Thái Vũ (Blackbi), hành trình từ rapper da nâu đến diễn viên hài triệu view

Thái Vũ cùng Ribisachi Thủy Nguyễn là hai diễn viên tiên phong của nhóm hài FAPTV ( đạo diễn Trần Đức Viễn ) ngay từ khi nhóm mới xây dựng năm năm trước. Sau đó, nhóm kết nạp thêm Vinh “ râu ”, Huỳnh Phương và nhiều diễn viên trẻ khác . Chàng trai sinh ra và lớn lên ở Thành Phố Hồ Chí Minh chưa thể quên những ngày đầu gắn bó với nghề diễn, thù lao chưa có nhiều, có khi cả tháng chưa mang về một đồng lương nào phụ giúp mái ấm gia đình. Song, đó là những năm tháng đáng nhớ nhất của anh .

Thái Vũ tên thật là Vũ Phạm Đình Thái, trước khi được biết đến là một diễn viên hài, anh là rapper khá nổi trong giới chơi nhạc underground với nickname BlackBi.

Nam diễn viên trẻ cũng chưa quên những quãng thời gian thử thách, cả ekip sản xuất chương trình chưa đến 10 người, mỗi diễn viên phải kiêm vai trò người mang vác đạo cụ, làm ánh sáng.

“Những anh em gắn bó với nhau, chia cho nhau từng phần cơm hộp, từng ổ bánh mì. Có khi hết tiền, cả nhóm góp tiền lại đủ mua ổ bánh mì rồi chia 2, chia 3, ăn cho qua bữa”, Thái Vũ nhớ lại.

Anh hồi tưởng: “Chúng tôi không có thiết bị lấy ánh sáng chuyên nghiệp, quay buổi tối phải tranh thủ dùng ngay ngọn đèn đường hoặc lấy điện thoại di động để phát sáng”.

Không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Thái Vũ tự đến rạp xem phim, mở youtube xem người khác diễn rồi tự rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Mỗi ngày đi quay, Thái Vũ tự học hỏi thêm một chút từ những người anh, những đồng nghiệp của mình. Quan sát Thái Vũ từ những ngày đầu tiên cho đến nay, có thể thấy anh chững chạc hơn, làm chủ cảm xúc tốt hơn.

Không chỉ gây ấn tượng với người theo dõi trong series phim hài “ Cơm nguội ”, Thái Vũ nhập vai thành công xuất sắc cậu nam sinh nghịch ngợm, nhiều chiêu trò trong những phim học đường. Hay mới gần đây, nhiều người ấn tượng với vai Thái mà anh đảm trách trong phim “ Em là của anh, đừng của ai ”. Trong loạt phim tình cảm này, đạo diễn Trần Đức Viễn đã cho Thái Vũ biến hóa từ một chàng trai sửa xe máy vui tính, tốt bụng thành một người bị hoài nghi là kẻ hiếp dâm với kịch tính lên đến đỉnh điểm .

“Bộ 3 chúng tôi gắn bó với nhau từ những ngày gian khó cho đến bây giờ, đi đâu cũng phải có nhau, chúng tôi không bao giờ chấp nhận xé lẻ. Bên nào mời, tôi cũng nói hệt như vậy, nếu nhiều người không vui cũng đành chịu”, Thái Vũ bộc bạch.

Thái Vũ chia sẻ rằng anh có mái ấm gia đình và nhiều người theo dõi luôn ủng hộ mình, đó là động lực để anh theo đuổi việc làm không ít khó khăn vất vả và áp lực đè nén này .

Nhiều khán giả trẻ thấy Thái Vũ ngoài phố là chạy tới xin chụp ảnh chung. Mẹ Thái Vũ thích xem phim anh đóng và gần như không bỏ qua tập nào, dù là phim hài, phim học đường hay tình cảm. Trong khi vợ Thái Vũ kiên quyết chỉ xem phim hài mà bỏ qua phim tình cảm chồng mình đóng. Lý do dễ thương là: “Cô ấy ghen. Không muốn nhìn tôi ôm ấp hay có tình ý với cô nào khác. Nhưng chỉ ghen vậy thôi à, vì yêu nên mới ghen, chứng tỏ vợ còn yêu mình nhiều nhiều”.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ở nhóm FapTV, Thái Vũ còn có khiếu tự sáng tác với những bài rap và cũng gặt hái được khá nhiều thành công. Anh được biết đến khi xuất hiện drama Vi Cá tiền truyện của Quách Ngọc Tuyên, Khả Như, Hứa Minh Đạt….

Thái Vũ tâm sự: “Thật ra tôi có rất nhiều đam mê. Đam mê lớn nhất chính là nghệ thuật, diễn xuất, ca hát. Khi đủ khả năng, tôi muốn thực hiện đam mê tiếp theo là kinh doanh. Tôi thích kinh doanh lắm, đặc biệt trong lĩnh vực giày, dép và ăn uống. Tình cờ có duyên nên mình hợp tác cùng vài người bạn để mở quán”.

Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, Thái Vũ chia sẻ: “Tôi và ê-kíp luôn cố gắng sản xuất ra nhiều tác phẩm để chiều lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, tôi muốn hướng tới những dự án với sự đầu tư chỉn chu và nghiêm túc trong bài hát lẫn hình ảnh. Đây là sự tôn trọng mà tôi dành cho mọi người. Nhận được sự yêu thích từ khán giả, nó là động lực to lớn nhất dành cho tôi lúc này”.

Thái Vũ đang bận rộn cho nhiều dự tính, kế hoạch sản xuất phim cuối năm. Chàng rapper da nâu cho biết, anh sẽ còn làm phim vĩnh viễn, chưa từng nghĩ tới lúc từ bỏ : “ Chúng tôi yêu và sẽ gắn bó với nhóm hài của mình, đến khi nào mọi người không còn ủng hộ chúng tôi nữa, chúng tôi vẫn làm phim và đăng lên youtube ” .