Mới 23 tuổi con gái Minh Nhựa đã sở hữu khối tài sản bạc tỷ khiến nhiều người ao ước

Phạm Trần Nguyễn Minh Anh (sinh năm 1999, hay còn gọi Joyce Phạm), cô được biết đến là con gái đầu của đại gia Minh Nhựa với người vợ đầu tiên. Dù mới 23 tuổi nhưng ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa đã có thu nhập riêng bằng việc kinh doanh thời trang và làm mẫu lookbook. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ao ước.

Ở tuổi 23, con gái Minh Nhựa đã sở hữu khối tài sản bạc tỷ. (Ảnh: Phạm Trần Nguyễn Minh)

Cụ thể, mới đây nhất con gái Minh Nhựa lại khiến dân tình phải xuýt xoa khi khoe loạt hình check in bên 2 con trên trang cá nhân. Ba mẹ con gây chú ý khi tạo dáng "chất chơi" bên chiếc siêu xe phía sau. Theo như tìm hiểu, chiếc xế hộp vó màu xanh nước biển làm phông nền chụp ảnh của con gái Minh Nhựa ước tính giá lăn bánh cũng phải rơi vào khoảng 6 - 7 tỷ đồng.