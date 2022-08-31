Cô bé hot nhất chung kết Đường lên đỉnh Olympia 16 năm trước và bây giờ

Đường lên đỉnh Olympia là một chương trình truyền hình chuyên về kiến thức dành cho học sinh THPT, được ra mắt lần đầu vào năm 1999. Trải qua nhiều năm phát sóng, chương trình thu hút được sự chú ý không chỉ có tuổi học sinh mà còn khán giả trên cả nước. Có không ít thí sinh, nhân vật dù chỉ xuất hiện trong chương trình một chốc lát nhưng đã gây được ấn tượng không nhỏ với công chúng.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6, một cô bé nhỏ tuổi dù chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình vài phút nhưng đã "gây bão" một thời bởi vẻ đẹp đáng yêu, trong sáng cùng giọng hát ngọt ngào.