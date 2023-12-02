Cha mẹ động viên con bằng những lời khen này, con càng lớn càng thông minh, tài giỏi

Những lời khen ngợi có tác dụng như phép thuật đối với trẻ em. Thật đơn giản để khen trẻ con về vẻ đẹp của chúng vì chúng rất đáng yêu. Nhưng để con có được những tính cách tốt, nâng cao nhận thức, cha mẹ nên thêm những từ thực sự mang ý nghĩa cuộc sống và sự thật đến trẻ.

Rất nhiều trẻ em thường xuyên nói dối, để che giấu việc làm sai trái hoặc để trốn tránh việc mà lẽ ra chúng nên làm. Cha mẹ đang dần dần nuôi dạy những đứa trẻ thiếu can đảm nói ra sự thật nếu cha mẹ phớt lờ những lời nói dối trắng trợn nhỏ nhặt mà trẻ thốt ra. Việc khen ngợi trẻ không nhất thiết phải liên quan trực tiếp đến việc trẻ thể hiện tốt như thế nào nhưng cũng có thể hướng tới sự trung thực của trẻ. Chắc chắn sẽ rất hữu ích khi khuyến khích trẻ duy trì hành vi tốt nếu cha mẹ tập trung vào những việc tốt của trẻ và khen ngợi trẻ một cách phù hợp. Khi cha mẹ khen ngợi con mình nhiều hơn, cha mẹ sẽ thấy những thay đổi hành vi tích cực ở chúng.

Nói với trẻ rằng tình yêu bạn dành cho chúng là vô điều kiện. Chúng có thể không cần phải giỏi bất cứ điều gì để xứng đáng với tình yêu của bạn. Trẻ là một phần không thể thiếu của gia đình và đó là điều khiến chúng trở nên đặc biệt và đáng yêu. Điều này sẽ làm tăng giá trị bản thân của trẻ và khiến trẻ tràn đầy tự tin trước những thử thách bên ngoài của cuộc sống.

Cha mẹ đánh giá cao sự kiên nhẫn của con rất nhiều

Con bạn xứng đáng được khen ngợi một chút vì đã kiên nhẫn ngồi vào bàn ăn để ăn. Kiên nhẫn, như người ta thường nói, là một đức tính tốt. Kiên nhẫn cũng là một kỹ năng cần thiết để thành công vì có thể giúp trẻ trở nên kiên cường hơn khi gặp nghịch cảnh. Những đứa trẻ kiên nhẫn cũng có thể phát triển khả năng tự chủ, điều này sẽ giúp chúng giải quyết mọi việc một cách tôn trọng.

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Cảm ơn con

Từ này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại có tác động sâu sắc đến cách suy nghĩ của con trẻ. Nói lời cảm ơn với con vì đã giúp em nhỏ buộc dây giày hoặc giúp bạn mở cửa là một cách đơn giản để khuyến khích con làm nhiều việc hơn. Tuy nhiên, biết ơn không chỉ đơn thuần là nói “cảm ơn”. Lòng biết ơn cũng bao gồm việc làm những việc tốt như một biểu hiện của sự đánh giá cao đối với trẻ. Những việc này có thể bao gồm việc đập tay với trẻ, tình nguyện tham gia dự án khoa học của trẻ hoặc đặt một lời cảm ơn dễ thương vào hộp cơm trưa của trẻ.

Cha mẹ ngưỡng mộ sự nhiệt huyết của con

Một đứa trẻ có thể không giỏi ở một việc gì đó vào ngày chúng bắt đầu làm việc đó. NHư khi học một kỹ năng mới hoặc học môn học mà chúng không mấy yêu thích nhưng chúng vẫn nhiệt huyết. Khen ngợi trẻ vì những cột mốc nhỏ mà chúng đạt được. Điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy được khuyến khích để đạt được nhiều thành tựu hơn và làm chủ được nó.

Ảnh minh họa: Internet

Con cười lên thật đẹp

Cha mẹ hãy thường xuyên khuyến khích con vui vẻ, tươi cười. Đôi khi, trẻ có thể thực sự khắt khe và hờn dỗi trước những bất tiện nhỏ nhất trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều này không nên trở thành một thói quen. Trẻ có thể bĩu môi hoặc hành động nếu yêu cầu của chúng bị từ chối vì chúng được hưởng mọi thứ. Cha mẹ có thể nhắc nhở con mình biết ơn những gì mình có bằng cách dạy trẻ hài lòng và mỉm cười thường xuyên. Ngoài ra, điều này sẽ giúp trẻ chống lại thuộc tính tiêu cực của lòng tham.