4 câu nói của phụ huynh giúp con phát triển trí não và tinh thần tốt hơn

Câu nói đơn giản này thể hiện sự động viên, tin tưởng của người lớn vào trẻ con, khiến trẻ có thêm động lực, kích thích não bộ hưng phấn để có cơ hội thể hiện mình tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Câu nói đơn giản này thể hiện sự động viên, tin tưởng của người lớn vào trẻ con, khiến trẻ có thêm động lực, khích thích não bộ hưng phấn để có cơ hội thể hiện mình tốt hơn. Không phải chị họ của em nói khơi khơi đâu nha các mẹ. Thực ra đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng bộ não của trẻ phát triển vượt bậc khi được nuôi dưỡng trong môi trường làm cho trẻ có cảm giác an toàn, an tâm và tin tưởng.

Mỗi lần có chuyện gì khó khăn mang tính thử thách con, chẳng hạn lần đầu tiên tập con rửa bát, bắt con nhảy sang một hố nước nhỏ, con sắp tham gia một kỳ thi khó... thì bố mẹ nên động viên bằng những câu như: “Chắc chắn là con làm được!”, “Mẹ tin chuyện này con có thể giải quyết dễ dàng luôn đấy!”...

2. Câu nói đề cao ý kiến của trẻ

“Theo ý con thì trong trường hợp này mình nên làm thế nào?”, “Nếu là con thì con định làm gì?”,…Những câu nói này nhấn mạnh vào việc bố mẹ rất quan tâm tới ý kiến của trẻ, tạo cho trẻ cảm giác được tôn trọng, tin tưởng. Điều này sẽ giúp nuôi dưỡng tinh thần mạnh dạn, dám đề xuất ý tưởng, dám suy nghĩ và hành động ở trẻ từ nhỏ và kích thích não bộ trẻ phát triển.

3. Câu nói tuyên dương

Bất cứ khi nào thấy con làm tốt một việc gì đó hoặc có thành tích dù là nhỏ nhặt, bố mẹ cũng đừng tiếc khi khen con một câu: “Bố mẹ rất tự hào về con!”. Câu nói tưởng chừng có vẻ sến sẩm này thực ra lại rất có tác dụng đối với trí não và ý chí phấn đấu của con sau này đó nha các mẹ. Con sẽ cảm thấy vui vẻ, phấn khích vì được khen nên lần sau rất tự tin, luôn cố gắng tiếp tục phát huy để được khen nữa đấy.

4. Câu nói hỏi thăm

“Ngày hôm nay của con thế nào?”. Một câu hỏi mở nhưng lại mang lại rất nhiều ý nghĩa. Trên đường đi học, khi ở trường, gặp bạn bè, thầy cô… tất cả có thể được trẻ kể lại một cách ngộ nghĩnh. Và trên hết giúp cha mẹ hiểu được suy nghĩ, tâm lý của trẻ để giúp con mình có được môi trường tốt nhất trong những ngày tiếp theo.