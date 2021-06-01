Yui Hatano bị 'tố ăn thịt Đường Tăng’ để trẻ mãi không già, xứng đáng là tượng đài nhan sắc của phim người lớn

Yui Hatano sinh năm 1988, là một trong những nữ diễn viên phim “nóng” nổi tiếng và kỳ cựu bậc nhất, ít ai có thể vượt mặt cô nàng. Dù đã bước sang tuổi 30, nhưng cô nàng vẫn luôn căng tràn nhựa sống, gương mặt như “đội lốt” gái đôi mươi, thân hình đầy đặn và gợi cảm đến “ngất người”. Cho tới bây giờ, người đẹp 8x này vẫn luôn hết mình cống hiến với nghề.

Ở Nhật Bản, không phải lúc nào các cô gái xinh đẹp đến với ngành công nghiệp phim người lớn chỉ vì danh tiếng, tiền bạc, mà họ chọn con đường nghệ thuật này chỉ vì đam mê mà thôi. Giống như trường hợp của nữ diễn viên Yui Hatano , cô nàng vẫn còn "bám trụ" với nghề cho tới thời điểm hiện tại.



Phần lớn các tên tuổi cùng thời đã giải nghệ, Yui Hatano vẫn còn ‘bám trụ’ với nghề cho tới thời điểm hiện tại - Ảnh: Twitter nhân vật

Khi nhắc đến sự tận tâm trong công việc của Yui Hatano, những người hâm mộ cuồng nhiệt luôn nhớ như y “chuyện xưa tích cũ” vô cùng nổi tiếng của cô nàng. Cụ thể là vào năm 2017, chỉ vì một vai diễn trong một bộ phim ‘nóng’ mà cô nàng đã cạo nhẵn đầu, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Ở thời điểm ấy, nhiều người đã lo lắng, bàn tán xôn xao rằng người đẹp đang mắc phải một căn bệnh nan y và đang phải xạ trị. Ngay sau khi rộ lên các tin đồn, cô nàng liền lên tiếng phủ nhận và giải thích đơn giản là tạo hình của nhân vật trong bộ phim sắp tới. Nhưng điều này cũng đã ảnh hưởng khá nhiều tới sự nghiệp lúc ấy của người đẹp này, khi mà nhan sắc của cô nàng lúc ấy đang thăng hạng như “diều gặp gió” vậy.

Sự hi sinh vì nghệ thuật của người đẹp 8x luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ - Ảnh: Twitter nhân vật Nhan sắc lẫn vóc dáng của cô nàng thăng hạng như ‘diều gặp gió’ - Ảnh: Twitter nhân vật

Dù đã bước sang tuổi 30, nhưng cô nàng vẫn luôn căng tràn sức sống - Ảnh: Twitter nhân vật

Hiện tại, tượng đài nhan sắc của phim người lớn này không có ý định đổi nghề. Cô vẫn nhất quyết sống vì “niềm đam mê” tới cuối đời.