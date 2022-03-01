8 lời khuyên để việc cho con bú trở thành một trải nghiệm thoải mái hơn với các mẹ bỉm sữa

Sau đây là danh sách các mẹo để giúp bạn có trải nghiệm cho con yêu bú suôn sẻ nhất có thể.

Nếu nguồn sữa thấp hoặc bạn chỉ muốn đảm bảo rằng bạn nhận được nguồn cung cấp đồng đều khi cho con bú, hãy cho con bú càng thường xuyên càng tốt chứ không chỉ theo giờ. Em bé của bạn sẽ chịu trách nhiệm quyết định khi nào nó no. Ngoài ra, việc bơm giữa các cữ bú sẽ thúc đẩy sản xuất sữa. Đảm bảo rằng em bé của bạn bú từ cả hai vú để chúng được kích thích như nhau.

Những gì bạn ăn cũng rất quan trọng vì nó sẽ không chỉ cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng cần thiết cho em bé của bạn mà một số loại thực phẩm và thảo mộc cũng có thể giúp tiết sữa, như tỏi, gừng, thì là và cỏ ca ri. Ngoài ra còn có các loại bánh quy cho con bú cũng có thể giúp tăng nguồn cung cấp sữa của bạn.

2. Làm thế nào để nắm vững "Phương pháp Tiếp cận Chăm sóc Kangaroo"

Những tuần đầu tiên rất quan trọng vì trẻ sơ sinh và mẹ sẽ bắt đầu phát triển mối quan hệ thân thiết với nhau, điều này phải được thực hiện trong một bầu không khí thoải mái và dễ chịu. Tắt đèn và ngồi vào một chiếc ghế thoải mái. Cởi áo ngoài và áo ngực để phần tiếp xúc là da kề da với con.

Phương pháp Tiếp cận Chăm sóc Kangaroo giúp làm dịu con bạn để nó không quấy khóc thường xuyên và kết quả là bạn bị kiệt sức. Nhiệt độ cơ thể của bạn cũng giúp duy trì nhiệt độ của em bé, tăng hoặc giảm khi cần thiết. Ngoài ra, việc cho con bú dễ dàng hơn vì con bạn có thể tự tìm đến vú của bạn nhờ các giác quan của nó.

3. Cách cho con bú nếu bạn có bộ ngực lớn

Những bà mẹ có bầu ngực lớn thường cảm thấy mình không được nâng đỡ đầy đủ và lo lắng về việc sẽ làm lu mờ khó thở cho con mình. Nếu bạn chia sẻ những lo lắng này, chìa khóa ở đây là tìm một vị trí giúp bạn cảm thấy thoải mái và không phải lo lắng khi cho con bú.

Tư thế nằm nghiêng sẽ cho phép bạn sử dụng nệm để hỗ trợ trong khi bạn vẫn có thể quan sát xem con mình có đang ngậm núm tốt hay không. Cả em bé và mẹ nên nằm nghiêng, quay mặt vào nhau. Đặt một chiếc gối sau lưng và giữa hai đầu gối. Dùng một chiếc gối khác để kê sau lưng trẻ để trẻ không lăn khỏi bạn.

4. Cách cho con nằm trên người

Đặt em bé của bạn trên ngực trần của bạn với hông gập lại và miệng và mũi đối diện với núm vú của bạn để có cách bú sữa thoải mái cho cả mẹ và con. Bạn phải ngả người về phía sau và em bé của bạn sẽ bắt đầu di chuyển về phía vú bạn theo bản năng.

Trong trường hợp phụ nữ sinh mổ, điều này có thể phức tạp hơn nhưng hoàn toàn có thể làm được. Đặt một chiếc gối bên cạnh cơ thể của bạn và để con bạn nằm nghiêng về phía đó để nó tránh xa vết thương của bạn. Hãy chắc chắn rằng chân của con được hỗ trợ tốt để con có thể sử dụng chúng để đẩy gần ngực của bạn hơn.

5. Cách cho trẻ sinh đôi bú sữa mẹ

Sinh đôi có nghĩa là bàn tay của bạn sẽ phải gánh nặng thêm theo đúng nghĩa đen. Đầu tiên, hãy thử cho con bú từng đứa một trước khi cố gắng thực hiện một tư thế đồng thời cho cả hai bé cùng bú. Giá đỡ nôi đôi sẽ cho phép bạn cho con bú song song một lúc. Sử dụng một chiếc gối cho con bú hoặc một cái gối đủ rộng và đặt nó trên đùi của bạn. Đầu của mỗi em bé phải nằm trong khuỷu tay của bạn và cơ thể của chúng đan chéo vào nhau trên gối.

Đối với cách thực hiện cho bú kiểu giá đỡ, bạn cũng sẽ cần một chiếc gối cho con bú. Mỗi em bé của bạn nên nằm ở mỗi bên của cơ thể bạn và dưới cánh tay của bạn.

6. Làm thế nào để ngừng trào ngược sữa

Bé thường bị trào ngược sau khi bú mẹ, trớ ra một phần sữa đã nuốt. Trong trường hợp này, nên cho con bú ở tư thế thẳng hoặc bán thẳng vì trọng lực hỗ trợ tiêu hóa. Hãy thử đi bộ khi bạn đang cho con bú vì chuyển động nhẹ nhàng có thể giúp bạn xoa dịu bé. Bé nên ở tư thế thẳng đứng 20 phút sau khi bú để tình trạng trào ngược không trở nên tồi tệ hơn.

7. Làm thế nào để tránh núm vú bị đau

Nếu núm vú của bạn cảm thấy đau sau khi cho con bú, hãy nhớ kiểm tra với bác sĩ để có thể ngăn chúng nứt hoặc bắt đầu chảy máu sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng.

Nếu bạn sử dụng miếng lót ngực, hãy chọn loại không có đệm bằng nhựa nhưng khá mềm và làm bằng bông. Chúng nên được thay ngay khi chúng bị ướt. Việc lựa chọn áo ngực cũng rất cần thiết. Loại bỏ áo lót có ren hoặc chất liệu tổng hợp và chọn loại bằng vải cotton để không khí có thể lưu thông tốt hơn.

8. Làm thế nào để con ngậm hết vùng nhũ hoa

Bắt đầu bằng cách cù vào môi bé bằng núm vú của bạn để nó mở miệng với môi hướng ra ngoài như môi cá. Miệng bé phải bao phủ nhiều hơn chứ không chỉ mỗi núm vú của bạn, càng ngậm sâu vào vú càng tốt. Trong trường hợp nhũ hoa không tốt, môi bé có thể ở một góc <90 ° khi chúng phải nằm ở một góc> 120 °.

Nếu môi dưới của bé nằm ngay dưới núm vú, hãy tác động nhũ hoa bằng cách đưa một ngón tay đưa nhũ hoa vào miệng bé và thử lại. Bạn có thể cho con ngậm cả vùng nhũ hoa rộng hơn nếu bạn kéo môi trên hoặc môi dưới của em bé .

Theo Brightside