Cộng đồng mạng 'ngộp thở' với loạt mỹ nhân Việt 'hào phóng' khoe thân trong những bộ cánh 'mặc như không'

Các người đẹp thường diện những bộ trang phục "càng hở, càng khoái", siêu táo bạo và quyến rũ. Tuy nhiên, phong cách này lại chỉ dành cho những cô gái có vòng một căng tràn sức sống.

Có thể thấy, phong trào "mặc như không mặc" được hội chị em khá là ưa chuộng, đặc biệt là dàn mỹ nhân Việt. Dạo quanh một lượt các trang mạng xã hội, dân tình sẽ cảm thấy "nóng mắt" bởi những hình ảnh "mặc như không" của các cô nàng hotgirl. Các mỹ nhân Việt thường đăng tải những bức ảnh trưng diện cho mình những bộ trang phục có phần mát mẻ, thậm chí đôi khi là táo bạo đôi chút. Đồng thời, các cô nàng cũng không ngần ngại phô diễn những đường cong chuẩn đẹp, khoe trọn ba vòng hoàn hảo.

Điển hình với cô nàng DJ Jenny Yến thường xuyên đăng tải hình ảnh quyến rũ trên trang cá nhân. Ngay khi đăng tải, những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dân mạng. Cụ thể, bộ trang phục chỉ đơn giản như một mảnh vải quấn ngang vòng ngực nảy nở, chiếc quần nhỏ xíu đủ để che "chỗ nhạy cảm" của mình. Ngoài ra, cô nàng chỉ khoác hờ hững một chiếc áo hồng mỏng bên ngoài cho "đỡ lạnh". Bộ cánh 'thiếu vải' đến táo bạo - Ảnh IGNV Ai là người lướt Tiktok cuồng nhiệt thì không thể không biết đến Lê Bống. Cô nàng sinh năm 1995, được biết đến là một nữ Tiktoker nóng bỏng sở hữu lượt follow khủng. Ngoài ra, cô còn tham gia làm Youtube, đóng phim, người mẫu ảnh.

Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc với thân hình cực hút mắt, khoe trọn ba vòng hoàn hảo - Ảnh IGNV Đôi khi, cô nàng còn không thèm mặc gì mà cứ thế công khai trên mạng xã hội - Ảnh IGNV Trần Minh Thiên Di sinh năm 2002, hiện là hotgirl khá nổi tiếng trên mạng xã hội và được nhiều người "săn đón". Bên cạnh vẻ ngoài xinh xắn, vòng một "quá khổ" của cô nàng cũng là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Với lợi thế về thân hình căng tràn thanh xuân, cô nàng cũng thường xuyên diện những bộ cánh "kiệm vải" táo bạo để khoe trọn vẹn nhất những đường cong cơ thể chuẩn đẹp của mình. Ai nấy đều ngỡ ngàng khi gương mặt đáng yêu lại tỉ lệ nghịch với thân hình cực 'nóng bỏng' - Ảnh IGNV Trần Đoàn Bảo Ngọc khá nổi tiếng trên Instagram với hơn 300.000 lượt người theo dõi. Người đẹp 10x này có phong cách khá đa dạng, trẻ trung, năng động. Song song đó, cô nàng không ngại thử nhiều phong cách quyến rũ đến táo bạo. Thân hình không chút mỡ thừa của người đẹp 10x là niềm khát khao của rất nhiều cô gái - Ảnh IGNV Phong cánh 'hở nửa dưới ngực' luôn được cô nàng diện khi đi ra ngoài - Ảnh IGNV Với phong cách đón sinh nhật "độc lạ" trong bộ trang phục nội y mát mẻ, hotgirl Sài Thành Phan Nhã Trân "đốt mắt" không ít các cánh mày râu. Người đẹp gây ấn tượng mạnh mẽ bởi thân hình cực khoẻ khoắn cùng hình xăm cá tính trước vòng một cỡ "khủng" của cô. Ấn tượng nhất vẫn là hình xăm cá tính ngay trước vòng một căng tràn của cô - Ảnh IGNV Thân hình 'đồng hồ cát' đẹp chuẩn của cô nàng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh IGNV Mùa hè đã nóng nay lại càng nóng hơn khi các người đẹp thường xuyên 'đốt mắt' dân tình với những khung hình phô diễn hình thể cực "bỏng mắt". Tuy nhiên, những bộ cánh này không hề dễ mặc và không phải ai cũng có thể phù hợp với chúng. Những người thường sở hữu nửa trên hoàn hảo mới thực sự phù hợp với những bộ trang phục "mặc như không" thế này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-dong-mang-ngop-tho-voi-loat-my-nhan-viet-hao-phong-khoe-than-trong-nhung-bo-canh-mac-nhu-khong-405552.html