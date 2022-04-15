8 cách để ngăn ngừa các vấn đề về hành vi của trẻ ở độ tuổi đi học

Nuôi dạy con 15/04/2022 05:59

Buồn, giống như bất kỳ cảm giác nào, là một giai đoạn cảm xúc bình thường mà mỗi người phải trải qua. Do sự thay đổi mạnh mẽ của các sự kiện trong cuộc sống của mọi người, nỗi buồn xảy ra và thường giảm bớt ngay sau khi một vấn đề được giải quyết.

8 cách để ngăn ngừa các vấn đề về hành vi của trẻ ở độ tuổi đi học - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như những người trưởng thành, trẻ em, đặc biệt là những trẻ đã đi học mẫu giáo cũng trải qua những nỗi buồn trong giai đoạn đầu của cuộc đời. Do một số yếu tố hành vi và xã hội học, trẻ nhỏ có thể dễ cảm thấy buồn phiền, đặc biệt nếu chúng không được cha mẹ hoặc bạn bè dành đủ thời gian, sự bảo đảm, chăm sóc và hỗ trợ.

Các vấn đề về hành vi được cho là ảnh hưởng đến việc học tập nhận thức của trẻ. Đây cũng có thể là một vấn đề đặc biệt trong việc phát triển trí nhớ và ngôn ngữ của trẻ em đã ở tuổi đi học. Cha mẹ và giáo viên nên quan tâm và hỗ trợ các em nhỏ hơn để tránh các vấn đề về hành vi.

Để ngăn ngừa các vấn đề về hành vi ở trẻ em cả ở nhà và ở trường, ngoài việc quan tâm nhiều hơn đến trẻ mầm non, dưới đây là một số chiến lược mà cha mẹ và giáo viên có thể sử dụng:

1. Chú ý đến những gì một đứa trẻ yêu cầu hoặc đòi hỏi

8 cách để ngăn ngừa các vấn đề về hành vi của trẻ ở độ tuổi đi học - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chú ý đến những yêu cầu của trẻ sẽ khiến chúng cảm thấy mình quan trọng hơn và có thể giúp chúng nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực.

2. Bạn có thể giúp trẻ có cái nhìn tích cực trong cuộc sống bằng cách tiến thêm một vài bước nữa trong phương pháp dạy trẻ

Ngay từ bây giờ, bạn có thể dạy trẻ cách nhìn nhận tích cực trong cuộc sống bằng cách hướng dẫn trẻ tự lập và tự chủ hơn.

3. Luôn đảm bảo với một đứa trẻ về tình yêu và sự hỗ trợ của bạn

8 cách để ngăn ngừa các vấn đề về hành vi của trẻ ở độ tuổi đi học - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nói "Mẹ/ba yêu con" hàng ngày hoặc thường xuyên nếu bạn có thể giúp trẻ đối phó với nỗi buồn có thể xảy ra bất cứ khi nào bạn không ở bên. Sự đảm bảo về tình yêu và sự hỗ trợ của bạn cũng có thể giúp con tự tin hơn rất nhiều.

4. Lắng nghe những gì một đứa trẻ nói

8 cách để ngăn ngừa các vấn đề về hành vi của trẻ ở độ tuổi đi học - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm đến các hoạt động hàng ngày của trẻ hoặc hỏi trẻ cảm nhận của chúng về những điều nào đó sẽ khiến trẻ cảm thấy mình quan trọng hơn. Cảm giác ý nghĩa này có thể giúp một đứa trẻ cảm thấy yên tâm khi biết rằng những người lớn trong cuộc sống của chúng coi chúng là quan trọng.

5. Nuôi dưỡng sở thích của trẻ

Khuyến khích và nuôi dưỡng sở thích, đam mê và khuynh hướng của trẻ sẽ khiến trẻ cảm thấy rằng bạn ủng hộ các quyết định và lựa chọn của trẻ.

6. Dành thời gian chất lượng cho nhau

8 cách để ngăn ngừa các vấn đề về hành vi của trẻ ở độ tuổi đi học - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bạn bận rộn, hãy đảm bảo rằng bạn dành thời gian chất lượng cho con, để bạn được cập nhật về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của con. Khoảng thời gian gắn bó này cũng có thể giúp trẻ tránh khỏi nỗi buồn mà trẻ cảm thấy vì có những người sẵn sàng dành thời gian chất lượng cho trẻ.

7. Hãy tinh ý

Nếu bạn nhận thấy tâm trạng của một đứa trẻ liên tục thay đổi hoặc chúng mất khả năng làm điều gì đó mà chúng thích làm trước đây, đó là lúc bạn nên hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Quan sát hành vi của trẻ cũng có thể giúp bạn xác định điều gì đang làm phiền chúng và có thể giúp bạn theo dõi xem trẻ có dễ mắc các vấn đề về hành vi hay không.

8. Hãy là một hình mẫu

8 cách để ngăn ngừa các vấn đề về hành vi của trẻ ở độ tuổi đi học - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cho trẻ thấy những cách tiếp cận tích cực để đối phó với các vấn đề có thể giúp trẻ có được những kỹ năng cần thiết khi trẻ phải đối mặt với các vấn đề của chính mình. Nếu con thấy cách bạn giải quyết các vấn đề cụ thể, con có khả năng sẽ bắt chước và áp dụng nó theo cách riêng của mình.

Cha mẹ và giáo viên có thể giúp giảm bớt nỗi buồn và sự trầm cảm ở trẻ em, từ đó giúp chúng học hỏi và tránh các vấn đề về hành vi sau này. Dành thời gian để cho trẻ thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến chúng có thể có tác động kéo dài suốt đời con yêu.

Theo Child Develop Info     

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