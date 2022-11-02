Ngất ngây trước vẻ ngoài cực phẩm của “búp bê Uzbekistan” gây sốt cộng đồng mạng

Karimova Elina xinh đẹp như búp bê, sở hữu giọng hát ngọt ngào và cực kì nổi tiếng tại Châu Á.

Karimova Elina (20 tuổi) mang quốc tịch Uzbekistan nhưng lớn lên tại Hàn Quốc. Cô nàng nổi biết nổi tiếng nhờ giọng hát ngọt ngào qua video hát cover được đăng tải trên kênh Youtube cá nhân. Chuyển đến sống tại xứ sở kim chi từ năm 4 tuổi nên Elina có khả năng nói tiếng Hàn lưu loát cũng như am hiểu về văn hóa nước này.

Gương mặt xinh đẹp như "búp bê" của Elina. Hiện tại, Karimova Elina đang là một trong số những người mẫu ảnh ngoại quốc được chú ý tại đây. Không chỉ vậy, cô nàng còn có hơn 10 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok và hơn 300k follower trên Instagram. Cô còn được nhiều nước khác biết đến như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản mặc dù cô không gia nhập làng giải trí.

Elina "phủ sóng" ở nhiều nước nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào. Điều khiến dân mạng thích Elina hơn cả giọng hát của cô bạn là ngoài hình xinh đẹp đúng kiểu búp bê. Với sống mũi cao, đôi mắt to tròn có chiều sâu, gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu dài suôn mượt và vòng eo cực nhỏ... Cô nàng tỏa sáng trong mọi khung hình, đẹp “bất chấp” mọi góc chụp. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm, ăn mặc đúng chuẩn ulzzang Hàn cũng được cô theo đuổi. Đặc biệt, Elina còn khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ khi có thể nói 4 thứ tiếng: Nga, Hàn, Nhật, Anh. Vóc dáng mảnh mai, gương mặt "baby" đúng chuẩn ulzzang của Elina.

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