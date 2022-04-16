7 bí mật để nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc

Cách chắc chắn nhất để thúc đẩy hạnh phúc tình cảm suốt đời của con bạn là giúp trẻ cảm thấy được kết nối với bạn, các thành viên khác trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, người chăm sóc trẻ thậm chí với thú cưng. Edward Hallowell, bác sĩ tâm thần học trẻ em và là tác giả của cuốn The Childhood Roots of Adult Happiness cho biết: "Một tuổi thơ được kết nối là chìa khóa của hạnh phúc". Tiến sĩ Hallowell chỉ ra là bằng chứng cho Nghiên cứu dọc quốc gia về sức khỏe vị thành niên, liên quan đến khoảng 90.000 thanh thiếu niên, trong đó "sự kết nối" là một cảm giác được yêu thương, thấu hiểu, mong muốn, được thừa nhận cho đến nay được coi là người bảo vệ lớn nhất chống lại sự đau khổ về cảm xúc, tự tử, suy nghĩ và hành vi nguy cơ bao gồm hút thuốc, uống rượu và sử dụng ma túy.

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May mắn thay, chúng ta có thể củng cố mối liên hệ chính và quan trọng nhất của con mình với chúng ta, đơn giản bằng cách cung cấp thứ mà Tiến sĩ Hallowell gọi là tình yêu điên cuồng không bao giờ dứt. Ông nói: "Nghe thì có vẻ hớ hênh, và nó thường bị loại bỏ như một thứ cho sẵn, nhưng nếu một đứa trẻ chỉ có một người yêu thương nó vô điều kiện, thì đó là điều cần nhất mà nó có được để chống lại sự khốn khổ. Tuy nhiên, chỉ đơn giản là sở hữu tình yêu sâu đậm là chưa đủ. Con bạn cũng phải cảm nhận được điều đó", Tiến sĩ Hallowell nói. Ôm con càng nhiều càng tốt, đáp lại bằng sự đồng cảm, nói lớn tình yêu của ba mẹ cho con nghe, cùng nhau ăn uống, ôm ấp và cười đùa.

Theo lời khuyên của nhà xã hội học Christine Carter, Tiến sĩ, Giám đốc điều hành của Đại học California tại Trung tâm Khoa học Tốt bụng Berkeley's, một tổ chức dành cho sự hiểu biết khoa học về hạnh phúc. Carter nói: "Chúng tôi biết từ 50 năm nghiên cứu rằng các kết nối xã hội là một yếu tố cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, góp phần tạo nên hạnh phúc. Và đó không chỉ là chất lượng, mà còn là số lượng của các mối liên kết: con bạn càng tạo ra nhiều kết nối thì càng tốt".

Đừng cố làm cho con bạn hạnh phúc

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng điều tốt nhất bạn có thể làm cho hạnh phúc lâu dài của con mình là ngừng cố gắng giữ cho con hạnh phúc trong thời gian ngắn. Nếu chúng ta đặt con mình vào một quả bong bóng an toàn và ban cho chúng mọi ước muốn và mong muốn của chúng, đó là điều chúng mong đợi, nhưng thế giới thực không hoạt động theo cách đó.

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Để tránh bị đánh cắp giấc mơ của con quá mức, hãy nhận ra rằng bạn không phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của con mình. Những bậc cha mẹ cảm thấy có trách nhiệm với cảm xúc của con cái họ sẽ rất khó để chúng có thể trải qua sự tức giận, buồn bã hoặc thất vọng. Chúng ta thường hay đến ngay lập tức để trao cho con bất cứ điều gì chúng ta nghĩ sẽ mang lại nụ cười hoặc giải quyết bất cứ điều gì đang khiến con đau khổ. Thật không may, những đứa trẻ không bao giờ học cách đối phó với những cảm xúc tiêu cực sẽ có nguy cơ bị chúng "đè bẹp" khi ở tuổi vị thành niên và người lớn.

Một khi bạn chấp nhận rằng bạn không thể làm cho con mình cảm thấy hạnh phúc, bạn sẽ ít có xu hướng cố gắng "sửa chữa" cảm xúc của con và nhiều khả năng sẽ lùi lại và cho phép con phát triển kỹ năng đối phó và khả năng phục hồi mà con sẽ cần để thoát khỏi những thất bại không thể tránh khỏi trong cuộc sống.

Nuôi dưỡng hạnh phúc của bạn

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Tuy chúng ta không thể kiểm soát được hạnh phúc của con mình, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính mình. Bởi vì trẻ em học hỏi mọi thứ từ chúng ta, nên tâm trạng của chúng ta rất quan trọng.

Cha mẹ hạnh phúc có khả năng có những đứa con hạnh phúc, trong khi con cái của những bậc cha mẹ trầm cảm bị trầm cảm gấp đôi tỷ lệ trung bình. Do đó, một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho sức khỏe tinh thần của con bạn là quan tâm đến bạn: dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và có lẽ quan trọng nhất là sự lãng mạn. Nuôi dưỡng mối quan hệ của bạn với vợ / chồng của bạn. Nếu cha mẹ có một mối quan hệ thực sự tốt và gắn bó, thì hạnh phúc của đứa trẻ thường tự nhiên theo sau.

Khen ngợi điều đúng đắn

Không có gì ngạc nhiên khi các nghiên cứu liên kết lòng tự trọng và hạnh phúc một cách nhất quán. Điều nguy hiểm, nếu đây là kiểu khen ngợi duy nhất mà một đứa trẻ nghe thấy, là chúng sẽ nghĩ rằng mình cần đạt được để giành được sự đồng tình của bạn. Con sẽ trở nên sợ rằng nếu con không thành công, con sẽ rơi khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ và ba mẹ sẽ không yêu con nữa.

Ba mẹ khen ngợi những đặc điểm cụ thể như thông minh, xinh đẹp, giỏi thể thao,v...v cũng có thể làm suy giảm sự tự tin của trẻ sau này, nếu chúng lớn lên tin rằng chúng được đánh giá cao vì điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của chúng và có thể là phù du.

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Ví dụ, nếu bạn chủ yếu khen con mình xinh đẹp, điều gì sẽ xảy ra khi con bạn già đi và mất đi vẻ đẹp đó?. Phải mất bao nhiêu lần chăm sóc da mặt để con cảm thấy đáng giá với lời khen đó? Điều thú vị là nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ được khen ngợi chủ yếu là sáng sủa trở nên nhút nhát về mặt trí tuệ, chúng sợ rằng sẽ bị coi là kém thông minh và kém giá trị hơn nếu chúng thất bại.

Vì vậy, ba mẹ nên khen ngợi nỗ lực hơn là kết quả. Khen ngợi sự sáng tạo, làm việc chăm chỉ, bền bỉ, để đạt được thành tựu, hơn là bản thân thành tích.

Cho phép con thành công và thất bại

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Tất nhiên, nếu bạn thực sự muốn nâng cao lòng tự trọng của trẻ, hãy tập trung ít hơn vào những lời khen ngợi mà hãy tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp cho trẻ nhiều cơ hội để học các kỹ năng mới. Thách thức của ba mẹ là đứng lại và để con cái tự làm những gì chúng có khả năng. Sai lầm lớn của các bậc cha mẹ tốt là làm quá nhiều cho con cái của mình.

Mặc dù có thể khó khăn khi chứng kiến ​​những đứa trẻ của chúng ta đấu tranh, nhưng chúng sẽ không bao giờ biết được cảm giác hồi hộp khi làm chủ, trừ khi chúng ta cho phép chúng mạo hiểm với thất bại. Rất ít kỹ năng được hoàn thiện trong lần thử đầu tiên. Thông qua thực hành mà trẻ em đạt được sự thành thạo. Và thông qua những kinh nghiệm làm chủ lặp đi lặp lại, con phát triển thái độ có thể làm được cho phép con tiếp cận những thách thức trong tương lai với niềm say mê và lạc quan là trung tâm của một cuộc sống hạnh phúc.

Đưa ra những trách nhiệm thực sự

Hạnh phúc phụ thuộc phần lớn vào cảm giác rằng những gì chúng ta làm quan trọng và được người khác đánh giá cao. Nếu không có cảm giác đó, chúng ta sợ rằng mình có thể bị loại khỏi nhóm. Và nghiên cứu cho thấy rằng điều mà con người sợ hãi hơn bất cứ điều gì là bị loại trừ.

Nói cách khác, con người có một nhu cầu bẩm sinh là được xem là cần thiết. Vì vậy, bạn càng có thể truyền đạt cho con mình rằng con bạn đang đóng góp một cách có ích cho gia đình, ngay từ khi còn nhỏ, ý thức về giá trị bản thân và hạnh phúc của con sẽ càng lớn.

Trẻ em dưới 3 tuổi có thể đóng các vai có ý nghĩa trong gia đình, cho dù đó là đổ đầy bát thức ăn khô cho mèo hay dọn ra khăn ăn vào giờ ăn tối. Nếu có thể, hãy giao một vai phù hợp với thế mạnh của con bạn. Ví dụ, nếu con bạn thích sắp xếp mọi thứ, hãy giao cho con công việc phân loại nĩa và thìa. Nếu con thích chăm sóc, hãy bảo con để ý em gái trong khi bạn dọn bữa tối trên bàn. Miễn là bạn thừa nhận rằng con đang đóng góp cho gia đình, điều đó sẽ nâng cao cảm giác kết nối và sự tự tin của con bạn, hai điều kiện tiên quyết để có được hạnh phúc lâu dài.

Thực hành thói quen biết ơn

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Cuối cùng, các nghiên cứu về hạnh phúc liên kết một cách nhất quán cảm giác biết ơn với tình cảm hạnh phúc. Nghiên cứu tại Đại học California, Davis và những nơi khác đã chỉ ra rằng những người viết nhật ký về lòng biết ơn hàng ngày hoặc hàng tuần cảm thấy lạc quan hơn, đạt được nhiều tiến bộ hơn đối với mục tiêu và cảm thấy tốt hơn về cuộc sống của họ nói chung.

Đối với một đứa trẻ, viết nhật ký có thể không thực tế. Nhưng một cách để nuôi dưỡng lòng biết ơn ở trẻ là yêu cầu mỗi thành viên trong gia đình dành thời gian hàng ngày, chẳng hạn trước hoặc trong bữa ăn để kể tên điều gì đó mà mình biết ơn. Điều quan trọng là biến nó thành một nghi lễ thường xuyên. Đây là một thói quen sẽ thúc đẩy tất cả các loại cảm xúc tích cực và nó thực sự có thể dẫn đến hạnh phúc lâu dài.

Theo Parents