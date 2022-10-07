Động thái của bạn gái cũ Quang Hải khi bị chê bai ngoại hình sau đám cưới

Ngay khi kết thúc đám cưới, tình cũ Quang Hải lập tức lên tiếng trước những ý kiến trái chiều

Mới đây, nam diễn viên Anh Tú đã chính thức làm đám cưới với bạn gái Huyền My. Tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức ở cả hai nơi là Nghệ An và Sài Gòn.

Mới đây, nam diễn viên Anh Tú đã chính thức làm đám cưới với bạn gái Huyền My. Ảnh minh họa

Theo đó, cô dâu chính là bạn gái cũ của cầu thủ đội tuyển Việt Nam Quang Hải. Đám cưới nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Có không ít ý kiến trái chiều đưa ra, nhiều người bày tỏ thái độ chê bai ngoại hình của vợ Anh Tú.

Sau đám cưới diễn ra một tuần, Huyền My đã lên tiếng phản bác lại những người chê bai mình. Cô chia sẻ dù mình có xấu thì cũng đã lấy được chồng, và dù lùn thì bù lại cô cũng có làn da trắng. Sau đó, cô tiếp tục đăng ảnh với nội dung: "Những thứ mình thích, tại sao lại quan tâm người khác có thấy đẹp hay không? Chồng thấy là được rồi".

Sau đám cưới diễn ra một tuần, Huyền My đã lên tiếng phản bác lại những người chê bai mình. Ảnh minh họa

Được biết, trong lễ cưới vừa qua, Huyền My trang điểm theo phong cách cổ điển một chút nên bị cho là hơi "già" so với tuổi. Dẫu vậy, cô dâu vẫn nổi bần bật bởi nụ cười rạng rỡ cùng vẻ ngoài xinh xắn.

Cô dâu vẫn nổi bần bật bởi nụ cười rạng rỡ cùng vẻ ngoài xinh xắn. Ảnh minh họa

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