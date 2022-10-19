Mới 23 tuổi con gái Minh Nhựa đã sở hữu khối tài sản bạc tỷ khiến nhiều người ao ước

Joyce Phạm - con gái Minh Nhựa dù tuổi đôi mươi nhưng đã sở hữu khối tài sản kếch xù và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.
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Phạm Trần Nguyễn Minh Anh (sinh năm 1999, hay còn gọi Joyce Phạm), cô được biết đến là con gái đầu của đại gia Minh Nhựa với người vợ đầu tiên. Dù mới 23 tuổi nhưng ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa đã có thu nhập riêng bằng việc kinh doanh thời trang và làm mẫu lookbook. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ao ước.
Cụ thể, mới đây nhất con gái Minh Nhựa lại khiến dân tình phải xuýt xoa khi khoe loạt hình check in bên 2 con trên trang cá nhân. Ba mẹ con gây chú ý khi tạo dáng "chất chơi" bên chiếc siêu xe phía sau. Theo như tìm hiểu, chiếc xế hộp vó màu xanh nước biển làm phông nền chụp ảnh của con gái Minh Nhựa ước tính giá lăn bánh cũng phải rơi vào khoảng 6 - 7 tỷ đồng.
Ngoài siêu xe, được biết con gái Minh Nhựa còn sở hữu rất nhiều tài sản giá trị khác. Joyce Phạm sở hữu rất nhiều túi hiệu Hermes giá trị cao, không chỉ nhiều kiểu dáng mà còn đa dạng về sắc màu. Tính sương sương 3 chiếc túi trong hình của cô cũng gần tỷ đồng.
Hiện tại, ở tuổi 23 con gái Minh Nhựa hạnh phúc bên chồng và 2 con, dù sinh con sớm nhưng Joycie Phạm vẫn được đánh giá cao về ngoại hình. Theo đó, chồng của Joyce Phạm là Tâm Nguyễn cũng có xuất thân không phải dạng vừa. Ái nữ nhà đại gia liên tục khoe ảnh được chồng cưng chiều, du lịch sang chảnh nhiều nơi.