ ở mức độ nhẹ, thường sẽ tự hết sau vài ngày. 

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Trẻ thường bị sốt, sưng tấy đỏ sau tiêm phòng - Ảnh minh họa: Internet 

Ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng có tác dụng gì? 

Nhiều mẹ mách nhau rằng ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng sẽ giúp bé không sốt sau tiêm. Để tìm hiểu rõ điều này trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về công dụng của lá tía tô.

Trong đông y, tía tô là cây dạng thảo chứa tinh dầu và nhiều chất kháng sinh tự nhiên có tác dụng hỗ trợ chữa long đờm, giảm ho, nhức đầu, giảm đau, giải độc, trị rôm sảy,… hiệu quả. Những công dụng rất tốt từ lá tía tô có thể áp dụng cho trẻ sơ sinh và cả người lớn. Tía tô là loại cây lành tính, nên các mẹ có thể sử dụng cho trẻ sơ sinh. 

Hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh mẹ ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng thì bé sẽ không bị sốt sau tiêm. Nhiều mẹ đã áp dụng cách này và đúng thật là bé không hề bị sốt sau tiêm, tuy nhiên có những mẹ áp dụng nhưng bé vẫn bị sốt. Để giải đáp điều này có thể do cơ địa của mẹ cũng như thể trạng của mỗi bé có sự khác nhau. 

Do tía tô là một loại cây lành tính, an toàn cho cả mẹ và bé nên các mẹ hoàn toàn có thể áp dụng cách sử dụng loại lá này trước ngày tiêm chủng của bé. 

Trước ngày tiêm, mẹ mua lá tía tô về, sau đó rửa sạch rồi đem nấu cháo hoặc nấu canh ăn. Sau đó mẹ cho con bú, bé sẽ hấp thụ dinh dưỡng từ tía tô qua dòng sữa mẹ. Sau khi tiêm về mẹ cũng vẫn nên sử dụng lá tía tô trong bữa ăn và cho con bú đều. 

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Mẹ nấu canh lá tía tô ăn rồi sau đó cho con bú trước ngày tiêm phòng - Ảnh minh họa: Internet

Một cách khác là mẹ uống lá tía tô trước khi tiêm phòng thay vì ăn. Mẹ lấy một nắm lá tía tô đem rửa sạch, sau đó xay lấy nước và uống trước ngày tiêm phòng cho bé. 

Đối với những trẻ uống sữa công thức thì các mẹ xay nước lá tía tô, pha thêm 1 chút nước ấm rồi cho bé uống ngày nhiều lần. 

Qua đây các mẹ đã được giải đáp thắc mắc có nên ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng hay không. Mẹ hoàn toàn có thể sử dụng loại lá này bởi nó lành tính, an toàn cho mẹ và bé. Nếu có thể nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phòng ngừa sốt ở trẻ sau tiêm.

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Mẹ cũng có thể xay lá tía tô uống nước, trước khi cho con bú - Ảnh minh họa: Internet 

Những lưu ý khi sử dụng lá tía tô trước tiêm phòng.

Một số lưu ý cho mẹ khi sử dụng loại lá này:

  • Mẹ chỉ nên sử dụng lá tía tô sạch, không bị phun thuốc trừ sâu. Phải rửa lá thật sạch, có thể ngâm qua nước muối trước khi đem nấu hoặc xay lấy nước uống. 

Các mẹ không nên ăn sống lá tía tô sau đó cho con bú bởi điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh, ảnh hưởng không tốt cho cả mẹ và bé. 

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Mẹ hãy nấu chín lá tía tô để đảm bảo an toàn - Ảnh minh họa: Internet 
  • Mẹ nên sử dụng lá tía tô trước và sau khi bé tiêm, không nên sử dụng gần thời điểm bé tiêm có thể khiến bé bị trớ khi bú. 
  • Những trẻ có biểu hiện dị ứng lá tía tô, mẹ cần ngưng sử dụng loại lá này. 
  • Trẻ sau khi tiêm phòng vẫn bị sốt, mẹ cần lấy khăn mềm, nhúng nước ấm để lau cho các bé. Luôn giữa cho cơ thể bé được khô ráo, thoáng mát.
  • Trẻ bị sốt cần được uống nhiều nước và bú mẹ đều đặn để bù lượng nước đã mất, cũng như tăng cường sức đề kháng từ sữa mẹ.

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Sử dụng khăn mềm ấm lau khi trẻ bị sốt - Ảnh minh họa: Internet 

Bài viết trên đã giải đáp chi tiết về việc ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng có tác dụng gì với trẻ. Vì là loại lá lành tính, an toàn, nên các mẹ hoàn toàn có thể sử dụng cho trước và sau ngày tiêm của bé.

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