Chồng giấu 'quỹ đen' ở nơi không tưởng nhưng vẫn bị vợ phát hiện, số tiền bị 'tịch thu' khiến nhiều người phát choáng

Người đàn ông Thái Lan lén lút giấu "quỹ đen" hơn 20 triệu của mình trong bức tường suốt 6-7 tháng qua. Tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời, anh đã bị vợ phát hiện. Kết quả, người này phải đụt tường lấy hết tiền ra và tự tay "giao nộp". Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người bất ngờ. Không ít cánh đàn ông đã thắc mắc sao anh ta có thể giấu được nhiều tiền như vậy trong suốt 6 tháng. Thật là tài tình!
Hài Hước 10:00 24/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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