Lộ "Vật chứng tình yêu" của Đỗ Mỹ Linh và ông xã đại gia giản dị đến bất ngờ

Sau hơn một tháng làm dâu nhà hào môn, điều người hâm mộ khá tò mò là nhẫn cưới của cặp đôi tỷ phú và Hoa hậu trông ra sao. Tuy nhiên, trong đoạn story mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã phần nào giải đáp sự hiếu kỳ này.

Cuối tháng 10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức "theo chàng về dinh", trở thành "con dâu hào môn" với đám cưới hoành tráng ở Hà Nội dưới sự chúc phúc người thân, bạn bè và người hâm mộ. Sau hôn lễ, nhất cử nhất động của nàng hậu đều được dân tình quan tâm và chú ý theo dõi. Ngày cưới của Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trong ngày trọng đại, cô dâu mặc váy gì, tung hoa cưới cho ai đều nhận được sự quan tâm cực lớn từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, có 1 thứ mà fan cũng khá tò mò là nhẫn cưới của cặp đôi tỷ phú và hoa hậu trông ra sao. Tuy nhiên trong đoạn story mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã phần nào giải đáp sự hiếu kỳ này.

Đặc biệt, mới đây netizen còn "soi" được chi tiết liên quan đến "vật chứng tình yêu" giữa cô và ông xã đại gia đó chính là chiếc nhẫn cưới. Trong một story đăng tải mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã khoe hình ảnh cô chơi đùa cùng cún cưng tại nhà. Đồng thời, nàng hậu vô tình để lộ hình ảnh chiếc nhẫn cưới cô đeo ở ngón áp út. Chiếc nhẫn có đính đá quý nhưng không quá cầu kỳ, phô trương đúng như tính cách và lối sống của Hoa hậu Việt Nam 2016 từ trước đến nay. Chiếc nhẫn có đính đá quý nhưng không quá cầu kỳ, phô trương đúng như tính cách và lối sống của Hoa hậu Việt Nam 2016 từ trước đến nay. Sau khi chiêm ngưỡng nhẫn cưới của bà xã Đỗ Vinh Quang, nhiều người khá bất ngờ vì so với chiếc nhẫn bị nghi là nhẫn cầu hôn thì nhẫn cưới có phần khiêm tốn hơn nhiều.

Sau khi chiêm ngưỡng nhẫn cưới của bà xã Đỗ Vinh Quang, nhiều người khá bất ngờ vì so với chiếc nhẫn bị nghi là nhẫn cầu hôn thì nhẫn cưới có phần khiêm tốn hơn nhiều. Điều này khiến dân tình khá bất ngờ bởi trước đây cư dân mạng lan truyền hình ảnh bị nghi là nhẫn cầu hôn của doanh nhân Đỗ Vinh Quang dành cho Đỗ Mỹ Linh. So với chiếc nhẫn cầu hôn thì nhẫn cưới khá đơn giản. Hình ảnh nhẫn cầu hôn của nàng hậu được lan truyền trước đó Cụ thể, đầu năm 2022, thông tin Đỗ Mỹ Linh sắp lên xe hoa từng gây xôn xao khi Hoa hậu Việt Nam 2016 để lộ một chiếc nhẫn kim cương cực lớn ở ngón áp út khi đi ăn uống cùng bạn bè. Á hậu Thúy An sau đó còn quay cận cảnh bàn tay của đàn chị kèm chú thích "Tay ải tay ai đây nè. Chắc sắp được ăn cưới". Chia sẻ trên từng gây sốt khắp cõi mạng, làm dấy lên tin đồn mỹ nhân sắp lên xe hoa. Nhiều khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh lộ diện cùng gia đình nhà chồng hậu hôn lễ đều gây sốt mạng xã hội Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh không chỉ là một trong số ít những Hoa hậu tạo được thiện cảm với công chúng và khiến fan yêu quý bởi phong thái nhã nhặn, ứng xử tinh tế, nói không với scandal cùng các quan hệ ồn ào. Người đẹp 9X còn chinh phục các fan bởi gu thời trang giản dị, thanh lịch ngay cả khi đã trở thành dâu con ở một trong những gia đình có tài sản và vị thế hàng đầu Việt Nam. Có chồng là thiếu gia nhưng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn giản dị. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu gây chú ý vì phong thái lịch thiệp, sang trọng đúng chuẩn phu nhân nhà hào môn. Nhan sắc của cô cũng nhận được nhiều lời khen vì quá thăng hạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-vat-chung-tinh-yeu-cua-do-my-linh-va-ong-xa-dai-gia-gian-di-den-bat-ngo-532588.html