3 điều mà các bố mẹ nên làm để con tránh khỏi tình trạng "nhút nhát"

Nuôi dạy con 07/09/2022 03:39

Sự nhút nhát có thể ảnh hưởng đến đời sống và sự tiếp thu của trẻ các bố mẹ cần quan sát và giúp con thoát khỏi tình trạng này nhé.

Đừng khiến trẻ cảm thấy “tội lỗi” vì sự nhút nhát

Nhút nhát không phải là sự bất thường, mà ngược lại, hầu hết trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi đều khá nhút nhát. Sự thân thuộc và an toàn khi ở cạnh người thân trong gia đình khiến trẻ cảm thấy lo lắng nếu phải đối diện với quá nhiều sự mới mẻ và lạ lẫm từ thế giới bên ngoài. Lúc này, trẻ sẽ có xu hướng thu mình lại như một phản ứng tự vệ tự nhiên.

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cha mẹ nên tạo tâm lý thoải mái, giải thích cho trẻ rằng sự nhút nhát không phải điều đáng xấu hổ.

Ảnh minh họa: Internet

Do vậy, cha mẹ nên tạo tâm lý thoải mái, giải thích cho trẻ rằng sự nhút nhát không phải điều đáng xấu hổ. Đồng thời, cha mẹ có thể liệt kê những lý do và điều tốt đẹp khi trẻ có bạn bè để khuyến khích và tạo động lực cho trẻ gặp gỡ bạn mới. Ngoài ra, cha mẹ không nên so sánh trẻ với bạn bè đồng trang lứa vì điều này vô hình chung gây áp lực không đáng có cho trẻ, khiến trẻ giảm sự tự tin vì luôn cho rằng luôn có người giỏi giang hơn mình.

Đồng cảm với nỗi sợ của con

Hãy đặt mình vào cảm giác của chính con, chia sẻ cho con nghe bạn đã từng sợ hãi như thế nào, đã vượt qua nổi sợ hãi đó ra sao. Câu chuyện này, có thể là chuyện thực sự bạn đã trải qua, nhưng cũng có thể là do bạn tưởng tượng để giúp con có lòng tin và cảm thấy bản thân mình nhận được sự đồng cảm từ bố mẹ - người thân thiết, gần gũi nhất với mình.

Sau khi nhận được sự đồng cảm từ con, hãy từ từ chỉ dẫn con cách vượt qua của chính mình. Ví dụ như con phải thuyết trình trước đám đông, bạn hãy kể cho con nghe bạn cũng đã từng rất sợ đứng trước đám đông như thế nào, bạn đã hoàn thành bài thuyết trình xuất sắc ra sao. Bạn có thể chỉ con chỉ cần tập trung vào bài thuyết trình của mình, nhìn thẳng về phía người nghe thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tạo cơ hội cho con thể hiện

Một cách giúp bé tự tin hơn chính là tạo cơ hội để con thể hiện. Chẳng hạn bạn có thể nhờ bé kèm em làm một việc gì đó, ví dụ giảng giải một bài toán. Việc được giúp đỡ người khác sẽ giúp con tự tin hơn với bản thân mình hay chính xác hơn là tự hào. Ngoài ra quá trình giải dạy cũng là một cách để bé rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nói chuyện bởi phải làm một cách nào đó để em có thể hiểu bài.

Hoặc nếu hôm nay bé mới học một bài thơ trên lớp thì khi về phụ huynh có thể hỏi bé như “Bống có biết bài thơ ACB không, chỉ mẹ với”, đảm bảo bé sẽ cực kỳ tự hào nói rằng mình biết và đọc vanh vách cho mẹ nghe. Hãy luôn đặt ra những tình huống trong phạm vi mà con biết để giúp con bộc lộ những kỹ năng của mình và tự tin hơn. Phương pháp giúp trẻ tự tin này cũng cực kỳ hữu ích với những trẻ thiếu tự tin.  Phụ huynh cũng nên quan sát để giúp bé có thể phát huy tốt nhất những thế mạnh của chính mình.

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