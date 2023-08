3 điều mà các bố mẹ nên làm để con tránh khỏi tình trạng "nhút nhát"

Nhút nhát không phải là sự bất thường, mà ngược lại, hầu hết trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi đều khá nhút nhát. Sự thân thuộc và an toàn khi ở cạnh người thân trong gia đình khiến trẻ cảm thấy lo lắng nếu phải đối diện với quá nhiều sự mới mẻ và lạ lẫm từ thế giới bên ngoài. Lúc này, trẻ sẽ có xu hướng thu mình lại như một phản ứng tự vệ tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Do vậy, cha mẹ nên tạo tâm lý thoải mái, giải thích cho trẻ rằng sự nhút nhát không phải điều đáng xấu hổ. Đồng thời, cha mẹ có thể liệt kê những lý do và điều tốt đẹp khi trẻ có bạn bè để khuyến khích và tạo động lực cho trẻ gặp gỡ bạn mới. Ngoài ra, cha mẹ không nên so sánh trẻ với bạn bè đồng trang lứa vì điều này vô hình chung gây áp lực không đáng có cho trẻ, khiến trẻ giảm sự tự tin vì luôn cho rằng luôn có người giỏi giang hơn mình.