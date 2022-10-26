Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen "trai lùn"

Nhịp sống trẻ 26/10/2022 18:26

Được mệnh danh là nữ người mẫu cao nhất Việt Nam - Hồng Xuân hiện tại tập trung cho việc chăm lo, báo hiếu đấng sinh thành. Trang cá nhân của cô chỉ thỉnh thoảng mới cập nhật các hoạt động.

Mới đây, người mẫu Hồng Xuân hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc "đập hộp" em smartphone xịn sò nhất hiện tại. Chân dài cao nhất làng mốt Việt hiện tại chú thích ảnh: "Thật ra là cũng mê màu tím lắm nhưng mà thôi mãi chung thuỷ với màu silver". Trong ảnh, Hồng Xuân diện chiếc váy trắng nữ tính trông hết sức dịu dàng. Nữ người mẫu còn để tóc mái thưa, tóc buông hờ hững càng làm tăng thêm sự yêu kiều cho diện mạo.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 1

Hồng Xuân khoe "đập hộp" điện thoại đời mới nhất.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 2

Mẫu nữ cao nhất Việt Nam khoe góc nghiêng xinh đẹp.

Việc Hồng Xuân cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân là điều khiến người hâm mộ hết sức phấn khích. Bởi mẫu nữ cao nhất Việt Nam này khá hiếm khi chia sẻ về hình ảnh, dự án mới của bản thân. Bài đăng gần đây nhất của Hồng Xuân là từ ngày 31/8 nhưng cũng chỉ là một post ủng hộ MV ca nhạc của đàn chị Bảo Thy.

Hồng Xuân dù chia sẻ "nhỏ giọt" hình ảnh nhưng cứ mỗi lần khoe ảnh, dân tình lại được dịp xuýt xoa vì sắc vóc của nữ người mẫu ngày càng thăng hạng. So với thời điểm mới tham gia chương trình tìm kiếm người mẫu, Hồng Xuân của hiện tại xinh đẹp, ăn mặc có gu vô cùng.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 3

Hình ảnh Hồng Xuân tham gia sự kiện gần đây nhất cũng là từ ngày 25/5. Trong ảnh, mẫu nữ cao nhất Việt Nam hội ngộ Quách Ngọc Tuyên và Lý Hải - Minh Hà.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 4

Theo dõi trang cá nhân của Hồng Xuân, ai cũng dễ dàng nhận ra tình yêu lớn nhất mẫu nữ này dành hết cho gia đình, nhất là mẹ ruột. Cô sắp xếp thời gian đưa mẹ cùng cậu em trai đi du lịch đó đây để ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên nhau. "Cố gắng chăm chỉ để đưa mẹ đi nhiều nơi hơn", Hồng Xuân từng chia sẻ.

Điều Hồng Xuân muốn làm nhất hiện tại chính là đưa mẹ đi nhiều nơi nhất có thể.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 5

Mẫu nữ cao nhất chỉ muốn tận tâm báo hiếu đấng sinh thành.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 6

Nhiều người hâm mộ còn xuýt xoa trước gen trội về chiều cao của gia đình Hồng Xuân. Cậu em trai của nữ người mẫu sinh năm 1996 cũng vô cùng vượt trội khoản thước tấc. Đứng cạnh chị gái cao 1m91, cậu em không hề lép vế. Nhiều người tin, em trai Hồng Xuân sẽ còn "nhổ giò" hơn nữa trong thời gian tới.

Em trai Hồng Xuân tên Sang, có chiều cao không hề lép vế chị gái nổi tiếng.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 7

Tương lai gần, Hồng Xuân hẳn sẽ bị cậu em trai lấn lướt khoản thước tấc.

Hồng Xuân sinh năm 1996 là một trong những chân dài thành danh từ cái nôi Vietnam's Next Top Model 2015 với danh hiệu Á quân. Cô sở hữu chiều cao 1m91 ấn tượng và cũng là mẫu nữ cao nhất trong làng mốt Việt hiện tại. Thời điểm Vietnam's Next Top Model trở lại với phiên bản All Stars, Hồng Xuân đã trở lại dù vậy, cô không đi sâu. Bị loại khá sớm chỉ sau 4 tập nhưng cũng từ đây, vẻ ngoài cũng như gu thời trang của mẫu nữ cao nhất Việt Nam có sự thay đổi ngoạn mục.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 8

Hồng Xuân những ngày đầu chân ướt chân ráo vào nghề mẫu sau danh hiệu Á quân Vietnam's Next Top Model 2015.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 9

Danh hiệu Á quân Vietnam's Next Top Model 2015 giúp người mẫu sinh năm 1996 chạm tay vào giấc mơ.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 10

Cô từng quay trở lại chương trình tìm kiếm tài năng mẫu này nhưng không thể tiến sâu.

Những năm qua, Hồng Xuân vắng bóng sàn diễn thời trang. Nữ người mẫu cao nhất Việt Nam tiết lộ cô vẫn đam mê nghề nhưng nhảy sang một công việc khác để trang trải cuộc sống. Chia sẻ với báo Thanh Niên, Hồng Xuân trải lòng về lý do tạm rời xa các hoạt động người mẫu.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 11

"Kỹ năng của tôi trên sàn diễn cũng còn yếu. Với lại tôi cảm thấy bản thân mình chưa đủ tự tin nên cần một khoảng thời gian để trưởng thành hơn. Khi đã đủ tự tin, tôi có thể nâng cao kỹ năng và xuất hiện chỉn chu hơn. Lúc đó tôi sẽ quyết định đi diễn lại".

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 12

Những năm gần đây, Hồng Xuân hạn chế xuất hiện trên sàn diễn. Thỉnh thoảng cô vẫn nhận lời tham gia sự kiện phù hợp.

Nữ người mẫu hiểu bản thân còn hạn chế về kỹ năng trình diễn. Cô vẫn yêu nghề, hứa sẽ trở lại khi bản thân đã hoàn thiện hơn.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 13

Chiều cao 1m91 là lợi thế nhưng cũng là điểm hạn chế với Hồng Xuân. Nữ người mẫu từng trải lòng trên Thanh Niên, cô rất quan tâm đến chiều cao của đối phương khi yêu. Nguyên văn chia sẻ của nữ người mẫu: "Có vài người muốn đến với tôi và nói rằng họ không quan tâm tôi cao hơn họ bao nhiêu, nhưng tôi thì quan tâm. Tôi thấy ngại cho họ khi đi bên cạnh tôi nên tôi xác định là sẽ không quen ai cả. Tôi thà bị mang mác ế chứ không thể quen "trai lùn"".

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 14

Hồng Xuân chưa từng công khai người yêu.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 15

Mẫu nữ cao nhất Việt Nam đặt tiêu chuẩn người yêu phải cao hơn mình.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ mẫu nữ không mong muốn nửa kia của mình bị phán xét về chiều cao chênh lệch khi sóng đôi cùng cô.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của mẫu nữ 'cao nhất Việt Nam': Thà ế chứ không quen 'trai lùn' - Ảnh 16

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Hồng Xuân, nhiều người hâm mộ cảm nhận được mẫu nữ cao nhất Việt Nam đang rất hài lòng với mọi thứ. Cô có công việc ổn định, dành được nhiều thời gian cho gia đình, nhất là đưa được mẹ ruột đi khắp nơi. Không chỉ vậy, sắc vóc lẫn gu thời trang của Hồng Xuân cũng được dân tình đánh giá cao. Không ít ý kiến bày tỏ sự mong chờ mẫu nữ cao nhất sẽ sớm tái xuất showbiz trong thời gian tới.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về cuộc sống của Hồng Xuân hiện tại, chia sẻ nhé!

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Từ khóa:   người mẫu Hồng Xuân người mẫu Việt Nam nhịp sống trẻ

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