5 kỹ năng cần thiết khi chăm sóc bé sơ sinh mà ba mẹ mới nào cũng nên nằm lòng

Hãy sẵn sàng cho những thay đổi mạnh mẽ trong lối sống của bạn và nhớ rằng tiếng cười khúc khích đầu tiên của đứa con bé bỏng khiến những khó khăn bạn phải trải qua trở nên xứng đáng.

Khi em bé của lần đầu tiên được giao cho chúng ta, hầu hết chúng ta chưa biết cách bế chúng. Luôn có nỗi sợ hãi đó, đặc biệt là đối với những người lần đầu làm cha mẹ, rằng bạn sợ không ôm đứa bé nhỏ xíu này một cách chính xác. Và điều rất quan trọng là bạn phải xử lý cách bồng con một cách cẩn thận.

Cổ của trẻ là nơi mỏng manh nhất và khi bế trẻ lên, bạn nên để tay dưới đầu trẻ. Vì em bé không thể tự đỡ đầu về mặt thể chất, nên nhiệm vụ của bạn là đảm bảo bạn luôn ôm em bé bên phải, một tay đặt dưới đầu và tay kia đặt dưới hông bé.

Bạn cũng phải cẩn thận với những nốt mềm trên đầu của trẻ sơ sinh. Nên tránh chạm vào những thứ này càng nhiều càng tốt. Để bảo vệ tối đa và tạo cảm giác an toàn cho bé, hãy luôn giữ bé gần ngực bạn.

2. Các mẹ cần chăm sóc bản thân như thế nào trong 30 ngày đầu

Ba mươi ngày đầu tiên là quan trọng nhất. Bạn nghĩ mình đang trải qua bao nhiêu thì em bé lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới cũng vậy. Lúc này, điều quan trọng là mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt để có thể chăm sóc trẻ một cách tốt nhất.

Lời khuyên dành cho những người mới làm mẹ là nên ăn uống đầy đủ và đúng bữa, đặc biệt là nếu họ đang cho con bú. Giấc ngủ là một vấn đề lớn khác mà các bà mẹ mới sinh con phải đối mặt. Người ta thường khuyên các mẹ nên ngủ khi con ngủ. Điều này sẽ đảm bảo rằng ba mẹ mới cũng ngủ đủ giấc.

3. Cách quấn khăn cho em bé

Quấn khăn đúng cách là chìa khóa để trẻ bình tĩnh và được xoa dịu. Đầu tiên, gấp khăn theo hình "kim cương". Gấp góc trên xuống và đặt em bé trên tấm khăn. Kéo một bên của tấm vải ngang ngực em bé, gài phần góc dưới cánh tay. Bây giờ lấy phần dưới cùng của tấm khăn, gấp nó qua bàn chân và gài nó ra sau vai.

Sau đó, kéo mặt còn lại của tấm khăn ngang ngực em bé và nhét vào bên dưới em bé. Sau khi quấn đúng cách, hãy ôm con vào gần ngực bạn. Vì em bé bây giờ đã đủ ấm, chúng sẽ đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

4. Cách cho trẻ bú sữa mẹ

Nuôi con bằng sữa mẹ là rất quan trọng, đặc biệt là trong những ngày đầu tiên. Nó có thể là một trở ngại cho người mẹ và đôi khi cho cả em bé. Vì sữa là nguồn thức ăn và dinh dưỡng duy nhất cho trẻ trong những ngày đầu đời, nên điều quan trọng là bạn phải kiên quyết đặt câu hỏi về kỹ thuật cho đến khi bạn học cách cho con bú thành công.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đôi khi có thể phức tạp. Các bà mẹ mới sinh có thể phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như ngậm ti kém, ít sữa, trẻ đòi bú quá mức và nhiễm trùng vú.

Có nhiều loại địu bạn có thể sử dụng để cho con bú và bạn nên chọn loại địu nào thoải mái nhất cho bạn và em bé. Nếu bạn thấy bé sơ sinh buồn ngủ và có xu hướng mệt mỏi khi bú và ngủ thiếp đi, có một mẹo cho bạn, chỉ cần cù vào chân trẻ trong những lần bú mẹ để trẻ tỉnh táo. Điều này sẽ đảm bảo rằng con không ngủ quên với cái bụng đói.

5. Cách cho trẻ ợ hơi và thực hiện hô hấp nhân tạo

Cho bé ợ hơi là điều cần thiết để giữ cho em bé được thoải mái, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên. Một em bé thoải mái sẽ lần lượt ăn ngon và ngủ ngon. Để trẻ ợ hơi, hãy ôm trẻ vào ngực bạn sao cho cằm của trẻ tựa vào vai bạn. Đừng quên nâng đỡ đầu và vai của con. Bây giờ nhẹ nhàng xoa hoặc vỗ lưng cho chúng cho đến khi chúng ợ hơi.

Một phương pháp khác để giúp trẻ ợ hơi là cho con úp mặt vào lòng bạn. Trong khi em bé nằm trên chân của bạn, hãy dùng tay đỡ cằm và quai hàm của bé, đảm bảo giữ đầu bé cao hơn một chút để máu không dồn về đầu. Lúc này, hãy xoa hoặc vỗ nhẹ vào lưng để trẻ ợ hơi.

Trong trường hợp khẩn cấp, nếu bạn cảm thấy trẻ bị sặc, bạn cũng có thể đặt trẻ nằm ở tư thế úp mặt mà bạn đã sử dụng để ợ hơi. Phương pháp thích hợp để đáp ứng điều này trước tiên là thực hiện động tác đẩy ngực 5 lần và chỉ sử dụng 2 ngón tay. Sau đó, thổi ngược lại cho đến khi trẻ bắt đầu ho. Hãy nhớ rằng em bé còn nhỏ và bạn không nên vỗ hoặc đẩy quá mạnh.

Ho là một dấu hiệu cho thấy vật thể đã chuyển dịch từ đường không khí.

Theo Brightside