"Ở nhà là yêu nước", các 'dân chơi' cắm trại ngay tại gia thế mà cũng “chill” ra phết

Nhịp sống trẻ 23/06/2021 18:30

Mọi hoạt động tụ tập đông người đều bị tạm ngưng trong thời đại Covid-19, nhiều bạn trẻ chọn thay đổi không khí bằng… cắm trại tại gia.

Trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi hoạt động du lịch đều ngưng trệ khiến mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Bên cạnh đó, thực hiện giãn cách xã hội, mọi người đều phải tự “nhốt” mình tại nhà càng làm tăng thêm sự tù túng, bí bách.

Với châm ngôn “ở nhà là yêu nước”, không thể tụ tập cũng chẳng thể đi đâu, nhiều bạn trẻ mê “xê dịch” đã nảy ra ý tưởng cắm trại ngay tại căn nhà của mình. Một ý tưởng hơi "lạ đời" nhưng lại rất hợp lý nếu muốn thay đổi không khí khi suốt ngày ở trong "lồng".

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'Cô Vy' không cho ra ngoài thì mình cắm trại tại gia - Ảnh: Đức Mạnh

Camping tại gia tuy không “chill” như lúc được thỏa mình giữa thiên nhiên, nhưng đây cũng là một trải nghiệm thú vị. Bạn Đức Mạnh (Cao Bằng) chia sẻ: “Mình rất thích thú với việc cắm trại ngay trong chính ngôi nhà của mình, nó giúp mình có khoảng không gian riêng tư để giải trí và học tập trong mùa dịch này. Tất nhiên là ở nhà sẽ không được yên tĩnh, thoải mái và trong lành như khi ra ngoài thiên nhiên. Nhưng có gì vui vui hay hay để những ngày ở nhà bớt đơn điệu cũng ổn đấy!".

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Vừa học vừa chơi - Ảnh: Đức Mạnh

Để buổi cắm trại được “giống như thật”, cũng cần chuẩn bị các vật dụng như đang cắm ngoài trời. Tuy không gian trong nhà không rộng thoáng như ngoài thiên nhiên, nhưng để cắm trại tại gia, trước hết, cần phải có một không gian phù hợp để làm lều trại. Có thể đó là khu vườn nhỏ trong khuôn viên, giữa sân nhà, trên sân thượng, hay thậm chí là ngay trong phòng khách.

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Sáng thức dậy ở một 'nơi xa' - Ảnh: Đức Lee
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Nhâm nhi ly cà phê trong một chiều nên thơ trên sân thượng - Ảnh: Danh Võ
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Ở đây chill phết! - Ảnh: Ánh Bca Ngô

Lương thực là thứ không thể thiếu trong hoạt động cắm trại, tuy khoảng cách từ nhà bếp đến khu vực cắm trại không xa nhưng vẫn cần chuẩn bị các món thường có trong các buổi camping để việc cắm trại này được “giống như thật” nhất. Một số món đơn giản mà luôn xuất hiện trong các buổi cắm trại của “dân ngủ bụi” như: Sandwich, bánh mì, cơm cuộn, cơm nắm, salad, trái cây tươi cùng với đó là những món nướng và tất nhiên không thể thiếu nước uống các loại.

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Cắm trại tại gia nhưng vẫn đủ đầy như ai - Ảnh: Ánh Bca Ngô

Nếu đã chán việc ăn trong bếp, ngủ trên giường thì việc dựng lều để thay đổi không gian sinh hoạt cũng là một điều thú vị trong mùa giãn cách.

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Từ khóa:   Cắm trại giãn cách xã hội cắm trại tại gia

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