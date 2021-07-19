Tình cũ Đoàn Văn Hậu bị cư dân mạng 'tố' chỉnh sửa ảnh lộ liễu bởi bức tường 'cong vèo' bất thường

Hoàng Anh Ốc là một trong những cô nàng hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội. Người đẹp còn được chú ý hơn khi có một mối tình đẹp với Đoàn Văn Hậu - cầu thủ của tuyển Việt Nam. Song, sau khi "đường ai nấy đi" với chàng cầu thủ 9x này, cô nàng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mới đây, người đẹp 9x đã đăng một loạt ảnh "sống ảo" bên ban công khiến ai nấy cũng đều trầm trồ và khen ngợi. Tuy nhiên, một vài "thánh soi" đã phát hiện ra điểm bất thường ngay trong bức ảnh. Vậy nên, cô nàng "bị tố" chỉnh sửa ảnh quá lộ liễu.