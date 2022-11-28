6 cách để giáo dục cho con bạn về giá trị của đồng tiền và cách quản lý tiết kiệm

Tiền là một phần thiết yếu của cuộc sống, và không bao giờ là quá sớm để dạy con bạn về gia trị và tầm quan trọng của việc tiết kiệm, vì vậy con bạn sẽ được trang bị những kiến thức mới để chi tiêu hợp lý khi chúng lớn lên. Học các nguyên tắc xử lý tiền có trách nhiệm sẽ cho họ nhiều cơ hội để tiến bộ khi họ lớn tuổi đó là lý do tại sao ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em cần phải tôn trọng về giá trị của tiền bạc.

Một khi con bạn bắt đầu đi học và học những kiến ​​thức cơ bản về toán, hãy bắt đầu giáo dục chúng về tiền bạc và thực hành một số bài tập. Chơi các trò chơi kiếm tiền tại nhà hoặc tải về máy tính và/hoặc máy tính bảng của bạn. Bằng cách này, con bạn sẽ học cách thực sự sử dụng tiền một cách hợp lý.

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Hành động đơn giản này sẽ dạy con bạn tầm quan trọng của việc tiết kiệm và hình thành tinh thần trách nhiệm đối với việc xử lý tiền bạc. Khuyến khích con bạn thu thập một số tiền nhất định trong một khung thời gian cụ thể hoặc gợi ý chúng tiết kiệm tiền xu. Biến nó thành một trò chơi cũng như một mục tiêu, để giữ cho nó thú vị. Vào ngày bạn, hãy mở các con heo đất và đếm số tiền tiết kiệm được. Hãy ghi lại bằng hình ảnh để khuyến khích con bạn tiết kiệm nhiều hơn và dạy chúng những điều cơ bản về ghi chép đơn giản.

3. Cho con bạn làm tiếp xúc dần dần với ngân hàng

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Đưa con bạn đến ngân hàng và mở tài khoản tiết kiệm trong tên của chúng. Hãy để chúng nói chuyện với người giao dịch và tự mình thực hiện công việc này. Hãy chắc chắn rằng chúng hiểu các điều khoản và điều kiện và đề nghị họ cam kết gửi số tiền thường xuyên hàng tuần hoặc hàng tháng. Đối với ngân hàng thuận tiện hơn, các tài khoản thường có thể truy cập trực tuyến. Có tài khoản ngân hàng của riêng họ sẽ mang lại cho con bạn cảm giác thành tích có thể thúc đẩy chúng tiết kiệm nhiều hơn.

4. Khuyến khích con bạn lập kế hoạch làm thế nào để chi tiêu một cách tiết kiệm

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Lập kế hoạch cho chi tiêu trong tương lai thúc đẩy con bạn đạt được mục tiêu tiết kiệm của chúng. Nó nhắc nhở chúng rằng với đủ tiền, chúng có thể mua bất cứ thứ gì mà bản thân chúng muốn. Hãy để chúng được mơ ước và khuyến khích chúng phải tiết kiệm nhiều hơn, để có thể đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn.

5. Để con bạn tự mua sắm

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Cho con bạn tiền tiêu vặt khi bạn đi mua sắm. Sau đó, bạn có thể quan sát thái độ của họ đối với việc tiêu tiền. Nếu con bạn muốn tiêu nhiều hơn mức cho phép, hãy khuyên chúng tiết kiệm hơn và kiên nhẫn hơn. Hướng dẫn con bạn cách chi tiêu hợp lý và giải thích những ưu tiên khi mua sắm. Ngoài ra, hãy nhắc họ rằng vào cuối ngày, điều quan trọng nhất là họ có thể mua những gì họ muốn vì họ đã có thể tiết kiệm tiền.

6. Thanh toán bằng tiền mặt

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Thẻ tín dụng là một cám dỗ lớn để tiêu số tiền bạn không có, sau đó trả nhiều tiền hơn để có được đặc quyền sau này. Cho con bạn thấy rằng cách tốt nhất để mua đồ là dùng tiền trong túi của chúng. Luôn luôn giữ nó mọi nơi - thanh toán tiền mặt là cách tốt nhất để học cách sử dụng tiền một cách có trách nhiệm.

Cách tốt nhất để dạy con bạn giá trị của đồng tiền và tầm quan trọng của việc tiết kiệm là hãy làm gương và cho phép chúng có một số trách nhiệm. Hãy cho con bạn một khoản tiền tiêu vặt cho những thứ chúng có thể muốn mua và khuyến khích chúng tiết kiệm bằng nhiều cách khác nhau. Làm quen với chúng với việc lưu trữ hồ sơ đơn giản và cách hoạt động của tài khoản tiết kiệm, và để thẻ tín dụng ở nhà khi bạn mua sắm với bọn trẻ. Những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả này sẽ giúp con bạn học cách xử lý tiền một cách có trách nhiệm và trang bị cho chúng khi trưởng thành.