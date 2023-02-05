Đoàn Di Băng nhất quyết không bán nhà cũ vì muốn giữ lại chút vía may mắn

Nhịp sống trẻ 05/02/2023 14:16

Chuyển về sinh sống tại nhà mới từ những ngày cuối năm 2022, thỉnh thoảng vợ chồng Di Băng vẫn dành thời gian chạy về biệt thự cũ tọa lạc ở khu dân cư cao cấp ở Quận 7 để thăm thú đúng chuẩn đại gia.

 

Đoàn Di Băng và chuyện nhà cửa có vẻ như chưa bao giờ hết hot. Mới đây, vợ chồng nữ đại gia quận 7 đã khoe trọn thiết kế của 1 căn biệt thự mới toanh trên trang cá nhân. Được biết, đây chính là căn nhà Đoàn Di Băng sẽ ở trước khi dọn qua villa 400 tỷ được thiết kế bởi Thái Công và gây sốt cộng đồng mạng giữa năm 2021.

Đoàn Di Băng nhất quyết không bán nhà cũ vì muốn giữ lại chút vía may mắn - Ảnh 1
Hai vợ chồng vẫn chưa muốn bán nhà vì nhiều lý do.

Mới đây, doanh nhân Quốc Vũ - ông xã Đoàn Di Băng tiết lộ thời gian qua đã có rất nhiều người hỏi thăm để mua lại căn biệt thự rộng 300 m2 này. Anh viết: "Rất nhiều người liên lạc anh để mua lại căn nhà này. Thậm chí trả giá rất cao. Họ bảo họ coi ra căn nhà này rất tốt, rất may mắn nên tha thiết mua lại. Ủa may mắn vậy anh bán chi trời, giờ này tui còn chạy qua thăm nhà là biết tui cưng cỡ nào rồi...".

Đoàn Di Băng nhất quyết không bán nhà cũ vì muốn giữ lại chút vía may mắn - Ảnh 2
Dù được người khác hỏi mua với giá cực cao nhưng vợ chồng Đoàn Di Băng vẫn nhất quyết không bán căn nhà cũ vì lý do này.

Được biết, biệt thự cũ của vợ chồng Đoàn Di Băng là nơi 2 người sinh sống từ năm 2017 và cùng nhau xây dựng cơ đồ phát triển như hôm nay. Trước khi chuyển về nơi ở mới trong lúc chờ biệt thự 400 tỷ hoàn thành, Di Băng từng chia sẻ cô vẫn còn rất luyến tiếc nhà cũ.

Đoàn Di Băng nhất quyết không bán nhà cũ vì muốn giữ lại chút vía may mắn - Ảnh 3
Biệt thự cũ ở Quận 7 của vợ chồng Đoàn Di Băng được nhiều người hỏi mua với giá cao.

Các con của cô cũng chưa kịp thích ứng với nơi ở mới, thỉnh thoảng vẫn đòi bố mẹ đưa về nhà ở Quận 7. Việc không có ý định bán biệt thự này ngay lập tức của vợ chồng Di Băng hẳn là muốn giữ kỉ niệm đẹp cũng như giữ lại chút vía may mắn từ nơi ở cũ.

Tổ ấm được đặt tên là Hanayuki House - ghép từ tên hai con gái của vợ chồng cô. Trước khi chuyển về nơi ở mới trong lúc chờ biệt thự 400 tỷ hoàn thành, Di Băng từng chia sẻ cô vẫn còn rất luyến tiếc nhà cũ.

Đoàn Di Băng nhất quyết không bán nhà cũ vì muốn giữ lại chút vía may mắn - Ảnh 4
Di Băng chia sẻ vẫn còn luyến tiếc nhà cũ vì có quá nhiều kỉ niệm, nơi đây cũng là nơi có phong thủy may mắn.

Việc không có ý định bán biệt thự này ngay lập tức của vợ chồng Di Băng hẳn là muốn giữ kỉ niệm đẹp cũng như giữ lại chút vía may mắn từ nơi ở cũ.

Đoàn Di Băng nhất quyết không bán nhà cũ vì muốn giữ lại chút vía may mắn - Ảnh 5
Nhắc đến vợ chồng Đoàn Di Băng, nhiều người còn nghĩ ngay đến hình ảnh BST siêu xe gồm Maybach, McLaren, Porsche, Mercedes,... đậu kín khoảng sân phía trước căn biệt thự.

Ngoài siêu xe, Di Băng cho biết mình cũng là một người chơi hệ kim cương. Những chiếc đồng hồ lên đến hàng tỷ đồng của vợ chồng nữ đại gia cũng khiến dân mạng chóng mặt.

Đoàn Di Băng nhất quyết không bán nhà cũ vì muốn giữ lại chút vía may mắn - Ảnh 6
Di Băng cho biết mình cũng là một người chơi hệ kim cương. Có lần nữ đại gia đeo không chỉ một mà đến tận 3 hột xoàn to vật vã.

Đương nhiên việc du lịch của Di Băng và gia đình cũng toát ra mùi tiền. Cô thường check-in ở những dịch vụ đắt đỏ bậc nhất như resort hạng sang hay du thuyền "sang chảnh".

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Dân mạng cho rằng kim cương mà Đoàn Di Băng đem tặng cho khán giả may mắn rất có thể là kim cương nhân tạo, không có giá trị quy đổi.

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