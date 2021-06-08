Cô nhân viên tài chính Malaysia diện trang phục 'hiểm hóc', tôn tối đa thân hình 'gái một con trông mòn con mắt’

Nhịp sống trẻ 08/06/2021 05:42

Dù đã là mẹ một con nhưng Josephy Li vẫn luôn "hút hồn" mọi người với những bộ trang phục gợi cảm và quyến rũ trên các trang mạng xã hội.

Tuy không phải là một người nổi tiếng trong showbiz, nhưng cư dân mạng tại Malaysia vẫn biết đến Josephy Li - một cô nhân viên tài chính đến từ Kuala Lumpur. Người đẹp bất ngờ gây “dậy sóng” trên mạng xã hội bởi gương mặt Vline, sóng mũi cao, đôi môi chúm chím và cười rất duyên. Đồng thời, cô nhân viên văn phòng này còn sở hữu vóc dáng chuẩn đẹp và số đo ba vòng đáng ngưỡng mộ.

 

Theo nhiều thông tin được đăng tải, nhiều người tỏ ra khá tiếc nuối vì Josephy Li đã sớm “yên bề gia thất” và sinh con. Cư dân mạng còn càng nể phục hơn khi người đẹp mau chóng lấy lại được vóc dáng hoàn hảo sau khoảng thời gian sinh nở. Song song đó, mẹ một con luôn tự tin, “hào phóng” diện những bộ trang phục gợi cảm, quyến rũ. Thậm chí, cô còn khoác lên mình những bộ cánh “khoét sâu” ở những chỗ “hiểm hóc”, thường chỉ dành cho những cô gái trẻ.

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Cô nhân viên văn phòng đẹp nhất Maylaysia với gương mặt đẹp không tỳ vết và thân hình 'nóng bỏng' - Ảnh: IGNV
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Sau khi sinh con, thân hình của cô không có mấy thay đổi và tự tin diện những trang phục hở bạo - Ảnh: IGNV

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Đúng chuẩn thân hình 'gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh: IGNV

Trái với phong cách khoe trọn các đường cong trên cơ thể của mình, cô nàng cũng thường chuộng những phong cách thời trang thiên về hình ảnh nữ tính và năng động với các kiểu đồ ngắn như quần jean ngắn, váy ôm sát tôn đường cong... Và vẻ đẹp trẻ trung xen lẫn gợi cảm của bà mẹ một con không khiến người ta cảm thấy quá lố và chỉ dừng lại ở sự quyến rũ.

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Phong cách thời trang của cô nàng luôn chạy theo xu hướng và thời thượng - Ảnh: IGNV
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Trang phục năng động xen lẫn gợi cảm giúp cô nhân viên khoe tối đa vòng một căng tràn và vòng eo 'con kiến' vạn người mê - Ảnh: IGNV
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Tuy nhiên, việc theo đuổi phong cách 'hở bạo' này không thể tránh khỏi những tranh cãi bởi nhiều người cho rằng phụ nữ có chồng nên ăn mặc kín đáo hơn - Ảnh: IGNV

Bên cạnh công việc là một nhân viên văn phòng tài chính, mẹ một con này còn nhận được lời mời làm người mẫu ảnh, hay người mẫu quảng cáo cho các nhãn hãng nổi tiếng trong nước. Hiện tại, người đẹp Malaysia đã thu hút được khá đông người hâm mộ với gần 500.000 người theo dõi.

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