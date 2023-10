Nhan sắc hiện tại của hot girl Sài Gòn từng được ca ngợi hết lời trên báo Trung

Vào thời điểm 2010, Chù Disturbia Vân Anh bắt đầu nổi tiếng từ phim ngắn Try của Fu Production, đây cũng là vai diễn đầu tiên của cô. Khi đảm nhận vai nữ chính trong Try, Vân Anh mới là học sinh cấp 3 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Nhưng qua lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt khả ái, ngoại hình đáng yêu, 9X nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân mạng.

Hot girl sinh năm 1995 này từng làm cộng tác viên cho một tờ báo dành cho giới trẻ, người mẫu ảnh, diễn viên và thành viên nhóm FAPtv

Sau sự thành công của Try phần 1, Vân Anh được mời đóng tiếp phần 2. Ngoài ra, 9X còn tham gia MV Forever With You của Ku Lâm và To Rich. Gần đây nhất, cô góp mặt trong phim ngắn Là em hay là ai - sản phẩm của Madway Production.

Vân Anh có vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi sở hữu những đường cong nóng bỏng, hút mắt cô bạn từng bị bạn bè chọc là "nấm lùn"

Vào năm 2020, một trang báo xứ Trung đã 2 tấm ảnh được chụp ở bờ biển của Chù Disturbia là một tiêu đề báo hết sức thu hút "Khí chất bất phàm của một cô nàng Việt Nam khi thả dáng bên bờ biển, đẹp hết chỗ chê". Khi biết mình được lên báo Trung, Vân Anh khá bất ngờ và tỏ ra vui mừng vì không chỉ được dân mạng Việt Nam mà còn cả quốc tế yêu mến và khen ngợi.







Đã 2 năm kể từ khi làm "chấn động" các diễn đàn mạng ở cả hai quốc gia, người đẹp sinh năm 1993 vẫn giữ được sức hút nhờ vào nhan sắc ngày càng sắc sảo của mình. Cô không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, mà 9X còn vẻ ngoài gợi cảm cùng với thân hình chuẩn.

Không chỉ nhan sắc mà phong cách ăn mặc của hot girl 9x cũng được nhiều bạn nữ yêu thích và học hỏi

Cô sở hữu một shop thời trang tại TP HCM và cũng chính là người mẫu cho cửa hàng của mình. Hot girl Chù Disturbia thường xuyên có mặt tại những địa điểm du lịch nổi tiếng, lướt một vòng trang cá nhân cũng đủ thấy cuộc sống của Vân Anh giờ sung túc, dư giả.

Bên cạnh khoe những chuyến du lịch, khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống bên gia đình và những người thân thiết, Chù Disturbia còn rất chăm chỉ trong việc chia sẻ những bí quyết giảm cân cho mọi người

Chù Disturbia không ngại đăng tải lại hình ảnh mình trước khi giảm cân để làm động lực cho mọi người

Hot girl Sài thành khuyên các chị em nên giữ vững ý chí nếu muốn giảm cân, tập luyện đầy đủ các buổi tập trong tuần dựa trên khả năng và sức khỏe của mình

Cô cho rằng ngoài việc tập luyện còn phải kết hợp với những phương pháp ăn uống khoa học như: Eat clean, ăn thô... nếu muốn đạt hiệu quả cao

Hiện tại, Chù Disturbia ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí mà chỉ ở nhà tận hưởng cuộc sống với gia đình, người thân cùng những chuyến du lịch sang chảnh của mình. Bên cạnh công việc người mẫu, diễn viên, Chù Vân Anh còn tập trung kinh doanh riêng.