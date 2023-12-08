7 quan niệm sai lầm về nuôi dạy con cái mà 90% cha mẹ đều tin tưởng

Nuôi dạy con cái chắc chắn là một trong những hành trình "vừa vui vừa mệt" nhất trong cuộc đời, thường đi kèm với vô số lời khuyên, giai thoại và niềm tin lâu đời được truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, cha mẹ cần thay đổi quan điểm nuôi dạy con cái để phù hợp với thời đại.

Giận dữ là cảm xúc tự nhiên của con người và cha mẹ cũng không ngoại lệ. Kìm nén cơn giận có thể dẫn đến sự thất vọng dồn nén và tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái . Thay vì hướng tới sự hoàn hảo, cha mẹ nên tập trung vào việc làm gương những cách lành mạnh để quản lý và thể hiện sự tức giận. Dạy trẻ về cảm xúc và giải quyết xung đột có thể có lợi hơn việc giả vờ rằng sự tức giận không tồn tại.

Mặc dù thời gian chất lượng chắc chắn là cần thiết nhưng việc bỏ qua tầm quan trọng của thời gian số lượng là một quan niệm sai lầm. Trẻ em phát triển nhờ tính nhất quán, thói quen và sự yên tâm khi có sự hiện diện liên tục của cha mẹ. Những kết nối có ý nghĩa thường được xây dựng trong những khoảnh khắc hàng ngày - bữa ăn chung, thói quen đi ngủ và những cuộc trò chuyện thông thường. Cân bằng cả chất lượng và số lượng thời gian sẽ thúc đẩy mối liên kết sâu sắc hơn giữa cha mẹ và con cái.

3. ​Lầm tưởng: "Khen ngợi trẻ liên tục nâng cao lòng tự trọng của chúng"​

Khen ngợi quá mức có thể gây tác dụng ngược, dẫn đến tư duy cố định, trẻ chỉ coi giá trị của mình. Thay vào đó, cha mẹ nên tập trung vào việc đưa ra những phản hồi mang tính xây dựng, nhấn mạnh nỗ lực, khả năng phục hồi và quá trình học tập. Khuyến khích tư duy phát triển giúp trẻ phát triển lòng tự trọng lành mạnh dựa trên khả năng của chúng thay vì những lời khen ngợi thoáng qua.

Ảnh minh họa: Internet

4. Lầm tưởng: “Kỷ luật bằng hình phạt”​

Kỷ luật là dạy dỗ chứ không phải trừng phạt. Thay vì sử dụng các biện pháp trừng phạt, kỷ luật hiệu quả bao gồm việc đặt ra những kỳ vọng rõ ràng, đưa ra các lựa chọn và thảo luận về hậu quả. Khuyến khích phương pháp hợp tác giải quyết vấn đề giúp trẻ hiểu lý do đằng sau các quy tắc và học cách đưa ra quyết định có trách nhiệm.

5. Lầm tưởng: "Cha mẹ hoàn hảo biết mọi câu trả lời"​

Nuôi dạy con cái là một hành trình học hỏi không ngừng và không ai có thể trả lời được mọi câu hỏi. Việc cah mẹ khiêm tốn thừa nhận khi không biết điều gì đó sẽ là một bài học quý giá cho trẻ, giúp trẻ phát huy sự tò mò, học hỏi và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Giao tiếp cởi mở thúc đẩy mối quan hệ tin tưởng, giúp trẻ cảm thấy thoải mái khi nhờ cha mẹ hướng dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

6. ​Lầm tưởng: "Trẻ phải luôn hạnh phúc"​

Phấn đấu để luôn luôn hạnh phúc đặt ra những kỳ vọng không thực tế. Trẻ em cũng giống với người lớn, chúng cũng trải qua nhiều cảm xúc khác nhau như buồn bã, tức giận và thất vọng. Ngoài cảm giác hạnh phúc, những cảm xúc có chút tiêu cực này cũng giúp trẻ phát huy trí tuệ cảm xúc và khả năng phục hồi. Khả năng phục hồi sau những thất bại là một đặc điểm quan trọng góp phần mang lại hạnh phúc lâu dài.

7. Lầm tưởng: "Trẻ chỉ nên tập trung vào thành công trong học tập"​

Mặc dù thành công trong học tập chắc chắn là quan trọng, nhưng một nền giáo dục toàn diện bao gồm các kỹ năng xã hội, cảm xúc và thực tế. Khuyến khích trẻ khám phá sở thích của mình, tham gia các hoạt động ngoại khóa và phát triển kỹ năng giao tiếp sẽ thúc đẩy cách tiếp cận giáo dục toàn diện. Nhận thức và nuôi dưỡng những điểm mạnh và tài năng riêng của mỗi đứa trẻ là điều cần thiết cho sự trưởng thành và phát triển toàn diện của chúng.