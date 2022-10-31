Nhan sắc hiện tại của hot girl Sài Gòn từng được ca ngợi hết lời trên báo Trung

Từng được báo Trung Quốc hết lời khen ngợi về vẻ bề ngoài '10 điểm', hot girl Chù Disturbia giờ vẫn giữ được nhan sắc 'khó có ai so được', thường xuyên đăng bài viết truyền động lực để các chị em giảm cân, yêu thương bản thân.
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Nếu thường xuyên theo dõi cuộc sống của những cô nàng xinh đẹp, nổi tiếng về nhan sắc trên các diễn đàn mạng xã hội, chắc hẳn các bạn đã không còn quá xa lạ với cái tên Chù Disturbia. Cô là một trong những hot girl đời đầu thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trẻ. Chù Disturbia (TP.HCM) tốt nghiệp khoa Tài chính ngân hàng, Đại học Tôn Đức Thắng.
Trước đây cô từng làm cộng tác viên cho một tờ báo dành cho giới trẻ. Sau đó cô lấn sân sang lĩnh vực người mẫu ảnh, diễn viên và đồng thời là thành viên nhóm FAPtv - nhóm hài nổi tiếng, được cộng đồng mạng yêu thích.
Trước khi xuất hiện trên một tờ báo của Trung Quốc với những lời khen có cánh về sắc vóc của mình, Chù Disturbia từng nàng hot girl 9X nổi đình đám thời được nhiều người biết thông qua chuỗi phim ngắn về học đường.
Vào thời điểm 2010, Chù Disturbia Vân Anh bắt đầu nổi tiếng từ phim ngắn Try của Fu Production, đây cũng là vai diễn đầu tiên của cô. Khi đảm nhận vai nữ chính trong Try, Vân Anh mới là học sinh cấp 3 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Nhưng qua lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt khả ái, ngoại hình đáng yêu, 9X nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân mạng.
Sau sự thành công của Try phần 1, Vân Anh được mời đóng tiếp phần 2. Ngoài ra, 9X còn tham gia MV Forever With You của Ku Lâm và To Rich. Gần đây nhất, cô góp mặt trong phim ngắn Là em hay là ai - sản phẩm của Madway Production.
Vào năm 2020, một trang báo xứ Trung đã 2 tấm ảnh được chụp ở bờ biển của Chù Disturbia là một tiêu đề báo hết sức thu hút "Khí chất bất phàm của một cô nàng Việt Nam khi thả dáng bên bờ biển, đẹp hết chỗ chê". Khi biết mình được lên báo Trung, Vân Anh khá bất ngờ và tỏ ra vui mừng vì không chỉ được dân mạng Việt Nam mà còn cả quốc tế yêu mến và khen ngợi.
Đã 2 năm kể từ khi làm "chấn động" các diễn đàn mạng ở cả hai quốc gia, người đẹp sinh năm 1993 vẫn giữ được sức hút nhờ vào nhan sắc ngày càng sắc sảo của mình. Cô không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, mà 9X còn vẻ ngoài gợi cảm cùng với thân hình chuẩn.
Cô sở hữu một shop thời trang tại TP HCM và cũng chính là người mẫu cho cửa hàng của mình. Hot girl Chù Disturbia thường xuyên có mặt tại những địa điểm du lịch nổi tiếng, lướt một vòng trang cá nhân cũng đủ thấy cuộc sống của Vân Anh giờ sung túc, dư giả.
Hiện tại, Chù Disturbia ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí mà chỉ ở nhà tận hưởng cuộc sống với gia đình, người thân cùng những chuyến du lịch sang chảnh của mình. Bên cạnh công việc người mẫu, diễn viên, Chù Vân Anh còn tập trung kinh doanh riêng.