Chuyên gia chia sẻ cách nuôi dạy con hiếu động, giúp trẻ bình tĩnh mà không cần dùng vũ lực

Mặc dù việc nuôi dạy một đứa trẻ quá hiếu động có thể khiến cha mẹ gặp nhiều khó khăn nhưng điều quan trọng là phụ huynh phải xử lý tình huống bằng lòng khoan dung và các kỹ năng mang tính xây dựng hơn là dùng vũ lực.

​​Tạo các thực hành nhất quán

Hãy thiết lập một lịch trình hàng ngày đều đặn và có tổ chức cho trẻ. Con trẻ sẽ cảm thấy an toàn hơn và có khả năng kiểm soát hành động của mình hơn khi có sự nhất quán trong môi trường của chúng, điều này có thể giúp trẻ dần hình thành hành vi điềm tĩnh hơn.

Cung cấp chế độ ăn uống và tập luyện bổ dưỡng

Hãy chắc chắn rằng cha mẹ cung cấp một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng và cân bằng cho trẻ. Hạn chế đồ uống có đường và đồ ăn nhẹ vì quá nhiều đường có thể khiến một số trẻ trở nên hiếu động. Hãy cho trẻ có cơ hội tham gia các hoạt động thể chất thường xuyên để giúp chúng đốt cháy thêm năng lượng. Thể thao, vui chơi ngoài trời hoặc thậm chí là tập thể dục nhẹ nhàng cũng có thể tốt cho trẻ hiếu động.

Ảnh minh họa: Internet

Tạo các hoạt động bình tĩnh và yên tĩnh​

Thiết lập một khu vực yên tĩnh đặc biệt trong nhà để trẻ có thể chơi những trò chơi nhẹ nhàng. Trẻ có thể thư giãn bằng cách đọc sách, làm nghệ thuật hoặc thưởng thức một vài bản nhạc yên tĩnh. Giúp trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc của mình một cách thích hợp. Hướng dẫn trẻ các cơ chế đối phó như sử dụng bóng giảm căng thẳng, hít thở sâu và đếm đến mười.

​Sử dụng các bài tập thư giãn và chánh niệm​

Giới thiệu các bài tập chánh niệm và thư giãn phù hợp với lứa tuổi của con trẻ. Trẻ có thể học cách kiểm soát mức năng lượng của mình với sự trợ giúp của cha mẹ có hướng dẫn, ví dụ như các buổi thiền ngắn hoặc các bài tập thở sâu.

Ảnh minh họa: Internet

​Giới hạn lượng thời gian dành cho thiết bị điện tử

Giảm thiểu thời gian cho trẻ ngồi trước màn hình, chẳng hạn như máy tính, TV và trò chơi điện tử. Việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều có thể dẫn đến tăng động quá mức.

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