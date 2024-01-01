Cô dâu trong đám cưới có 2 triệu người vào xem xinh như 'hoa hậu' làm chú rể 'lép vế' khi đứng cạnh

Nhịp sống trẻ 01/01/2024 09:57

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận xuýt xoa vì nhan sắc rạng ngời của cô dâu trong những clip về đám cưới của cặp đôi.

Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc ngọt ngào của các cặp đôi dâu xinh rể xịn giữa mùa cưới xin rộn ràng. Trong đó, dân tình đã không khỏi xôn xao về ngày trọng đại của cô dâu có tên Phạm Minh Phụng, liên tục tìm kiếm từ khóa “Minh Phụng Phạm”.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, các clip về lễ thành hôn của một cặp đôi này đã thu hút hàng triệu lượt xem. Tất cả bắt nguồn từ việc cô dâu sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp và ngọt ngào, không thua kém người nổi tiếng nào. Ngoài những lời khen, cặp đôi còn nhận được nhiều lời chúc mừng hạnh phúc đến từ cộng đồng mạng.

Cô dâu trong đám cưới có 2 triệu người vào xem xinh như 'hoa hậu' làm chú rể 'lép vế' khi đứng cạnh - Ảnh 1
Chỉ sau ít giờ đăng tải, các clip về lễ thành hôn của một cặp đôi này đã thu hút hàng triệu lượt xem. 

 

Cô dâu trong đám cưới có 2 triệu người vào xem xinh như 'hoa hậu' làm chú rể 'lép vế' khi đứng cạnh - Ảnh 2
Cô dâu sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp và ngọt ngào, không thua kém người nổi tiếng nào.

Theo tìm hiểu, nhân vật chính trong clip trên là cô dâu Minh Phụng (26 tuổi, trú tại Hà Nội) và chú rể Đình Thịnh (31 tuổi, trú tại Đà Nẵng). Hiện tại Minh Phụng đang là người mẫu ảnh tự do còn Đình Thịnh đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản

Cô dâu trong đám cưới có 2 triệu người vào xem xinh như 'hoa hậu' làm chú rể 'lép vế' khi đứng cạnh - Ảnh 3
Nhân vật chính trong clip trên là cô dâu Minh Phụng (26 tuổi, trú tại Hà Nội) và chú rể Đình Thịnh (31 tuổi, trú tại Đà Nẵng).

Chia sẻ với Thanh Niên, Minh Phụng cho biết, bản thân chị rất bất ngờ khi nhận được "mưa" lời khen từ mọi người. Lúc đầu, chị chỉ có ý định đăng clip lên TikTok để nhớ lại ngày trọng đại trong cuộc đời nhưng không ngờ clip lại lên xu hướng và được hàng triệu người biết đến.

Cô dâu trong đám cưới có 2 triệu người vào xem xinh như 'hoa hậu' làm chú rể 'lép vế' khi đứng cạnh - Ảnh 4
Minh Phụng cho biết, bản thân chị rất bất ngờ khi nhận được "mưa" lời khen từ mọi người.

Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm, Minh Phụng cho biết mình và chồng quen nhau qua MXH từ năm 2019. Khi đó Thịnh có nhắn tin nhưng khoảng 1 năm sau cô nàng mới trả lời. Từ đó trở đi, cả hai có cơ hội tìm hiểu và bén duyên yêu nhau.

Cô dâu trong đám cưới có 2 triệu người vào xem xinh như 'hoa hậu' làm chú rể 'lép vế' khi đứng cạnh - Ảnh 5
Minh Phụng cho biết mình và chồng quen nhau qua MXH từ năm 2019.

 

 

Trong suốt thời gian này, cả hai yêu xa vì Thịnh là người Đà Nẵng còn Phụng sống và làm việc tại Hà Nội. Tuy nhiên cặp đôi cũng không thấy quá xa cách hay gặp trở ngại gì vì Thịnh thường xuyên bay ra thăm người yêu. Vợ chồng Minh Phụng làm đám hỏi vào cuối tháng 5 và đến ngày 16/12 vừa qua, cặp đôi chính thức về chung một nhà.

Bên cạnh lời chúc mừng hạnh phúc, cũng xuất hiện những bình luận thắc mắc về chú rể, có người còn khẳng định chắc chắn đây phải là đại gia hoặc thiếu gia thì mới cưới được cô dâu xinh đẹp thế này.

Cô dâu trong đám cưới có 2 triệu người vào xem xinh như 'hoa hậu' làm chú rể 'lép vế' khi đứng cạnh - Ảnh 6
Vợ chồng Minh Phụng làm đám hỏi vào cuối tháng 5 và đến ngày 16/12 vừa qua, cặp đôi chính thức về chung một nhà.

 

Tuy nhiên, cô dâu Minh Phụng khẳng định chắc nịch "chú rể không phải là đại gia". Cụ thể, cô dâu xinh đẹp tâm sự: “Thực ra mình không rõ định nghĩa thế nào là đại gia nhưng chắc chồng mình không phải đâu, chúng mình vẫn còn nghèo lắm.

Cá nhân mình cũng không quan tâm tới những comment đó lắm vì đó là quan điểm cá nhân của mỗi người. Miễn sao người trong cuộc là 2 đứa bọn mình cảm thấy đủ yêu thương, đủ chân thành với nhau là được”.

Từ khóa:   Nhịp sống trẻ Cô dâu xinh đẹp nhan sắc cô dâu

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