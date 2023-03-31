Để có được thân hình mơ ước như hiện nay, Nguyên Thi phải trải qua chặng đường khổ luyện bắt đầu từ năm 17 tuổi.

Nguyên Thi từng đoạt nữ vương thể hình bãi biển 2019 tại Giải thể hình nam - nữ bãi biển, quán quân nữ 1,6m tại giải thể hình nam - nữ bãi biển 2019, quán quân Ngôi sao Fitness Model tại Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam, huy chương Bạc Womenphysic 2020 tại Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam,...

Được biết, Nguyên Thi vốn là một cô gái gầy yếu, suy dinh dưỡng, chỉ nặng vỏn vẹn 34kg. Không những vậy, cô còn phải chiến đấu với căn bệnh viêm phổi mãn tính, liên tục phải dùng thuốc. Cho nên dù bổ sung thuốc bổ và ăn bao nhiêu cũng không thể mập lên nổi.

Năm 2013, khi lần đầu tiên biết tới gym qua internet, Thi tự xem và tập luyện. Sức khỏe của cô cải thiện đáng kể. 9X ăn ngon, ngủ ngon và tăng cân. Tuy nhiên trong 3 năm đầu tự tập luyện, không ít lần Thi tập sai dẫn tới chấn thương.

Vậy là, Thi quyết định tới phòng tập gym. Thời điểm đó ở quê của Thi, các phòng tập còn ít người biết đến. Những người tới phòng tập chủ yếu là nam giới. Nhưng Thi bất chấp những lời dị nghị, dèm pha về mình để tới tập luyện hàng ngày, nâng cao thể lực.

Khi lên TP. HCM học đại học chuyên ngành ngoại ngữ, ngoài giờ lên lớp Thi tìm tới các phòng tập. Được luyện tập bài bản với các huấn luyện viên chuyên nghiệp, sau một thời gian Thi như lột xác biến thành người khác. Từ một cô gái nhỏ nhắn nặng hơn 30kg, thi đã tăng gần 20kg.

Thi dành cả ngày ở phòng tập. Cô dạy học viên từ 6h30 sáng tới 19h tối. Mỗi ngày, tranh thủ khi vắng học viên, cô lại tự tập luyện 2 tiếng với các bài tập dành cho 3 vòng cơ thể.

Nguyên Thi cũng được nhận vào các trung tâm thể hình, trở thành HLV để kiếm thêm thu nhập. Ban đầu, gia đình không đồng ý cho cô theo nghề vì Nguyên Thi vốn theo học chuyên ngành ngoại ngữ. Song, khi thấy cô lo được cho bản thân, sức khỏe cũng ổn định thì họ mới dần thoải mái hơn.