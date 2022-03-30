3 cách đơn giản để ba mẹ xây dựng cho con một khung xương chắc khỏe, dẻo dai

Trẻ em có xương chắc khỏe sẽ có cơ hội tốt hơn để tránh bị yếu xương sau này khi lớn lên. Cha mẹ có thể giúp bằng cách đảm bảo trẻ nhận được 3 thành phần quan trọng giúp xương khỏe mạnh: canxi, vitamin D và tập thể dục.

Có xương chắc khỏe trong thời thơ ấu là một khởi đầu tốt cho sức khỏe của xương trong suốt cuộc đời. Chúng ta xây dựng gần như tất cả mật độ xương của chúng ta khi chúng ta là trẻ em và thanh thiếu niên. Mọi người hầu hết đã hoàn thành việc xây dựng xương vào khoảng tuổi 20. Khi trưởng thành, chúng ta vẫn thay thế xương cũ bằng xương mới, nhưng chậm hơn. Khi trưởng thành, xương của chúng ta yếu đi theo thời gian.

Canxi là một khoáng chất được biết đến để xây dựng xương khỏe mạnh. Nó được tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa, đậu, một số loại hạt và hạt, và các loại rau xanh. Nó cũng thường được thêm vào thực phẩm như nước cam hoặc ngũ cốc.

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Khuyến khích con bạn ăn thực phẩm giàu canxi:

Nếu con bạn uống sữa, bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng có thể cho bạn biết lượng thức ăn cần dùng dựa trên độ tuổi. Trẻ nhỏ hơn có thể cần 2-3 phần sữa ít béo mỗi ngày, trong khi trẻ lớn hơn có thể cần 4 phần.

Tìm cách thay thế các loại thực phẩm thông thường bằng các loại thực phẩm có hàm lượng canxi cao. Mua bơ hạnh nhân thay vì bơ đậu phộng hoặc nước cam tăng cường canxi thay vì nước trái cây thông thường.

2. Cho trẻ bổ sung vitamin D

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Vitamin D (đôi khi được dán nhãn là vitamin D3) giúp cơ thể hấp thụ canxi. Nhưng hầu hết trẻ em không ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin D. Vì vitamin D rất quan trọng, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyên tất cả trẻ em nên bổ sung vitamin D nếu chúng không có đủ trong chế độ ăn uống của mình. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng cần bổ sung vitamin D.

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Bạn hãy hỏi bác sĩ, y tá, trợ lý bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng vitamin D mà con bạn cần và cách tốt nhất để có được nó.

Bảo vệ làn da của con bạn bằng kem chống nắng, quần áo và bóng râm. Bên cạnh thực phẩm và chất bổ sung, mọi người nhận được vitamin D từ việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhưng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư da ở trẻ em sau này. Vì vậy hãy bảo vệ làn da để ngăn ngừa ung thư da và lão hóa sớm.

3. Khuyến khích trẻ em tập thể dục

Cơ bắp của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng ta sử dụng chúng. Điều này cũng đúng với xương.

Các hoạt động như đi bộ, chạy, nhảy và leo núi đặc biệt tốt cho việc xây dựng xương. Chúng được gọi là các hoạt động chịu trọng lượng vì chúng sử dụng lực của cơ và trọng lực để tạo áp lực lên xương của chúng ta. Áp lực làm cho cơ thể hình thành xương chắc khỏe hơn.

Các hoạt động như đi xe đạp và bơi lội không tạo ra áp lực chịu trọng lượng này. Chúng rất tốt cho sức khỏe tổng thể của cơ thể, nhưng trẻ em cũng cần thực hiện một số bài tập chịu trọng lượng.

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Đảm bảo rằng con bạn có ít nhất một giờ hoạt động thể chất mỗi ngày, bao gồm cả các bài tập chịu sức nặng.

Mọi người cần bổ sung đủ canxi, vitamin D và tập thể dục. Nhưng những điều này thực sự quan trọng đối với trẻ em, đặc biệt là khi chúng đang phát triển trong độ tuổi mười lăm và thiếu niên.

Theo Kids health