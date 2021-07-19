Tình cũ Đoàn Văn Hậu bị cư dân mạng 'tố' chỉnh sửa ảnh lộ liễu bởi bức tường 'cong vèo' bất thường

Không chỉ xinh đẹp với mái tóc đen dài nữ tính, Hoàng Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang cá tính và đặc biệt của mình.
- Hotgirl Cà Mau o ép vòng một qua những trang phục 'kiệm vải', hào phóng khoe dáng 'đốt cháy' trang cá nhân của mình
- Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú
Hoàng Anh Ốc là một trong những cô nàng hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội. Người đẹp còn được chú ý hơn khi có một mối tình đẹp với Đoàn Văn Hậu - cầu thủ của tuyển Việt Nam. Song, sau khi "đường ai nấy đi" với chàng cầu thủ 9x này, cô nàng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Mới đây, người đẹp 9x đã đăng một loạt ảnh "sống ảo" bên ban công khiến ai nấy cũng đều trầm trồ và khen ngợi. Tuy nhiên, một vài "thánh soi" đã phát hiện ra điểm bất thường ngay trong bức ảnh. Vậy nên, cô nàng "bị tố" chỉnh sửa ảnh quá lộ liễu.
Cụ thể, dân tình đã phát hiện ra bức tường phía sau Hoàng Anh cong vèo bất thường. Không ít người nghi vấn người đẹp đã chỉnh sửa vòng eo của mình trở nên thon gọn và cuốn hút hơn. Dù người đẹp "nhờ cậy" photoshop một chút, nhưng không ai có thể phủ nhận sự xinh đẹp và hút dáng của cô.
Không chỉ sở hữu một diện mạo xinh đẹp, cô nàng còn được giới trẻ "để mắt" tới nhờ phong cách thời trang gợi cảm và quyến rũ. Mặc dù chiều cao 1m58, nhưng cô nàng biết 'biến' khuyết điểm thành ưu điểm nhờ cách chụp ảnh khiến cô nàng trở nên khá cao ráo.
Hiện tại, Hoàng Anh nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khá đông đảo với hơn 170.000 lượt theo dõi trên Instagram. Đồng thời, cô nàng cũng hoạt động với vai trò là một người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo trên mạng xã hội.