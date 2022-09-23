3 biểu hiện thường xuất hiện ở trẻ có IQ cao, điều thứ 2 nhiều cha mẹ lại thấy phiền lòng

Nuôi dạy con 23/09/2022 11:41

Những đứa trẻ có chỉ số thông minh cao có thể nhìn thấy qua những biểu hiện bên ngoài.

Nhiều năng lượng

Khả năng biến đổi của các yếu tố IQ và khả năng tư duy logic tiềm ẩn của trẻ. Điều này được phản ánh bằng các yếu tố sinh lý. Thông thường thời gian ngủ của một đứa trẻ nằm ở mức 7,5-9,5 giờ. Trẻ có IQ cao có thể ngủ ngắn hơn một chút so với số đông.

Một số bé tự nhiên sẽ cảm thấy thời gian càng nhiều thì càng ít. Chúng sẽ sử dụng tinh thần và thể lực trong các trò chơi, phát hiện ra những ý nghĩa của đồ vật, điều này cho thấy trẻ dồi dào sức sống và năng lượng hơn.

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Thích tháo đồ

Khoảng 2 tuổi, trẻ bắt đầu phát triển một kỹ năng mới, đặc biệt là các bé trai. Trẻ thích tháo hết đồ chơi, điều khiển từ xa, vật dụng trong nhà... để xem có gì bên trong.

Sự thật là những trẻ này rất tò mò, có khả năng vận động mạnh. Việc tháo đồ ra để thử lắp lại có thể do bé bắt chước người lớn, nhưng giúp trẻ được khám phá, điều này có lợi cho sự quan sát và khả năng nhận thức của bé.

Giải pháp của bố mẹ: Thay vì để con khám phá những vật dụng gia đình, nên chủ động cung cấp cho bé các đồ chơi có thể tháo lắp như ôtô, lego...

3 biểu hiện thường xuất hiện ở trẻ có IQ cao, điều thứ 2 nhiều cha mẹ lại thấy phiền lòng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tính tình ương ngạnh

Trẻ em có chỉ số thông minh cao có ý thức độc lập mạnh mẽ hơn, có ý kiến riêng và tư duy độc đáo trong việc xử lý các quy trình. Từ góc độ sinh lý và lâm sàng, những đứa trẻ thông minh thường có "tính khí rất cứng đầu và không dễ bảo.

Những đứa trẻ như vậy thường có tư duy độc lập và yếu tố chuyển đổi tư duy logic trong công việc và học tập, có ý kiến riêng và đưa ra quyết định tương ứng. Trẻ sở hữu IQ cao có thể kiên trì làm những việc mình thích và tỉ lệ thực hiện được công việc đó rất cao. Nếu trẻ có một chút đặc điểm tính cách này, có thể khuyến khích trẻ làm những việc bản thân cho rằng rất khó.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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