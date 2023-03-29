Gái xinh thẩm mỹ bị khịa vì lấy đại gia mãi vẫn "chưa có tin vui"

Angela Chu (tên thật Nguyễn Thị Thảo Châu, sinh năm 1995, quê tại An Giang) được biết là một trong những "lọ lem đời thực" khi từ cô gái có hoàn cảnh khó khăn trở thành phu nhân tỉ phú Thái Lan. Cuộc sống của cô nàng ở hiện tại cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ và quan tâm đến. Một số người còn không khỏi tò mò về chuyện sinh con của nàng dâu hào môn này.

Angela Chu và chồng đại gia Thái Lan đã kết hôn được 3 năm. Cuộc sống hôn nhân của cô nàng vô cùng hạnh phúc, trọn vẹn. Nếu theo dõi trang cá nhân của nàng hotgirl, có thể thấy cô thường xuyên cùng chồng đi du lịch sang chảnh. Gần đây nhất phải kể đến chuyến du lịch trong mơ tại "thiên đường nghỉ dưỡng" Maldives.

Ngay cả công việc của Angela Chu cũng ngày càng khởi sắc hơn. Hiện tại cô đang điều hành công ty kinh doanh mỹ phẩm cao cấp. Chưa kể, với nhan sắc và ngoại hình ngày càng "thăng hoa", Angela Chu còn được xem là mẫu phụ nữ mà mọi chị em đều ao ước trở thành.

Trên trang cá nhân của nàng hot girl, cô thường xuyên khoe ảnh cùng chồng đi du lịch sang chảnh. Công việc kinh doanh mỹ phẩm cao cấp của nàng hot girl thì thành công hơn trước.

Mặc dù cuộc sống đủ đầy, tiền tiêu không thiếu, lại được chồng cưng chiều hết mực, thế nhưng đến nay Angela Chu vẫn chưa thông báo tin vui.

Angela Chu từng tiết lộ rằng mẹ chồng mang tư tưởng khá truyền thống, tuy nhiên bà lại không hề bắt con dâu phải vào bếp hay hối thúc chuyện có em bé. Vì vậy suốt thời gian qua cô nàng khá thoải mái trong vấn đề này.

Mới đây cô có phát ngôn mới trên mạng xã hội khiến netizen phải chú ý. Cụ thể Angela Chu nói rằng vì mẹ chồng Thái không hối thúc và bản thân mình với chồng cũng thiếu tập trung cho việc có con nên kết quả vẫn là cặp vợ chồng son.

Trước đây cô cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ dành thời gian mang thai, sinh con… nhưng bây giờ không nghĩ đến nữa, và thậm chí, không có con luôn cũng được.

Quan điểm này của cô nàng đã hứng chịu không ít 'gạch đá' và chỉ trích từ cộng đồng mạng.