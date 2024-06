Hotgirl 2K6 được bố 'bồi dưỡng' để trở thành Hoa hậu tương lai, đối thủ 'đáng gờm' của ái nữ nhà MC Quyền Linh

Trà My sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo đúng với biệt danh "nàng Mơ". Ở độ tuổi 18 dậy thì, cô nàng có vóc dáng cao ráo, xinh xắn. Lợi thế về ngoại hình, Trà My từ sớm đã được bố định hướng thi hoa hậu trong tương lai. "Nàng Mơ" chính là cái tên được nhiều người dự đoán sẽ trở thành “đối thủ” đáng gờm trên các đấu trường nhan sắc.

Không chỉ có gương mặt thu hút, Trà My còn có lợi thế về hình thể mảnh mai, uyển chuyển cùng chiều cao ấn tượng. Ngoài ra, Trà My cũng ghi điểm lớn khi vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong trẻo của học sinh cùng khí chất tự tin, năng động đúng chuẩn thế hệ Gen Z. Ở tuổi 18, "nàng Mơ" cũng được ngưỡng mộ khi sở hữu thành tích học tập tốt, có nhiều tài lẻ cùng đam mê nghệ thuật lớn từ khi vẫn còn đang trên ghế nhà trường. Cô cũng thường xuyên đăng tải những đoạn video khoe tài năng năng như nấu ăn, múa hát,...

Thậm chí, Trà My còn được so sánh với tiểu thư Lọ Lem của nhà nghệ sĩ Quyền Linh và cho rằng cô nàng chính là "đối thủ" đáng gờm của Lọ Lem nếu cùng tham gia một cuộc thi khi cả hai có cùng năm sinh và có nhiều nét tương đồng về ngoại hình và phong cách.

Với những ưu điểm này, Trà My được bố nuôi dạy và định hướng để cô nàng có thể trở thành một hoa hậu trong tương lai. Theo đó, từ khi vẫn là một cô bé, Trà My đã sớm được nhận ra nét trời phú về ngoại hình khi thừa hưởng nhiều ưu điểm từ mẹ là một người mẫu.

Từ đó, bố của Trà My tập trung bồi dưỡng cho cô nàng đủ đầy cả thể chất, tâm hồn và trí tuệ để có thể trở thành một hoa hậu tương lai. Bên cạnh việc rèn luyện về kiến thức xã hội, ngôn ngữ Trà My còn được bố rèn luyện về sức khỏe khi tham gia hoạt động thể thể thao như yoga dây, tập gym,...

Song, khi nhắc tới việc thi hoa hậu, Trà My cho biết: "Về việc đi thi hoa hậu thì My chưa có xác định, còn rèn dũa con cái là bố mẹ mình từ nhỏ đã dạy rồi. Mẹ My dạy cho My rất nhiều về sự bao dung, lòng trắc ẩn, về những cảm xúc và sự hy sinh thiêng liêng của người phụ nữ. Tuy mẹ ở xa, nhưng ngày nào mẹ cũng điện thoại và vẫn cùng bố My quan tâm đến việc nuôi dạy 2 anh em My trưởng thành".