Nhiều cha mẹ truyền tai nhau không cho con tuổi dậy thì ngủ chung giường, chuyên gia chia sẻ: Sai lầm!

Tuổi vị thành niên là thời kỳ có nhiều biến động về cảm xúc và việc được ngủ cạnh cha mẹ có thể mang lại cảm giác an toàn và sự thoải mái. Cha mẹ và con cái ngủ cạnh nhau sẽ tạo ra một không gian an toàn để cùng giao tiếp cởi mở, cho phép trẻ thanh thiếu niên chia sẻ những suy nghĩ và mối quan tâm mà chúng có thể ngại bày tỏ trong giờ thức. Sự gần gũi này có thể tạo điều kiện cho sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa cha mẹ và con cái, nuôi dưỡng mối liên kết giữa cha mẹ và con cái rất quan trọng để giúp chúng vượt qua những thử thách của tuổi thiếu niên.

Việc có người lớn (cha mẹ) ngủ cạnh có thể mang lại cảm giác an toàn cho thanh thiếu niên. Tuổi thiếu niên thường có những bất an và bất ổn, và việc có sự hiện diện quen thuộc của ai đó bên cạnh mà trẻ có thể tin tưởng (cha mẹ hoặc anh chị em) có thể làm giảm bớt lo lắng ban đêm. Sự hiện diện của cha mẹ giúp hỗ trợ con cái về mặt cảm xúc trong giai đoạn phát triển quan trọng này. Trong một thế giới mà đôi khi thanh thiếu niên có thể cảm thấy bị cô lập, sự trấn an của cha mẹ ở gần có thể mang lại cảm giác an ủi và an toàn.

Khuyến khích các kiểu ngủ lành mạnh

Ngủ chung với con bạn có thể thúc đẩy giấc ngủ lành mạnh. Thanh thiếu niên nổi tiếng với lịch trình ngủ không đều, thường bị ảnh hưởng bởi áp lực học tập, hoạt động xã hội và thiết bị điện tử. Ngủ chung có thể thiết lập thói quen đi ngủ nhất quán cho trẻ. Sự hiện diện êm dịu của cha mẹ cũng có thể giảm thiểu tác động của rối loạn giấc ngủ, chẳng hạn như ác mộng hoặc mất ngủ, mang lại giấc ngủ ngon hơn cho cả thanh thiếu niên và cha mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhược điểm

Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải thừa nhận là ngủ chung với trẻ vị thành niên có thể không phù hợp với mọi gia đình hoặc cá nhân. Sở thích cá nhân và động lực riêng của mỗi gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cách sắp xếp nào phù hợp nhất giữa cha mẹ và con cái.

Một số thanh thiếu niên có thể mong muốn sự độc lập và thích không gian riêng của mình, và với tư cách là cha mẹ, bạn nên để chúng có được không gian đó. Điều cần thiết là cha mẹ phải giao tiếp cởi mở với trẻ, tôn trọng quyền tự chủ và sở thích của chúng đồng thời tạo ra một môi trường hỗ trợ để thảo luận về việc sắp xếp chỗ ngủ.