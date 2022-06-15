Bùi Hoàng Việt Anh, hành trình đầy gian khổ với không ít thăng trầm để trở thành đội trường của đội tuyển U23 Việt Nam

Đội trưởng mẫu mực của U23 Việt Nam luôn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội ở trên sân.

Không chỉ thế, Việt Anh còn là chỗ dựa tinh thần của gia đình. Trong ký ức của những người dân xã Đông Kinh (huyện Đông Hưng, Thái Bình), Bùi Hoàng Việt Anh, đội trưởng của U23 Việt Nam, là một cậu bé hiền lành và ngoan ngoãn. Thế nhưng, đã nhiều lần cậu bé Bùi Hoàng Việt Anh khóc trong điện thoại với mẹ, tiếng nấc hòa lẫn tiếng mưa, rằng mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Những khi ấy mẹ của Việt Anh, bà Nguyễn Thị Thắm, lại ân hận vì đồng ý cho con theo nghiệp bóng đá. Bà biết bóng đá không phải con đường an toàn trong khi có vô số cách để lập nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thắm,, mẹ Việt Anh kể lại: “Nghe cô chú bàn tính quay trở về để bán nhà, Việt Anh không đồng ý. Mới 12 tuổi nhưng Việt Anh làm cô chú bất ngờ khi nói rằng căn nhà gắn liền với những ngày tháng tươi đẹp của cả gia đình, phải giữ nó lại để làm kỷ niệm”. Cận cảnh căn nhà cũ của Bùi Hoàng Việt Anh. Vậy là bố mẹ Việt Anh đành giữ lại ngôi nhà, rồi vào trong Bình Dương làm thuê để trả nợ. Người thì làm công nhân, còn người kia thì tìm được một công việc bảo vệ. Những lúc mệt mỏi nhất, chính Việt Anh là người gọi điện vào động viên bố mẹ, nói rằng cả gia đình phải cố gắng chờ ngày đoàn tụ.

Mọi chuyện rồi cũng vì thế mà đâu vào đấy dẫu rằng không hề yên ả. Cách đây ít năm, bố của Việt Anh nghi ngờ có khối u. Việt Anh ngay lập tức đón bố ra Hà Nội để kiểm tra và cũng nhắn nhủ tới mẹ rằng: “Mẹ cứ an tâm, đã có con lo cho bố. Trong trường hợp bố không việc gì, con sẽ nói với mẹ điều này”. Bùi Hoàng Việt Anh cùng gia đình. Thật may không có gì nghiêm trọng. Lúc ấy trung vệ của Hà Nội FC mới trình bày, “con có một khoản tiết kiệm, đã tính dùng nó để trị bệnh cho bố, nay không vấn đề gì, con quyết định dùng nó để mua một căn nhà rồi đón bố mẹ ra ngoài này để con tiện về chăm sóc”.Thời điểm ban đầu mới mua nhà, Việt Anh đã nói dối về giá trị của nó để bố mẹ yên tâm. Bố mẹ của Bùi Hoàng Việt Anh. Mãi đến năm ngoái, vợ chồng ông Bùi Trọng Điệp và bà Thắm mới biết nó đắt hơn nhiều so với những gì mà con trai tiết lộ. Vào lúc ấy, đội trưởng của U23 Việt Nam lại trấn an cả nhà rằng bản thân anh sẽ làm để trả dần, nhắn nhủ bố mẹ không cần phải lo nghĩ. Sau ngần ấy năm, từ ngày cương quyết yêu cầu bố mẹ không bán căn nhà cũ ở quê, Việt Anh đã cùng gia đình trải qua đủ những gian khó. Căn nhà cũ ở Đông Kinh vẫn còn đó như một nhân chứng chắc nịch cho những sự cố gắng, nỗ lực vì gia đình của thủ quân U23 Việt Nam. Bùi Hoàng Việt Anh nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020. Hiện tại, Việt Anh đang là đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam và sự nghiệp của anh sẽ còn tiến xa hơn nữa.

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