Cô nàng hotgirl Tuyên Quang gây ngỡ ngàng vì màn “lột xác” ngoạn mục nhờ giảm cân

Nhịp sống trẻ 17/08/2022 08:14

Cô nàng hotgirl chia sẻ từng sở hữu thân hình béo lùn, nhờ kiên trì tập luyện cô nàng đã thành công giảm hơn 10kg để có ngoại hình xinh đẹp như hot girl của hiện tại.

Phạm Phương Hoa (sinh năm 2001), đến từ Tuyên Quang, cô nàng từng gây chú ý khi chia sẻ chuyện "lột xác thành công" thời điểm tháng 11/2020.

Cô nàng hotgirl Tuyên Quang gây ngỡ ngàng vì màn “lột xác” ngoạn mục nhờ giảm cân - Ảnh 1
Phương Hoa và hành trình giảm cân thành hotgirl

 Phương Hoa chia sẻ về hành trình giảm cân đến 10kg từ sau khi vào đại học sâu một thời gian dài bị body shaming. Hiện tại cô nàng không còn là một cô gái vừa lùn vừa mập, mà nay đã trở thành hotgirl xinh đẹp động lòng người. Nhiều bạn bè người thân từng suýt không nhận ra cô chỉ vì quá khác lạ và xinh xắn.  

Cô nàng hotgirl Tuyên Quang gây ngỡ ngàng vì màn “lột xác” ngoạn mục nhờ giảm cân - Ảnh 2
nhan sắc hiện tại khiến bạn bè kinh ngạc

 

Cô nàng hotgirl Tuyên Quang gây ngỡ ngàng vì màn “lột xác” ngoạn mục nhờ giảm cân - Ảnh 3
Cô nàng quá dỗi xinh đẹp khiến người nhà xém chút không nhận ra

 

Cô nàng hotgirl Tuyên Quang gây ngỡ ngàng vì màn “lột xác” ngoạn mục nhờ giảm cân - Ảnh 4
Vóc dáng từng là mơ ước của Phương Hoa, giờ cô đã toại nguyện

 Cô nàng chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho những người đang tự ti về ngoại hình của mình ngoài kia: đừng để lớp mỡ thừa che đi vẻ đẹp của bạn!

Cô nàng hotgirl Tuyên Quang gây ngỡ ngàng vì màn “lột xác” ngoạn mục nhờ giảm cân - Ảnh 5
Cô muốn truyền cảm hứng dến những người có hoàn cảnh giống mình 

 

Cô nàng hotgirl Tuyên Quang gây ngỡ ngàng vì màn “lột xác” ngoạn mục nhờ giảm cân - Ảnh 6
Hiện tại Phương Hoa vừa xinh đẹp, vừa tự tin

 Sau giảm cân thành công, cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, xinh đẹp trên trang cá nhân. Nhan sắc hiện tại của Phương Hoa nhận được nhiều lời khen ngợi, đa phần các chị em ngưỡng mộ sự kiên trì của cô trong việc thay đổi ngoại hình.

Cô nàng hotgirl Tuyên Quang gây ngỡ ngàng vì màn “lột xác” ngoạn mục nhờ giảm cân - Ảnh 7
Cô nàng rất thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của mình lên trang cá nhân

 Cô gái Phương Hoa đã mạnh mẽ vượt qua hành trình giảm cân đối đầy gian nan và khổ sở từ việc cố gắng tập luyện đều đặn mỗi ngày, cô còn kết hợp ăn kiêng, uống nước ép. Không chỉ phải kiên trì mà còn phải có tinh thần thép, luôn giữ được mình trước những cám dỗ từ đồ ăn hay trà sữa. Và thành quả lại rất xứng đáng, cô nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh thời trang, mẫu make-up. Cuộc sống cô nàng sôi động và tươi đẹp hơn kể từ sau khi cải thiện ngoại hình.

 

Cô nàng hotgirl Tuyên Quang gây ngỡ ngàng vì màn “lột xác” ngoạn mục nhờ giảm cân - Ảnh 8
Cô nàng được rất nhiều các nhãn hàng nhắn tin mời làm mẫu

 Câu chuyện “lột xác” ngoại hình của Phạm Phương Hoa là một ví dụ điển hình cho câu nói: “Con gái chưa giảm cân thì chưa biết mình đẹp thế nào”

Cô nàng hotgirl Tuyên Quang gây ngỡ ngàng vì màn “lột xác” ngoạn mục nhờ giảm cân - Ảnh 9
nhan sắc cuốn hút của Phương Hoa

 Cô gái bản lĩnh nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực, nay đã có thân hình như mong muốn, từ đó mà cô luôn tự tin trước đám đông, cô chia sẻ câu chuyện này đến mọi người để truyền tải một thông điệp tích cực đến những cô gái ngoài kia, đừng thu mình trong căn phòng bởi sự tự ti, mà hãy bước ra ánh sáng để cố gắng thay đổi, thời gian và nghị lực sẽ khiến bản thân đạt được điều mình mong muốn. 

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