'Hot boy trà sữa' Lê Tấn Lợi ra sao sau 5 năm rời Thách Thức Danh Hài?

Sau 5 năm kể từ khi trở thành một hiện tượng nhờ Thách Thức Danh Hài, "hot boy trà sữa" Lê Tấn Lợi đã có nhiều thay đổi từ ngoại hình, sự nghiệp lẫn cả cuộc sống cá nhân.

Lê Tấn Lợi từng được xem là một "hiện tượng" của năm 2017 khi anh chàng trở thành Quán quân Thách Thức Danh Hài mùa 3. Tuy nhiên chiến thắng của "hot boy trà sữa" vấp phải nhiều sự phản đối của khán giả bởi phần kịch bản sơ sài, hoàn toàn dập khuôn, thậm chí còn văng tục, nhưng lại liên tục khiến giám khảo Trấn Thành phải cười thành tiếng. Lê Tấn Lợi là Quán quân Thách Thức Danh Hài mùa 3 - Ảnh: Internet Sau khi được nhiều người biết đến, Lê Tấn Lợi nhận được nhiều lời mời phỏng vấn. Trong đó, "hot boy trà sữa" từng tâm sự: "Cơn sóng Thách Thức Danh Hài ập đến đã làm thay đổi cuộc sống của tôi một cách chóng mặt. Sau khi chiến thắng, cuộc sống của tôi đảo lộn chỉ trong một đêm. Đã có thời gian tôi căng thẳng đến mức không biết bản thân nên làm gì...

Thời gian trôi qua, tôi dần chấp nhận mọi thứ vì không thể trốn tránh mãi, chấp nhận cuộc sống không còn an yên như trước. Nhìn theo hướng tích cực, Thách Thức Danh Hà' đã mang đến cho tôi cơ hội thay đổi cuộc sống, được nhiều người biết đến, công việc cũng thuận lợi hơn trước".

Lê Tấn Lợi chia sẻ thêm, sau thành công của Thách Thức Danh Hài, anh và bà xã tập trung vào công việc bán trà sữa từ trước. Cũng nhờ danh tiếng mà chương trình này mang lại, cửa tiệm của vợ chồng anh có rất nhiều khách ghé đến. Lê Tấn Lợi có nhiều thay đổi sau thành công trong Thách Thức Danh Hài - Ảnh: Internet Về chuyện tình cảm, sau khi kết hôn thì vợ của Lê Tấn Phát cũng có thai nhưng không may đến tháng thứ 5 của thai kỳ thì cô bị băng huyết, em bé bị sinh non và ra đi mãi mãi. "Hot boy trà sữa" cho hay, lúc đó anh chỉ sợ cả vợ mình cũng sẽ bỏ mình mà đi. Hiện tại, vợ chồng Lê Tấn Lợi đã bán thêm đồ ăn vặt và mở một kênh YouTube để chuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày, đồng thời review các món ăn độc lạ ở miền Tây. 5 năm trôi qua, ngoại hình của hiện tượng mạng một thời cũng chững chạc và trưởng thành hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-boy-tra-sua-le-tan-loi-ra-sao-sau-5-nam-roi-thach-thuc-danh-hai-500035.html