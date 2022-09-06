Lén giấu quỹ đen sau lưng vợ, người chồng “khóc thét” khi phát hiện ra điều này

Nhịp sống trẻ 06/09/2022 17:35

Giấu quỹ đen bị vợ phát hiện đã thảm nhưng trường hợp này của người chồng dưới đây còn thảm hơn.

Mới đây, một người đàn ông chia sẻ lên mạng xã hội câu "dở khóc dở cười" về chuyện giấu quỹ đen sau lưng vợ. Theo đó, anh chàng này đăng tải hình ảnh một cọc tiền khá dày với một loạt những tờ tiền mệnh giá khác nhau từ 200.000 đến 500.000 nghìn đồng còn mới toanh, tuy nhiên điều gây chú ý là trên các tờ tiền lại có những vết gặm to nhỏ khác nhau khiến các tờ tiền rách nát nham nhở.

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Câu chuyện "dở khóc dở cười" tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa giấu quỹ đen sau lưng vợ của nam thanh niên. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo những thông tin chia sẻ, được biết đây là số quỹ đen mà anh chồng này cố gắng cất giấu, qua mặt vợ mình. Anh không ngờ rằng số tiền mình “tiết kiệm” sau lưng bà xã lại thành "miếng mồi" béo bở cho lũ chuột. Công sức tích góp suốt thời gian qua của người đàn ông cứ thế trở thành những mảnh giấy rách nát.

Lén giấu quỹ đen sau lưng vợ, người chồng “khóc thét” khi phát hiện ra điều này - Ảnh 2
Các tờ tiền trong quỹ đen của người đàn ông với những vết gặm to nhỏ khác nhau khiến các tờ tiền rách nát nham nhở. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong khi cơn tức giận còn đó, chàng trai bất lực không biết làm gì khác ngoài việc chụp hình thủ phạm và tang chứng, vật chứng đăng lên mạng nhờ cư dân mạng phán xét.

Bên dưới bài đăng của người chồng, đa số netizen đều không thể nhịn được cười trước sự cố bi hài mà anh gặp phải. Thậm chí, có người còn hài hước bình luận rằng, đây là cái kết "đắng lòng” cho những ai dám qua mặt vợ giấu quỹ đen. Trong khi các anh chồng cùng chung số phận vật vã tìm chỗ giấu quỹ đen bày tỏ sự đồng cảm thì số khác lại chê trách biện pháp lỗi thời của người chồng này.

Lén giấu quỹ đen sau lưng vợ, người chồng “khóc thét” khi phát hiện ra điều này - Ảnh 3

Trước đó, từng xuất hiện một trường hợp tương tự ở Thái Lan, anh Mai Sai Lui đăng tải đoạn clip trên TikTok, chia sẻ về chuyện giấu quỹ đen của mình. Giống như bao người chồng tiêu chuẩn khác, người đàn ông trong câu chuyện này từ trước tới nay vẫn luôn để vợ quản lý tài chính.

Thế nhưng chẳng biết "học lỏm" từ ai, anh chàng đã bắt đầu sử dụng một chiêu thức hết sức tinh vi để giấu quỹ đen. Vì tin vào triết lý "nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất", anh lén vợ cất tiền trong khe trống ở mui xe ôtô vì cho rằng nơi đây khá lý tưởng để vợ không phát hiện ra.

Lén giấu quỹ đen sau lưng vợ, người chồng “khóc thét” khi phát hiện ra điều này - Ảnh 4
 "Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất", người đàn ông Thái Lan lén vợ cất tiền trong khe trống ở mui xe ôtô. (Ảnh minh họa: Internet)

Sau một thời gian anhtích góp, anh quyết định lôi quỹ đen ra để sử dụng thì ngã ngữa khi thấy các tờ tiền đều bị rách nát, không còn nguyên vẹn. Được biết, hung thủ dứng đằng sau gây ra “tội ác” trên là lũ chuột đã chui vào mui xe ôtô và gặm nhấm số tiền trên.

Sau đó, anh Mai Sai Lui và vợ đã phải lấy toàn bộ số tiền ra khỏi mui xe, kiểm tra xem còn tờ tiền nào nguyên vẹn hay không. Kết quả, chỉ còn khoảng 10.000 bath (hơn 6,7 triệu đồng) nguyên vẹn.

Lén giấu quỹ đen sau lưng vợ, người chồng “khóc thét” khi phát hiện ra điều này - Ảnh 5

Lén giấu quỹ đen sau lưng vợ, người chồng “khóc thét” khi phát hiện ra điều này - Ảnh 6
Lén vợ giấu quỹ đen, nhưng cuối cùng lại bị nhận kết thảm hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

 Lén giấu quỹ đen sau lưng vợ, người chồng “khóc thét” khi phát hiện ra điều này - Ảnh 7

Đối với hầu hết các anh chàng đã lập gia đình, việc có quỹ đen cũng không phải chuyện lạ, và vấn đề bị vợ phát hiện số tiền này cũng là quá bình thường. Tuy nhiên, cái cách mà nhiều anh chồng lựa chọn để giấu quỹ đen qua mặt vợ như những câu chuyện bên trên đây quả là "đau" khó tả.

Đây đúng là cái giá của việc lập quỹ đen, có lẽ sau những trường hợp trên các anh chồng cũng không còn dám làm chuyện lén lút sau lưng vợ nữa đâu nhỉ?

Những ông chồng đỉnh nhất trong việc cất giấu quỹ đen, các chị em đừng vội tin vào sự ngây thơ của những con giáp này

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