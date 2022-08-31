Cô bé hot nhất chung kết Đường lên đỉnh Olympia 16 năm trước và bây giờ

Nhịp sống trẻ 31/08/2022 14:21

Chỉ xuất hiện trình diễn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cô bé này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả theo dõi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm đó

Đường lên đỉnh Olympia là một chương trình truyền hình chuyên về kiến thức dành cho học sinh THPT, được ra mắt lần đầu vào năm 1999. Trải qua nhiều năm phát sóng, chương trình thu hút được sự chú ý không chỉ có tuổi học sinh mà còn khán giả trên cả nước. Có không ít thí sinh, nhân vật dù chỉ xuất hiện trong chương trình một chốc lát nhưng đã gây được ấn tượng không nhỏ với công chúng.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6, một cô bé nhỏ tuổi dù chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình vài phút nhưng đã "gây bão" một thời bởi vẻ đẹp đáng yêu, trong sáng cùng giọng hát ngọt ngào.

Cô bé hot nhất chung kết Đường lên đỉnh Olympia 16 năm trước và bây giờ - Ảnh 1
Cô bé nhỏ tuổi dù chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình vài phút nhưng đã "gây bão" một thời bởi vẻ đẹp đáng yêu, trong sáng cùng giọng hát ngọt ngào. Ảnh minh họa

Đặc biệt hơn, cô bé đó chính là nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi sau này. Sau 16 năm, cô bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành và có màn lột xác ngoạn mục.

Hoàng Yến Chibi ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi ngoại hình ngây thơ, đáng yêu cùng giọng hát trong trẻo, đầy nội lực. Cô từng đạt giải á quân cuộc thi Học Viện Ngôi Sao năm 2014. Không chỉ trong lĩnh vực ca nhạc, Hoàng Yến Chibi còn là một gương mặt quen thuộc trong một số bộ phim nổi tiếng như Tháng năm rực rỡ, Ngôi nhà bươm bướm, Thất sơn tâm linh.

Cô bé hot nhất chung kết Đường lên đỉnh Olympia 16 năm trước và bây giờ - Ảnh 2
Hoàng Yến Chibi ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi ngoại hình ngây thơ, đáng yêu cùng giọng hát trong trẻo, đầy nội lực. Ảnh minh họa

Hiện nay, Hoàng Yến Chibi đang thử sức mình trong nhiều kiểu phong cách khác nhau, trưởng thành, quyến rũ hơn thay vì đóng khung trong phong cách ngọt ngào trước giờ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô đã xây dựng cho mình được một vị trí nhất định trong lòng công chúng đồng thời tích lũy một khối tài sản "khủng". Nữ ca sĩ từng tiết lộ mình có trong tay 3 căn nhà. 

Cô bé hot nhất chung kết Đường lên đỉnh Olympia 16 năm trước và bây giờ - Ảnh 3
Hoàng Yến Chibi đang thử sức mình trong nhiều kiểu phong cách khác nhau, trưởng thành, quyến rũ hơn. Ảnh minh họa

 

 

Hoàng Yến Chibi chia sẻ về một kỷ niệm khá đáng sợ, ám ảnh mãi

Hoàng Yến Chibi chia sẻ về một kỷ niệm khá đáng sợ, ám ảnh mãi

"Rất may là chiếc xe bus dừng lại kịp thời và tôi cũng kịp dừng xe. Nếu tôi không phản xạ nhanh mà cứ thế lao tới là chết chắc" – Hoàng Yến Chibi nói.

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Từ khóa:   nhịp sống trẻ Hoàng Yến Chibi Hotgirl Olympia

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