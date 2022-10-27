Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này!

Nhịp sống trẻ 27/10/2022 07:48

Dù chỉ là "kép phụ" trong đám hỏi em trai nhưng cậu cả nhà bầu Hiển vẫn biết cách thể hiện bằng nhan sắc không chê vào đâu được.

Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh trải qua 2 năm nhiệm kỳ hết sức an toàn. Nàng hậu thậm chí còn bị chê nhạt nhòa khi sống khép kín, nói không với ồn ào. Từ sau khi lên ngôi vị cao nhất, Đỗ Mỹ Linh chưa từng công khai chuyện tình cảm. Chỉ lần cô vướng vào tin đồn hẹn hò một thiếu gia khét tiếng sau khi hình ảnh thân thiết của hai người bị lan truyền trên MXH.

Mới đây, lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và - thiếu gia Đỗ Vinh Quang - diễn ra tại nhà riêng ở Hà Nội. Bên cạnh cặp đôi nhân vật chính thì Đỗ Quang Vinh - con trai cả bầu Hiển cũng chiếm sóng nhờ nhan sắc của mình.

Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này! - Ảnh 1

Trong ngày trọng đại của em trai, con trai cả bầu Hiển mặc vest xanh lịch lãm, luôn sát cánh bên Vinh Quang để hỗ trợ em những lúc cần thiết.

Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này! - Ảnh 2

Ngoài ra, trên story Facebook Đỗ Quang Vinh cũng đăng tải khoảnh khắc ngồi cạnh Vinh Quang cùng dàn nhà trai trước lúc lên đường di chuyển đến nhà gái làm lễ ăn hỏi.

Đỗ Quang Hiển hay thường được truyền thông gọi với cái tên bầu Hiển, có hai người con trai lần lượt là Quang Vinh và Vinh Quang.

Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này! - Ảnh 3

Cả hai anh em nhà họ Đỗ đều là những người tài giỏi.

Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này! - Ảnh 4

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, hiện đang giữ chức nổi danh khi là một trong những lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam.

Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này! - Ảnh 5

Quang Vinh tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Middlesex – UK và là thạc sĩ University of East Anglia.

Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này! - Ảnh 6

Ấn tượng hơn, con trai cả bầu Hiển từng có kinh nghiệm 5 năm làm CEO của Tập đoàn gia đình tại Mỹ.

Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này! - Ảnh 7

Về đời tư, Quang Vinh hiện là bố đơn thân của cặp song sinh đáng yêu gồm 1 trai và 1 gái.

Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này! - Ảnh 8

Quang Vinh sở hữu ngoại hình điển trai.

Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này! - Ảnh 9

Trên trang cá nhân, không ít lần ông bố đơn thân khoe ảnh check-in với thời trang cực đỉnh.

Tham dự đám hỏi em trai, cậu cả nhà bầu Hiển lại chiếm sóng nhờ điều này! - Ảnh 10

Khi đi làm, Quang Vinh lịch lãm trong bộ vest còn khi đi chơi, anh chàng lại khỏe khoắn trong phong cách stress style.

 

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