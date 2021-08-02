Cô gái 22 tuổi cao 1m25 gây ấn tượng với ý chí làm giàu đáng ngưỡng mộ

Hạn chế về ngoại hình không làm cho Trâm Xíu tuyệt vọng hay có cái nhìn bi quan về cuộc sống, ngược lại cô nàng 22 tuổi cao 1m25 này luôn vui vẻ, yêu đời và cố gắng làm giàu một cách đáng ngưỡng mộ.

Tân Thị Ái Trâm được biết đến là cô gái 22 tuổi nhưng lại có ngoại hình nhỏ bé quá mức với chiều cao chỉ 1m25, sở hữu gương mặt ngây thơ như học sinh lớp một. Cô nàng hiện đang sinh sống và làm việc tại Quy Nhơn (Bình Định). Vóc dáng và gương mặt như học sinh cấp một của cô gái 22 tuổi Ái Trâm - Ảnh: FBNV Ái Trâm không may mắc phải chứng thiếu hormone tăng trưởng nên dù được mang thai đủ tháng, lúc sinh ra cô nàng chỉ nặng 1,5kg. Sau khi phát triển hết mức, 9x cũng chỉ đạt chiều cao 1m25 và nặng 25kg. Mẹ của Trâm vì vậy mà đặt tên ở nhà cho cô là Xíu, cái tên Trâm Xíu hiện tại cũng bắt đầu từ đó. Vì ngoại hình nhỏ bé nên Trâm Xíu gặp nhiều trở ngại trong việc xin nhập học cũng như việc ngồi học trên lớp. Thế nhưng với sự cố gắng và nỗ lực hết mình, “bé hạt tiêu” đã xuất sắc hoàn thành chương trình cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3.

Trâm Xíu có gương mặt xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FBNV 'Bé hạt tiêu' trong buổi chụp hình kỷ yếu cuối cấp, cô nàng luôn được bạn bè ưu tiên ngồi ở trung tâm trong suốt quá trình học tập - Ảnh: FBNV Trâm Xíu chụp hình cùng bạn bè trang lứa - Ảnh: FBNV Ý thức được vóc dáng này sẽ khó tìm thấy việc làm phù hợp nên sau khi tốt nghiệp, thay vì học tiếp đại học như bao bạn bè cùng trang lứa, Trâm Xíu đã tự tìm hướng đi cho riêng mình với suy nghĩ phải kiếm đủ tiền để có thể tự trang trải cuộc sống, đỡ đần cho ba mẹ. Bằng số vốn ít ỏi tiết kiệm được, Trâm Xíu khởi nghiệp với món khô gà lá chanh online. Nhờ được bạn bè, mọi người ủng hộ nhiệt tình, từ món ăn vặt này cô gái nhỏ mạnh dạn mở rộng kinh doanh thêm một số mặt hàng khác. Chỉ sau một năm, Trâm Xíu đã tích góp được một số vốn kha khá, thừa thắng xông lên, cô bán thêm quần áo trẻ em. Vóc dáng nhỏ bé của Trâm giờ trở thành thế mạnh, cô vừa làm bà chủ vừa kim luôn vai trò người mẫu cho những sản phẩm của mình.

Sau đó 9x mở rộng kinh doanh, bán thêm quần áo trẻ em và tự làm mẫu cho những sản phẩm của mình - Ảnh: FBNV Trông Trâm chẳng khác nào một bé gái lớp một - Ảnh: FBNV Sau gần 2 năm bán hàng và dành dụm, cuối cùng Trâm Xíu cũng mở được một cửa hàng quần áo khá lớn. Mặc dù trong quá trình livestream 9x nhận phải không ít bình luận tiêu cực như “Đồ con nít ranh”, “Mới tí tuổi đã son phấn lòe loẹt” vì mọi người nhầm cô là học sinh tiểu học hay khi ra đường không tránh khỏi những ánh mắt soi mói, dè bỉu thế nhưng Trâm Xíu đã quá quen và không còn bận tâm hay tổn thương nữa. Bây giờ thay vì ước mơ được cao lớn hơn, Trâm Xíu chỉ mong luôn được gia đình và mọi người yêu thương, đặc biệt là có sức khỏe thật tốt để lao động và kiếm ra tiền, đối với cô như vậy đã là hạnh phúc. Cô gái 22 tuổi có ngoại hình như học sinh lớp một sở hữu cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc ở hiện tại - Ảnh: FBNV

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