5 cách để tăng cường hệ thống miễn dịch của con bạn suốt đời

Nếu bạn ghi nhớ năm mẹo này, bạn sẽ xếp "bộ bài" có lợi cho con mình để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Mặc dù đó là một quyết định rất cá nhân không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được, nhưng nếu bạn có thể cho con mình bú mẹ hoàn toàn trong ít nhất sáu tháng, điều đó có thể có lợi. Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc cho con bạn bú sữa mẹ có thể làm giảm dị ứng cho trẻ.

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Tám mươi phần trăm các ca nhiễm trùng lây lan qua đường tiếp xúc. Dạy con bạn dành thời gian để rửa tay sau khi hắt hơi, ho và đi vệ sinh. Rửa tay bằng nước ấm và xà phòng trong ít nhất 20 giây có thể loại bỏ vi khuẩn và vi rút và có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng phổi lên đến 45%.

3. Đừng bỏ qua việc chủng ngừa

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Làm theo lời khuyên của bác sĩ nhi khoa khi nói đến lịch tiêm chủng cho trẻ nhỏ. Chủng ngừa bắt đầu từ trẻ sơ sinh và tiếp tục cho đến tuổi trưởng thành và ngăn ngừa bệnh sởi, quai bị, thủy đậu, virus và các bệnh nhiễm trùng khác.

Hãy tiêm phòng cúm cho con bạn hàng năm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em bị hen suyễn và các tình trạng sức khỏe mãn tính khác.

Ngoài ra, nếu gia đình bạn sẽ đi du lịch quốc tế, điều quan trọng là phải tìm lời khuyên từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về bất kỳ loại vắc xin cần thiết nào.

4. Ưu tiên giấc ngủ

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Để tối đa hóa khả năng miễn dịch, trẻ phải ngủ đủ giấc.

Yêu cầu về giấc ngủ cho mỗi đêm khác nhau tùy theo độ tuổi:

Trẻ sơ sinh từ 0 đến 3 tháng cần ngủ từ 14 đến 17 giờ. Trẻ từ 4 đến 12 tháng cần ngủ từ 12 đến 16 tiếng.

Trẻ em từ 1 đến 2 tuổi cần từ 11 đến 14 giờ.

Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi nên học từ 10 đến 13 giờ.

Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi nên dùng từ 9 đến 12 giờ.

Thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 18 cần 8 đến 10 giờ.

Ngủ không đủ giấc sẽ hạn chế khả năng sản xuất protein của cơ thể được gọi là cytokine giúp chống lại nhiễm trùng và giảm viêm.

5. Khuyến khích một chế độ ăn uống lành mạnh

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Một chế độ ăn uống lành mạnh cũng rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch của trẻ.

Bạn nên khuyến khích con bạn "ăn theo màu cầu vồng" khi nói đến trái cây và rau quả. Lựa chọn tốt các loại ngũ cốc nguyên hạt cũng nên là một phần trong chế độ ăn uống của con. Giữ thực phẩm chế biến ở mức tối thiểu. Lựa chọn thực phẩm thích hợp có thể giúp đảm bảo rằng con bạn nhận được đủ vitamin, chẳng hạn như vitamin A và E. Những loại vitamin này cần thiết để duy trì sức khỏe tốt và hệ thống miễn dịch mạnh mẽ.

Bạn không thể tránh tất cả bệnh tật cho con, nhưng một số trẻ em cần được bảo vệ thêm

Ngay cả khi bạn làm theo những lời khuyên này, con bạn vẫn có thể bị từ 7 đến 11 lần cảm lạnh mỗi năm.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng biện pháp khắc phục thông thường không hiệu quả trong việc tăng cường khả năng miễn dịch. Ví dụ, không có bằng chứng chắc chắn rằng một lượng lớn vitamin C hoặc echinacea giúp ngăn ngừa cảm lạnh hoặc rút ngắn thời gian bị cảm cho trẻ.

Tuy nhiên, nếu con bạn có hệ thống miễn dịch bị tổn hại, hãy phối hợp chặt chẽ với bác sĩ nhi khoa để tìm cách cải thiện khả năng miễn dịch của trẻ. Mỗi đứa trẻ cần một cách tiếp cận cá nhân hóa vì hệ thống miễn dịch của chúng khác nhau.

Nhìn chung có một quy trình khác với trẻ em bị suy giảm miễn dịch. Có một số loại vắc-xin chúng ta phải bổ sung bên cạnh những thứ mà hầu hết trẻ em có, nhưng đó là thứ mà bác sĩ phải xác định theo từng trường hợp cụ thể.

Theo Clevelandclinic