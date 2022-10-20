Nàng thơ “Mắt Biếc” Trúc Anh đánh mất vẻ ngoài vì tăng gần 10 kg, áp lực khi không kiểm soát được cân nặng

Nhịp sống trẻ 20/10/2022 15:10

Việc thay đổi cân nặng đã khiến Trúc Anh trông kém sắc, mất hẳn nhan sắc trong veo của một nàng thơ ngày nào.

Trúc Anh ghi dấu trong lòng khán giả hâm mộ bởi vẻ đẹp trong veo của một nàng thơ bước ra đời thực trong phim "Mắt Biếc". Nữ diễn viên gây chú ý khi sở hữu nhan sắc thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh cùng làn da trắng nõn và mái tóc suông dài đen mượt, cô được khán giả nhận xét là đã "lột tả" hết được nhân vật Hà Lan từ truyện mà Nguyễn Nhật Ánh miêu tả. Tuy nhiên, việc thay đổi cân nặng đã khiến Trúc Anh trông kém sắc, mất hẳn nhan sắc trong veo của một nàng thơ.

Nàng thơ “Mắt Biếc” Trúc Anh đánh mất vẻ ngoài vì tăng gần 10 kg, áp lực khi không kiểm soát được cân nặng - Ảnh 1
Trúc Anh trước (bên phải) và sau (bên trái) khi tăng cân đột ngột gần 10 kg. (Ảnh: Báo VnExpress)

Theo đó, dạo gần đây Trúc Anh cho biết đang tăng cân đột ngột trong thời gian ngắn, cơ thể cô xuất hiện nhiều vết rạn quanh vùng hông, mông và đùi. Ngày 17/10, Trúc Anh đăng bức ảnh bên hồ bơi kèm dòng chia sẻ về vóc dáng hiện tại. Nữ diễn viên không ngần ngại thừa nhận khuyết điểm và cho biết thay vì photoshop che đậy, cô hoàn toàn tự tin với cơ thể mình.

Nàng thơ “Mắt Biếc” Trúc Anh đánh mất vẻ ngoài vì tăng gần 10 kg, áp lực khi không kiểm soát được cân nặng - Ảnh 2
Mặc bikini, người đẹp không ngần ngại tiết lộ về những hậu quả của việc tăng cân đột ngột. (Ảnh: FB Trúc Anh)

 "Trúc Anh có rất nhiều vết rạn xung quanh vùng hông, mông và đùi. Nguyên nhân là vì mình tăng cân đột ngột trong thời gian ngắn. Thật ra mình có thể chỉnh hình một chút cho phần da đó để tấm hình hoàn hảo hơn.mNhưng mà… những vết rạn đỏ tím chằng chịt nhắc nhở cho mình về khoảng thời gian tồi tệ mình đã trải qua, mình đã không chăm sóc và yêu bản thân đủ nhiều...Những vết rạn này chắc còn lâu, hoặc sẽ không bao giờ biến mất..." Trúc Anh chia sẻ.

Nàng thơ “Mắt Biếc” Trúc Anh đánh mất vẻ ngoài vì tăng gần 10 kg, áp lực khi không kiểm soát được cân nặng - Ảnh 3
Trúc Anh gây ngỡ ngàng vì thân hình phát tướng nặng nề. (Ảnh: Bí mật showbiz)
Nàng thơ “Mắt Biếc” Trúc Anh đánh mất vẻ ngoài vì tăng gần 10 kg, áp lực khi không kiểm soát được cân nặng - Ảnh 4
Hình ảnh của Trúc Anh đã xuống dốc trong lòng công chúng. (Ảnh: Bí mật showbiz)
 
Nàng thơ “Mắt Biếc” Trúc Anh đánh mất vẻ ngoài vì tăng gần 10 kg, áp lực khi không kiểm soát được cân nặng - Ảnh 5
Vẻ đẹp trong veo của Trúc Anh trước khi tăng cân. (Ảnh: FB Trúc Anh)

Theo Trúc Anh, việc tăng gần 10kg so với trước đây do thời điểm dịch ở nhà cô ăn uống nhiều và tạng người dễ tăng cân. Cô từng tìm nhiều phương pháp giảm cân nhưng sai cách khiến sức khỏe thêm yếu đi. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị gai cột sống và thoái hóa khớp nên đi lại thêm khó khăn. 

Nàng thơ “Mắt Biếc” Trúc Anh đánh mất vẻ ngoài vì tăng gần 10 kg, áp lực khi không kiểm soát được cân nặng - Ảnh 6

Nàng thơ “Mắt biếc” Trúc Anh đánh mất vẻ ngoài vì tăng gần 10 kg, áp lực khi không kiểm soát được cân nặng. (Ảnh: FB Trúc Anh)

Nàng thơ “Mắt Biếc” Trúc Anh đánh mất vẻ ngoài vì tăng gần 10 kg, áp lực khi không kiểm soát được cân nặng - Ảnh 7

Cảm thấy áp lực khi không kiểm soát được cân nặng, Trúc Anh tự cố gắng động viên bản thân bằng cách bỏ ngoài tai không còn quan tâm đến điều đó để dần lấy lại được sự tự tin, mạnh mẽ và học cách yêu bản thân nhiều hơn. Dù vóc dáng thay đổi nhưng cô nàng vẫn giữ được nét đẹp thanh thuần, đáng yêu.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop "độ dáng"

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop "độ dáng"

Hội ngộ cùng dàn diễn viên "Mắt Biếc", Trúc Anh bị soi can thiệp chỉnh ảnh để hack dáng thon gọn hơn.

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