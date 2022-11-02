Từ cô bé bán hoa trở thành người nổi tiếng, Mua Thị Dua du lịch xuyên biên giới gặp ngay fan cuồng

Không ít lần khoảnh khắc những em bé có gương mặt đáng yêu lọt vào ống kính máy ảnh người đi đường, được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức gây bão. Một trong những cô bé thu hút chú ý ấy chính là Mua Thị Dua . Cô bé sở hữu gương mặt tươi tắn, nụ cười đầy sức sống cùng đôi mắt to tròn, long lanh của em gái nhỏ "đốn tim" không ít người.

Hà Giang không chỉ hấp dẫn khách du lịch bởi cảnh sông núi, nước non hoang sơ hữu tình, mà còn để lại ấn tượng với những ai từng đặt chân tới đây bằng vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của những em bé dân tộc.

Những ngày qua, lướt đâu cũng thấy bài viết về cô bé “Phúng Phính Hà Giang” Mua Thị Dua. Hiện tại, cô bé đã đổi đời, từ bán hoa dạo trên miền núi trở thành người mẫu độc quyền của một công ty ở Hà Nội, có thu nhập hàng chục triệu, được tặng điện thoại đắt tiền, có tiền mua quà tặng bố mẹ.

Mua Thị Dua hay còn được cư dân mạng gọi bằng cái tên rất đáng yêu là Phúng Phính , cô nàng là nhân vật xuất hiện trong những video triệu view trên nền tảng TikTok về những chuyến du lịch Hà Giang. Trước khi nổi tiếng, cô bé từng bán hoa dạo ở dốc Thẩm Mã (Hà Giang). Nhờ có khuôn mặt xinh xắn nên cô bé dễ dàng gây ấn tượng và thu hút rất nhiều người, đồng thời được rất nhiều khách du lịch yêu thích xin chụp ảnh cùng.

Mới đây khi đang du lịch Thái Lan, cô gái dân tộc tên Dua đã bắt gặp một người hâm mộ của mình. Ngay khi thấy dáng vẻ của cô bé, người phụ nữ này đã chạy đến và gọi tên thật to. Bất ngờ nhưng Phúng Phính vẫn có thể mỉm cười thật tươi, chụp hình cùng người hâm mộ.

Mới đây khi đang du lịch Thái Lan, cô gái dân tộc tên Dua đã bắt gặp một người hâm mộ của mình

Thậm chí, mức độ nổi tiếng của "Phúng Phính Hà Giang" đã vượt qua biên giới lãnh thổ. Đến một đất nước xa xôi, Phúng Phính vẫn gặp được fan của mình

Còn nhớ vào đầu năm 2019, Mua Thị Dua đã tạo được sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội. Khi đó, một du khách đến từ Ninh Bình tên Đỗ Hữu Linh đến thăm quan Hà Giang cùng gia đình đã chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi của mình. Khi đó loạt ảnh của anh khiến người xem không khỏi xao xuyến và trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ của Hà Giang. Ngoài ra, clip cô gái dân tộc bán hoa trên dốc Thẩm Mã (Hà Giang) đang khiến nhiều người thích thú.



Sự đáng yêu, duyên dáng và nụ cười “ăn tiền” khiến nhiều người càng muốn lên Hà Giang để xin selfie cùng một bức ảnh với cô bé này.

Vào thời điểm này, để có tiền trang trải cuộc sống nên ngoài việc đồng áng, Mua Thị Dua đã cùng với bạn bè đồng trang lứa đan thêm vòng hoa để bán cho du khách, hoặc đội lên đầu tạo dáng chụp ảnh. Nhờ xuất hiện cùng du khách trong những khung hình, Dua gây chú ý với nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên khiến nhiều người "tan chảy".

Theo dõi trên kênh TikTok cá nhân của Dua, có thể thấy cô bé hiện đang tận hưởng cuộc sống đầy đủ hơn

Hiện tại, Mua Thị Dua thực sự đã “đổi đời” kể từ khi làm mẫu độc quyền. Chẳng những thay đổi về phong cách ăn mặc, mà cô bé cũng ngày càng tự tin, dạn dĩ hơn, có thể tự mình giao tiếp với các fan qua livestream mà không cần ai hướng dẫn. Trong suốt quá trình làm việc tại đây, Dua thay đổi mức sống lên tầm "sang chảnh", không chỉ vậy, mới đây Dua còn được chủ doanh nghiệp thưởng nóng 50 triệu trong chuyến về thăm nhà.

Theo thông tin trên mạng xã hội, hiện em không còn bán hoa nữa mà trở thành mẫu độc quyền cho một doanh nghiệp lớn

Sự thay đổi và "tiến thân" quá nhanh của cô bé gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng Dua đang bị lợi dụng để doanh nghiệp thực hiện truyền thông. Ngoài ra, nổi tiếng và giàu có quá sớm chưa bao giờ là điều tốt với những đứa trẻ.