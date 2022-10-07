Động thái của bạn gái cũ Quang Hải khi bị chê bai ngoại hình sau đám cưới

Nhịp sống trẻ 07/10/2022 18:47

Ngay khi kết thúc đám cưới, tình cũ Quang Hải lập tức lên tiếng trước những ý kiến trái chiều

Mới đây, nam diễn viên Anh Tú đã chính thức làm đám cưới với bạn gái Huyền My. Tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức ở cả hai nơi là Nghệ An và Sài Gòn.

Động thái của bạn gái cũ Quang Hải khi bị chê bai ngoại hình sau đám cưới - Ảnh 1
Mới đây, nam diễn viên Anh Tú đã chính thức làm đám cưới với bạn gái Huyền My. Ảnh minh họa

Theo đó, cô dâu chính là bạn gái cũ của cầu thủ đội tuyển Việt Nam Quang Hải. Đám cưới nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Có không ít ý kiến trái chiều đưa ra, nhiều người bày tỏ thái độ chê bai ngoại hình của vợ Anh Tú.

Sau đám cưới diễn ra một tuần, Huyền My đã lên tiếng phản bác lại những người chê bai mình. Cô chia sẻ dù mình có xấu thì cũng đã lấy được chồng, và dù lùn thì bù lại cô cũng có làn da trắng. Sau đó, cô tiếp tục đăng ảnh với nội dung: "Những thứ mình thích, tại sao lại quan tâm người khác có thấy đẹp hay không? Chồng thấy là được rồi".

Động thái của bạn gái cũ Quang Hải khi bị chê bai ngoại hình sau đám cưới - Ảnh 2
Sau đám cưới diễn ra một tuần, Huyền My đã lên tiếng phản bác lại những người chê bai mình. Ảnh minh họa

Được biết, trong lễ cưới vừa qua, Huyền My trang điểm theo phong cách cổ điển một chút nên bị cho là hơi "già" so với tuổi. Dẫu vậy, cô dâu vẫn nổi bần bật bởi nụ cười rạng rỡ cùng vẻ ngoài xinh xắn. 

Động thái của bạn gái cũ Quang Hải khi bị chê bai ngoại hình sau đám cưới - Ảnh 3
Cô dâu vẫn nổi bần bật bởi nụ cười rạng rỡ cùng vẻ ngoài xinh xắn. Ảnh minh họa

 

 

 

Từ khóa:   nhịp sống trẻ Anh Tú diễn viên Anh Tú

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 2 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài